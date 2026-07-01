AI không lấy đi việc làm, kỹ năng mới quyết định tương lai

Theo ông Kian Katanforoosh, điều tạo nên khác biệt giữa những người lao động trên thị trường không còn là tấm bằng, mà là năng lực thực tế và khả năng ứng dụng AI vào công việc. Đây cũng là lý do mô hình đào tạo gắn với thực hành, doanh nghiệp và công nghệ ngày càng trở thành xu hướng.

Khi AI thay đổi luật chơi của thị trường lao động

Ông Kian Katanforoosh là giảng viên Khoa học Máy tính tại Đại học Stanford, Mỹ, thành viên sáng lập DeepLearning.AI và đồng sáng lập Workera. Tới Việt Nam, tham dự talkshow "Làm chủ sự nghiệp trong kỷ nguyên AI" với chủ đề "Kỹ năng - loại tiền tệ mới của kỷ nguyên AI" tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội, ông khẳng định: AI đang mở ra một giai đoạn chuyển dịch lao động tương tự những cuộc cách mạng công nghiệp trước đây.

Trong quá khứ, mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều khiến một số nghề biến mất nhưng đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới. Vì vậy, thay vì chỉ lo lắng AI sẽ thay thế con người, người trẻ nên chuẩn bị tâm thế học hỏi để thích nghi với những công việc đang hình thành.

"Tôi không thể chắc chắn công việc của bạn có bị thay thế hay không. Nhưng thực tế là những sinh viên có kỹ năng sử dụng và ứng dụng AI sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn những người không biết sử dụng AI", ông Kian Katanforoosh chia sẻ.

Ông Kian Katanforoosh - Giảng viên Khoa học Máy tính tại Đại học Stanford

Theo vị chuyên gia, AI nên được xem là công cụ đồng hành, giúp con người nâng cao năng suất thay vì là đối thủ cạnh tranh.

Kỹ năng nghề nghiệp là tài sản, là “tiền tệ" trong kỷ nguyên AI

Một trong những thông điệp xuyên suốt chương trình là thị trường lao động đang dịch chuyển từ tuyển dụng dựa trên bằng cấp sang đánh giá năng lực thực tế.

Ông Kian Katanforoosh cho rằng người học cần tập trung xây dựng những kỹ năng bền vững như khả năng tự học, tư duy phản biện, thích nghi và học tập suốt đời. Khi vòng đời của kỹ năng ngày càng ngắn, năng lực cập nhật kiến thức liên tục sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh lớn nhất.

Toàn cảnh talkshow "Làm chủ sự nghiệp trong kỷ nguyên AI"

Đối với học sinh đang lựa chọn ngành học, ông khuyến khích các bạn tận dụng quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường để trải nghiệm, thử nghiệm và phát triển năng lực thay vì chỉ tập trung vào điểm số hay bằng cấp.

Đào tạo phải đi trước sự thay đổi của thị trường

Chia sẻ tại chương trình, TS. Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic nhận định trong bối cảnh AI phát triển mạnh, cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp không phụ thuộc vào việc học đại học hay cao đẳng mà phụ thuộc vào năng lực và sự chuẩn bị của mỗi người.

TS. Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Cao đẳng FPT Polytechnic (bên phải ảnh)

Theo ông Thành, điểm khác biệt của FPT Polytechnic là chương trình đào tạo chú trọng thực hành, thời gian học được thiết kế để sinh viên sớm tham gia thị trường lao động, đồng thời liên tục cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt là AI. "Người học không chỉ được làm quen với các công cụ AI mà còn được rèn luyện kỹ năng ứng dụng AI vào công việc thực tế. Điều quan trọng không chỉ là giỏi chuyên môn mà còn phải biết kết hợp chuyên môn với AI".

Triết lý "Thực học - Thực nghiệp" của FPT Polytechnic hướng tới việc giúp sinh viên có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, đồng thời hình thành năng lực tự học để thích ứng với những thay đổi liên tục của nghề nghiệp trong tương lai.

Ở góc độ rộng hơn, tinh thần làm chủ công nghệ lõi của Tập đoàn FPT cũng được thể hiện rõ trong cách nhà trường chủ động đưa AI vào chương trình đào tạo. Không chỉ dừng ở việc sử dụng công cụ, sinh viên còn được tiếp cận tư duy công nghệ, hiểu cách công nghệ tạo ra giá trị và học cách biến công nghệ thành lợi thế trong học tập cũng như công việc.

Những câu hỏi rất thực tế từ sinh viên

Với sức hút của hai diễn giả, đã có gần 200 sinh viên, cán bộ, giảng viên tham gia trực tiếp talkshow này, cùng hàng chục nghìn khán giả xem trực tuyến khi chương trình được livestream trên các nền tảng số của Cao đẳng FPT Polytechnic.Trong đó, điểm đáng chú ý của talkshow là phần hỏi đáp trực tiếp giữa sinh viên và chuyên gia. Đây cũng là lúc những băn khoăn rất gần với người trẻ được đặt ra một cách thẳng thắn: nên bắt đầu học AI từ đâu, cần chuẩn bị gì để không bị tụt lại, và làm thế nào để một sinh viên còn đang học có thể sẵn sàng bước vào thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Sinh viên băn khoăn, đặt câu hỏi với các diễn giả tại sự kiện

Trước những câu hỏi đó, ông Kian Katanforoosh nhấn mạnh rằng người học không nên chạy theo quá nhiều công cụ cùng lúc, mà cần chọn những ứng dụng phù hợp với mục tiêu học tập và chuyên môn của mình. Theo ông, AI chỉ thực sự hữu ích khi trở thành trợ lý giúp con người làm việc hiệu quả hơn, chứ không phải một xu hướng để theo đuổi cho có.

Ông cũng khuyến khích sinh viên tận dụng thời gian trên ghế nhà trường để thử nghiệm, đặt câu hỏi và rèn luyện khả năng tự học. Với ông, chính sự chủ động này mới là nền tảng giúp người trẻ thích nghi với những thay đổi liên tục của công nghệ và nghề nghiệp.

AI là cơ hội cho người sẵn sàng học hỏi

Khép lại chương trình, cả diễn giả quốc tế và TS. Vũ Chí Thành đều thống nhất rằng AI không phải là mối đe dọa, mà là cơ hội để mỗi người nâng cao năng lực và tạo lợi thế cho chính mình.

Ông Nguyễn Thanh Nam và TS Hoàng Văn Lợi - Phó hiệu trưởng Cao đẳng FPT Polytechnic cùng diễn giả Kian Katanforoosh

Thông qua việc kết nối sinh viên với chuyên gia quốc tế, cập nhật công nghệ mới và duy trì mô hình đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp, FPT Polytechnic hướng tới mục tiêu trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng bước vào thị trường lao động đang thay đổi từng ngày.

Talkshow "Làm chủ sự nghiệp trong kỷ nguyên AI" chỉ là một trong số ít hoạt động hướng nghiệp và đào tạo được thương hiệu giáo dục FPT Polytechnic tổ chức trong suốt hành trình xây dựng và trưởng thành, nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng thường xuyên không chỉ cho sinh viên mà toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên đang học tập, làm việc. Các hoạt động này đã và đang giúp nâng cấp tay nghề, kỹ năng và trình độ cho người lao động trên toàn hệ thống FPT Polytechnic nói riêng và cho xã hội nói chung.

Riêng với Talkshow "Làm chủ sự nghiệp trong kỷ nguyên AI" vừa diễn ra, đây là sự kiện đầy sức hút, góp phần sáng tỏ nhận định: Trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở tấm bằng hay số năm kinh nghiệm, mà thuộc về những người không ngừng học hỏi, biết ứng dụng công nghệ và sẵn sàng thích nghi với thị trường lao động đầy sôi động và biến động, trong tương lai.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu chiến lược: đầu tư, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán lượng tử, an ninh mạng, thiết bị không người lái,... Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được xem là mắt xích quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, tạo dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nỗ lực tiên phong đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong các ngành kinh tế mũi nhọn, chiến lược. Chi tiết, truy cập: https://caodang.fpt.edu.vn/r/tuyensinh2026