14/25 trường THPT và Dân tộc Nội trú ở Lai Châu đạt tốt nghiệp 100%

Sau buổi xét tốt nghiệp sáng 15/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 96,55%. Trong đó, hệ THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp nhiều nhất 98,7%, Trung tâm giáo dục thường xuyên 84,7% và thí sinh tự do đạt 46,88%.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh Lai Châu có 3.233 thí sinh ở các trường THPT, Dân tộc Nội trú, Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp dạy nghề và thí sinh tự do tham gia dự thi. Trong đó có 170 thí sinh tự do thi các môn xét đại học, cao đẳng. Sau khi xét công nhận đỗ tốt nghiệp, tỉnh Lai Châu có 114 thí sinh trượt do không đủ điều kiện, trong đó có 3 thí sinh bị điểm liệt. Toàn tỉnh có 1 bài thi đạt điểm 10, 193 bài thi đạt điểm 9 trở lên và thí sinh có điểm xét đại học, cao đẳng cao nhất thuộc nhóm ngành A01, với 26,6 điểm.

Ông Lưu Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết, trong số 2.970 thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp năm nay, có 14/25 trường THPT và Dân tộc Nội trú có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Phổ điểm của địa phương đứng thứ 42/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả này đánh giá đúng thực chất chất lượng học và công tác chuẩn bị ôn luyện thi của thí sinh trên địa bàn.

“Tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh Lai Châu đạt tổng thể 96,55%, với tỷ lệ này và với mặt bằng chung năm nay thì chúng tôi rất yên tâm. Chất lượng thí sinh ở Lai Châu được thể hiện khá rõ, đó là phổ điểm trung bình đứng khoảng thứ 42, 43 trên cả nước. Từ phổ điểm trung bình sẽ đánh giá được chất lượng của học sinh, sau khi có điểm thi được công bố thì các em sẽ có một lần được thay đổi nguyện vọng. Sở cũng đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường cũng như các học sinh tra cứu vào hệ thống để thay đổi nguyện vọng”, ông Phương cho hay.

Trong 14 trường có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp 100% thì có 9 trường Phổ thông dân tộc nội trú, chủ yếu nằm ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong khi đó, 114 thí sinh trượt tốt nghiệp, có 4 thí sinh thuộc trường điểm chuyên Lê Quý Đôn.

Lý giải vấn đề này, ông Phương cho rằng, nguyên nhân các trường có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp 100% là các thầy cô đã làm tốt công tác ôn luyện thi và sự cố gắng của các em học sinh. Các thí sinh trượt ở trường chuyên Lê Quý Đôn được thầy cô đánh giá là thiếu cố gắng và chủ quan trong ôn luyện thi./.