TP HCM dự kiến công bố kết quả thi lớp 10 vào ngày 13/6

Tại cuộc họp tổng kết Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 chiều nay (3/6), lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cho biết kỳ thi đã kết thúc an toàn, nghiêm túc. Dự kiến, ngày 10/7, TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập.

Thí sinh phấn khởi sau kỳ thi

Hôm nay, môn Toán lớp 10 thường tại TPHCM có hơn 73.400 dự thi, vắng 718 em. Môn Toán lớp 10 chuyên có hơn 6.100 thí sinh dự thi, vắng 43 em. Với môn chuyên có 6.059 thí sinh dự thi, vắng 88 em.



Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 theo nhận định của giáo viên là hay, không đánh đố nhưng có tính phân loại cao để sàng lọc thí sinh. Công tác tổ chức thi an toàn, nhẹ nhàng và nghiêm túc. Lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM cho biết chưa ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi, giám thị hay thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Về sai sót liên quan đến lỗi chính tả trong câu số 33 đề thi tiếng Anh, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cho biết sẽ sớm có hướng giải quyết đảm bảo cao nhất quyền lợi của thí sinh: “Sai sót về chính tả có thể do quá trình in ấn tại vì số lượng in ấn rất nhiều. Khi phim đưa đi in chỉ cần dính một mảnh giấy vụn mờ cũng có thể làm sai một lỗi chính tả. Những lỗi như vậy thường xảy ra trong quá trình in ấn đề thi. Đây là sai sót về chính tả chứ không sai sót về nội dung. Hội đồng chấm thi sẽ có xem xét, bàn bàn sau đó xin ý kiến Ban chỉ đạo kỳ thi. Việc này chắc chắn sẽ có hướng xử lý.”.

Công tác chấm thi lớp 10 của TP HCM sẽ bắt đầu từ ngày 6/6. Dự kiến ngày 13/6 Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM sẽ công bố kết quả thi. Thí sinh có 3 ngày đến nộp đơn phúc khảo tại trường trung học cơ sở đang theo học. Ngày 19/6 sẽ công bố kết quả phúc khảo.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER