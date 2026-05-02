Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là nuôi dưỡng nhân cách

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại một lớp 3 của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM). Do nói chuyện riêng và nghịch trong giờ học, 5 học sinh bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu tự dùng kim tiêm chích vào tay.

Giải trình cho hành động này, giáo viên cho biết chiếc kim tiêm được mua để dùng cho con nhỏ đang ốm. Ban đầu chỉ nhằm mục đích “hù dọa”, nhưng sau đó lại yêu cầu học sinh thực hiện hành vi này.

Hành động trên không chỉ gây lo ngại về nguy cơ lây nhiễm bệnh mà còn có thể để lại tác động tâm lý tiêu cực đối với trẻ nhỏ. Ngay sau khi sự việc được phản ánh, giáo viên đã bị đình chỉ giảng dạy từ ngày 15/4 để phục vụ công tác xác minh.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh) - nơi xảy ra vụ việc giáo viên yêu cầu học sinh đâm kim tiêm vào tay. Ảnh KT

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và phản ứng mạnh mẽ từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hình thức kỷ luật phản cảm, đi ngược lại nguyên tắc giáo dục và đề nghị cần xử lý nghiêm để làm gương, đồng thời xem lại công tác đào tạo và giám sát giáo viên.

Trao đổi về vụ việc, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho rằng đây là điều “không ai mong muốn nhưng đã xảy ra”, và quan trọng hơn là cần nhìn nhận sâu hơn từ góc độ hệ thống.

Theo ông, nguyên nhân đầu tiên đến từ nhận thức chưa đúng của giáo viên về nghề nghiệp. Nhà giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải đồng hành, yêu thương và tôn trọng học sinh, hỗ trợ và giúp đỡ học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học – giai đoạn hình thành nhân cách.

Bên cạnh đó, kỹ năng sư phạm hạn chế cũng là một yếu tố. “Không thể yêu cầu học sinh mầm non, tiểu học ngồi yên, không nói chuyện được. Điều quan trọng là giáo viên phải biết cách dẫn dắt, tạo sự tập trung tiếp thu kiến thức. Đấy là nghệ thuật sư phạm.” - ông phân tích.

TS. Nguyễn Tùng Lâm cũng nhấn mạnh, kỷ luật là cần thiết trong giáo dục, nhưng phải là “kỷ luật tích cực” – giúp học sinh phát triển, chứ không phải áp đặt hay trừng phạt.

Không chỉ dừng ở khía cạnh đạo đức, hành vi này còn có thể bị xem xét dưới góc độ pháp luật. Theo luật sư Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng, quy định hiện hành nêu rõ việc kỷ luật học sinh phải đảm bảo tính giáo dục, không được gây tổn hại đến thể chất và tinh thần. Mọi hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em đều bị nghiêm cấm.

Nếu sự việc được xác minh là có thật, giáo viên có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên tới 20 triệu đồng, đồng thời phải chi trả chi phí khám chữa bệnh cho học sinh. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với các tội danh liên quan như hành hạ người khác hoặc cố ý gây thương tích.

Ở góc độ tâm lý, TS. Nguyễn Tùng Lâm cảnh báo hình thức kỷ luật mang tính bạo lực có thể để lại hậu quả lâu dài. Một số học sinh có thể trở nên tự ti, sợ hãi, thậm chí trầm cảm. Ngược lại, có em lại hình thành phản ứng tiêu cực, bắt chước hành vi bạo lực đó với bạn bè. Điều này khiến môi trường học đường có nguy cơ bị “lây lan” hành vi lệch chuẩn.

Vụ việc cũng cho thấy áp lực đối với giáo viên trong bối cảnh hiện nay, khi mạng xã hội khiến mọi sự việc dễ dàng lan truyền và bị giám sát chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, đây cũng là yếu tố để giáo viên tự cảnh tỉnh. Điều quan trọng là giáo viên phải có bản lĩnh nghề nghiệp, hiểu rõ quy định pháp luật và được trang bị đầy đủ kỹ năng sư phạm.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng cường giám sát, xây dựng văn hóa ứng xử tích cực, đồng thời trao quyền tự chủ để giáo viên có điều kiện phát huy năng lực trong môi trường giáo dục nhân văn. Dù là vụ việc cá biệt, nhưng hệ lụy của nó không nhỏ khi có thể ảnh hưởng đến hình ảnh chung của ngành giáo dục.

Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là nuôi dưỡng nhân cách. Và hơn ai hết, người thầy phải là tấm gương về sự chuẩn mực, kiên nhẫn và lòng nhân ái. Mỗi hành vi lệch chuẩn – dù là cá biệt – cũng có thể làm tổn thương học sinh và ảnh hưởng đến niềm tin xã hội.

Vì vậy, xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, tôn trọng và không bạo lực không chỉ là trách nhiệm của riêng giáo viên, mà còn của cả nhà trường và cộng đồng.