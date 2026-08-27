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Đắk Lắk chủ động thích ứng, sẵn sàng cho năm học mới

Thứ Năm, 17:26, 27/08/2026
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VOV.VN - Năm học 2026-2027 có nhiều thay đổi về mạng lưới trường lớp, tổ chức trường phổ thông nội trú liên cấp và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. Ngành Giáo dục Đắk Lắk đang chủ động thích ứng, tạo điều kiện để học sinh bước vào năm học mới an toàn, thuận lợi.

Những ngày này, em Vũ Thị Giang, học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, háo hức chuẩn bị trở lại trường. Gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô và địa phương trong những năm qua đã giúp Giang giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời có thêm động lực duy trì việc học.

“Thầy cô chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường, các cấp xã quan tâm em, động viên em rất là nhiều về mặt vật chất và tinh thần. Trường thì có hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa, cho mượn sách giáo khoa, có thêm là giảm tiền học phí do gia đình khó khăn. Trong năm học lớp 6 em cũng đạt học sinh khá, lớp 7 lên thì em có đạt học sinh giỏi. Em muốn cố gắng hơn để lên học sinh xuất sắc” - Em Vũ Thị Giang chia sẻ.

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Thầy cô giáo đến nhà thăm hỏi, động viên em Vũ Thị Giang, học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk trước thềm năm học mới.

Không chỉ chăm lo cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học ngay từ những ngày đầu năm học. Qua rà soát hệ thống trường lớp, xã Krông Ana đã bố trí hơn 11,3 tỷ đồng từ nguồn của tỉnh và xã để đầu tư 16 công trình trong năm học này. 

Ông Phan Thanh Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Ana, cho biết: “Một số công trình đang được gấp rút hoàn thiện để kịp phục vụ năm học 2026-2027. Cùng với sửa chữa, nâng cấp trường lớp, địa phương chỉ đạo các trường chủ động kiểm tra, chặt cây, tỉa cành nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão”.

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Công tác chăm lo học sinh khó khăn, học sinh vùng đồng bào DTTS được các địa phương tỉnh Đắk Lắk quan tâm.

Với các xã biên giới, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện trường lớp mà còn phải thích ứng với việc tổ chức lại mạng lưới giáo dục. Ở xã Ia Lốp, từ 5 trường trước đây, địa phương tổ chức lại còn 2 trường. Trong đó, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Ia Lốp được thành lập ngày 20/7 và đã hoàn tất việc sắp xếp cán bộ, giáo viên cùng công tác tuyển sinh. 

Ông Bùi Tiến Hoạt, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lốp, thông tin: địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện những phần việc cuối cùng, bảo đảm trường có thể hoạt động đúng kế hoạch: “Đến nay thì bộ khung của nhà trường, công tác tổ chức bên trong cũng đã tổ chức thực hiện đầy đủ, thành lập các tổ khối bộ môn, sắp xếp lớp, rồi công tác tuyển sinh, chúng tôi đã hoàn thành. Hiện nay chúng tôi cùng với Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư gấp rút chuẩn bị các công trình, làm sao để đúng thời gian 30 tháng 8 bước vào năm học mới”. 

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Tỉnh Đắk Lắk có 4 trường nội trú liên cấp mới được xây dựng đưa vào sử dụng tại các xã vùng biên trong năm học 2026-2027.

Cùng với những thay đổi về mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên cũng đứng trước yêu cầu thích ứng với những nhiệm vụ mới. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được triển khai, dạy học 2 buổi/ngày và yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số đang là những nội dung đòi hỏi giáo viên không ngừng cập nhật kiến thức, phương pháp và kỹ năng. 

Ông Phạm Thế Trường, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Buôn Trấp, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên tự bồi dưỡng cũng như tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch chung. Đặc biệt, nhà trường khuyến khích giáo viên tăng cường tham gia các lớp học về chuyển đổi số cũng như tiếp cận với chương trình giáo dục mới”.

Sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ đến chính sách hỗ trợ đang tạo nền tảng để năm học mới ở Đắk Lắk bắt đầu trong thế chủ động, an toàn và sẵn sàng, để học sinh ở cả vùng thuận lợi lẫn vùng khó khăn có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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