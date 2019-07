Thông tin từ Ban chỉ đạo thi tỉnh Sơn La cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung của tỉnh năm nay là 71.97%; trong đó hệ THPT là 77.79%, hệ giáo dục thường xuyên là 28.34%.

Trong tổng số 33 trường THPT ở tỉnh thì chỉ có duy nhất 1 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là trường THCS&THPT Chu Văn An, trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Sơn La năm nay giảm tới hơn 25% so với năm trước.

Năm 2018, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung của Sơn La là 97,29%. Như vậy, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của địa phương này năm nay giảm tới hơn 25% so với năm trước.



Theo Ban chỉ đạo thi tỉnh Sơn La, nguyên nhân tỷ lệ đỗ tốt nghiệp giảm là do việc coi thi, chấm thi năm nay được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; mặt khác, do Bộ GD-ĐT có thay đổi trong cách tính điểm xét tốt nghiệp, cụ thể là năm 2018 lấy tổng điểm trung bình lớp 12 và điểm thi theo tỷ lệ 50:50 để xét tốt nghiệp; còn năm nay, tỷ lệ là 30:70. Trong khi điểm học bạ thường khá cao, điểm thi lại khá thấp, do vậy học sinh khó đỗ hơn so với năm 2018./.