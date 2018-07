Điểm chuẩn các trường khối ngành kinh tế năm 2018 sẽ thay đổi ra sao?

Ngày 11/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm chuẩn, các trường ĐH trên cả nước đã bắt đầu công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển.

Đây cũng là thời điểm các thí sinh trên cả nước đang cân nhắc mức điểm thi THPT quốc gia để thay đổi, đăng ký thêm nguyện vọng bổ sung để có thêm tấm vé vào đại học.

So với năm 2017, phổ điểm thi THPT quốc gia năm nay thấp hơn hẳn, do đó, mức điểm chuẩn vào từng trường cũng được dự báo sẽ giảm so với năm trước.

Điểm sàn, điểm chuẩn vào các trường ĐH là mối quan tâm của hàng ngàn thí sinh tham gia xét tuyển CĐ, ĐH. (Ảnh minh họa).

TS Phạm Quốc Khánh, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng cho biết, hiện trường đang chủ động tính toán mức điểm chuẩn. Dự đoán, điểm chuẩn các ngành vào Học viện năm nay có thể giảm từ 1-2 điểm so với năm 2017. Tuy nhiên, TS Khánh cũng nhấn mạnh, đây là dự đoán ban đầu, mức điểm chính xác cần căn cứ vào số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên tổng số chỉ tiêu.

“Chưa thể nói chính xác điểm chuẩn thời điểm này, vì thí sinh sẽ thay đổi nguyện vọng trong những ngày tới, tỷ lệ ảo là rất cao. Nhưng chắc rằng mức điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn so với năm ngoái do phổ điểm thấp hơn”, TS Khánh cho biết.

Còn theo TS Nguyễn Đào Tùng, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Tài chính, năm 2018, trường có 2.100 chỉ tiêu xét tuyển dựa theo điểm thi THPT quốc gia, tuyển sinh cho 8 mã ngành khác nhau. Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển mà Học viện đã công bố trước đó là 17 điểm, tuy nhiên, TS Tùng cho biết, trường đang cân nhắc việc có thể tăng điểm sàn theo từng ngành.

Dự báo về mức điểm trúng tuyển năm nay, TS Nguyễn Đào Tùng cho rằng, mức điểm có thể giảm từ 1-3 điểm so với năm 2017.

“Điểm chuẩn năm nay có xu hướng giảm do điểm ưu tiên theo khu vực giảm, phổ điểm từ 8-10 cũng hạn chế hơn năm ngoái. Nhưng nhìn chung những ngành “hot” của trường như Kế toán, điểm có giảm thì cũng phải trên 20 điểm mới có thể đỗ. Hay tại những trường có đào tạo các ngành liên quan đến công nghiệp 4.0 như công nghệ thông tin, liên quan đến máy tính… cũng sẽ không giảm nhiều”, TS Tùng cho biết.

Dự đoán điểm chuẩn một số trường ĐH top trên năm 2018 VOV.VN - Điểm thi THPT quốc gia năm nay thấp hơn so với năm 2017, dự đoán điểm chuẩn vào các trường ĐH top trên cũng sẽ giảm.

PGS.TS Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại truyền thông, ĐH Thương Mại cho hay, năm 2018, trường giữ nguyên mức điểm sàn so với năm 2017 là 16 điểm. Mức điểm này được xác định ngay từ đề án tuyển sinh của trường hồi đầu năm học trước khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia.

“Điểm sàn là vậy, còn điểm chuẩn lại phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển. Trường ĐH Thương Mại có mức điểm chuẩn hàng năm ở mức khá, do đó sẽ có rất đông thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, rút ra nộp vào, nên rất khó nói chính xác. Điểm chuẩn vào các ngành năm ngoái dao động từ 22-24,5, dự kiến năm nay sẽ thấp hơn một vài điểm”, PGS.TS Thái cho biết.

TS Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng đào tạo ĐH Giao thông Vận tải cho biết, hôm nay (16/7), Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ họp để đưa ra điểm sàn chính thức cho từng mã ngành. Dự kiến mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển từ 14-17 điểm.

Dự báo về mức điểm chuẩn năm nay, thầy Hà cho biết, các nhóm ngành về kinh tế mà trường đào tạo như kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh điểm chuẩn cũng có thể giảm so với năm trước.

Bên cạnh đó, TS Hà cũng tư vấn thêm, những thí sinh có phổ điểm từ 14-16 điểm trở lên có thể tham khảo các ngành liên quan đến kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật giao thông… của trường. Logistic là ngành mới mở, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay, mức điểm có lẽ cũng khoảng 16-18 điểm.

Nhìn chung, các ngành của ĐH Giao thông Vận tải có thể giảm từ 1-2 điểm chuẩn năm nay.

Trước đó, năm 2017, điểm chuẩn các ngành của trường ĐH Giao thông Vận tải giao động từ 16,5-23 điểm tùy ngành. Trong đó, các ngành lấy điểm cao thuộc khối công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển tự động hóa…/.

