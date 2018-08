94 bài thi THPT tại Nghệ An thay đổi điểm số sau phúc khảo

Sau khi có văn số 3060/BGDĐT-QLCL, ngày 20/7 của Bộ GD&ĐT về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tổ chức rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi tại tỉnh Nghệ An.

Thí sinh tham dự kỳ thi tại điểm thi trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An gửi Bộ GD&ĐT khẳng định, Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Nghệ An đã thực hiện kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác tổ chức coi thi an toàn, nghiêm túc, không có sai sót trong quá trình tổ chức coi thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Bên cạnh đó, công tác chấm thi bài thi trắc nghiệm cũng như bài thi tự luận thực hiện đúng theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; các Ban của Hội đồng thi phối hợp chặt chẽ trong công tác chấm thi, đảm bảo khách quan, nghiêm túc đúng quy định.

Có 1.077 bài thi được chấm phúc khảo từ ngày 23 - 25/7. Kết quả, có 94 bài thi môn Ngữ văn có thay đổi điểm. Trong đó, tăng điểm có 62 bài, giảm điểm có 32 bài, nâng cao nhất là 0,25 điểm; có 2 bài phải đối chất và 1 bài do tổ nhập điểm vào điểm sai. Ngoài ra, có 1 bài thi môn Tiếng Anh thay đổi điểm sau phúc khảo với mức tăng 0,2 điểm.

Kết quả kỳ thi THPT quốc gia, Nghệ An xếp thứ 42/63 tỉnh, thành và nhìn chung kết quả thấp hơn so với các năm trước./.

Bộ Công an điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình VOV.VN -Trước thông tin điểm thi THPT Quốc gia cao bất thường tại Hòa Bình, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với tỉnh để điều tra, làm rõ những nghi vấn. Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ khôi phục được dữ liệu bài thi gốc ở Sơn La VOV.VN - Vấn đề khôi phục dữ liệu bài thi gốc của các thí sinh ở Sơn La, Bộ GD-ĐT đang rất quyết tâm làm và chắc chắn sẽ khôi phục được.