Con thi trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội, phụ huynh thấp thỏm đợi chờ

Mong ngóng, đếm từng phút để đợi con ngoài cổng trường thi, chị Doãn Thị Oanh (Bên phải, Mai Dịch, Hà Nội) hy vọng con có thể làm hết khả năng của mình. Có con đăng ký nguyện vọng vào THPT Chu Văn An, trước kỳ thi, chị Oanh đã tìm hiểu kỹ về tỷ lệ chọi của trường. "Năm nay, trường THPT Chu Văn An đứng đầu danh sách về tỷ lệ chọi hệ không chuyên của các trường công lập. Riêng hệ chuyên, tỷ lệ này cũng rất cao, như lớp Anh, thông tin phụ huynh tìm hiểu có khoảng hơn 800 NV, chỉ lấy 70 em, lớp Văn khoảng hơn 400 NV, lấy 40 học sinh. Hơn nữa, những học sinh đăng ký vào trường đều có lực học rất tốt, nên kỳ thi này khá cam go".