Dự đoán điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội, khối các trường công an, quân đội

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ phía Bắc do Bộ GD-ĐT phối hợp với ĐH Bách khoa Hà Nội và một số đơn vị khác phối hợp tổ chức ngày 15/7, nhiều câu hỏi về dự đoán điểm chuẩn vào các trường ĐH Y khoa, quân đội, công an được thí sinh và người nhà quan tâm.

Đề cập đến dự đoán điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội, ông Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo ĐH trường ĐH Y Hà Nội cho biết, cho đến thời điểm này, trường ĐH Y Hà Nội vẫn chưa nhận được dữ liệu chính thức từ Bộ GD-ĐT.

Đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các trường ĐH trả lời tư vấn cho thí sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ phía Bắc

Trường dựa vào dữ liệu được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để phân tích thì thấy điểm khối B với tổng điểm của 3 môn Toán, Hóa, Sinh lại thấp hơn mặt bằng chung điểm của các khối khác. Mức điểm này chưa tính đến điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Dẫn đến việc đưa ra mức điểm chuẩn chính xác thời điểm này rất khó khăn.

Trường chỉ phân tích dựa vào một số yếu tố: số lượng thí sinh khu vực phía Bắc và sinh viên xa hơn. Hàng năm trường đều có có thí sinh khu vực Tây Nguyên đăng ký xét tuyển và trúng tuyển, có thí sinh khu vực miền núi phía Bắc. Năm 2017, số thí sinh trúng tuyển vào trường cao nhất là Thanh Hóa có 52 sinh viên, Nghệ An là 36, các tỉnh phía Bắc và các tỉnh xung quanh Hà Nội cũng đều có.



Căn cứ kết quả thi của thí sinh những tỉnh này thì Hội đồng tuyển sinh của trường họp và đưa ra nhận định ban đầu điểm trúng tuyển năm nay của trường có thể giảm so với năm 2017 từ 3 – 4 điểm.

Về điểm sàn nhận hồ sơ, để đáp ứng được chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo thì phải có tiêu chí lựa chọn thí sinh phù hợp với chuẩn đầu ra đó. Vì thế không thể có chuyện những người không biết gì, không có gì mà sau 4 năm, 6 năm có thể đào tạo được. Đối với những ngành bác sĩ, ngưỡng điểm sàn là 20, những ngành cử nhân là 18 điểm.

Ông Lê Đình Tùng cũng cho biết thêm, nguyên tắc của trường là ổn định trong tuyển sinh. Trong những năm từ nay đến năm 2020 nhà trường không có điều chỉnh gì khác, vẫn lấy kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển, tổ hợp xét tuyển Toán, Hóa, Sinh. Còn tuyển thẳng, trên cơ sở năm 2018, sẽ đánh giá sâu hơn việc tuyển thẳng những thí sinh được giải nhất quốc gia các môn: công nghệ thông tin, vật lý, ngoại ngữ.

Năm 2017, điểm chuẩn vào trường cao nhất là ngành Bác sĩ đa khoa, 29,25 điểm, ngành Răng hàm mặt là 28,75 điểm, thấp nhất là ngành Y tế công cộng 23,75 điểm.

Năm 2018, tổng chỉ tiêu vào trường là 1120 chỉ tiêu. Trong đó, có 500 chỉ tiêu đào tạo y đa khoa tại cơ sở chính, 100 chỉ tiêu đào tạo tại phân hiệu Thanh Hóa.

Điểm chuẩn vào trường Công an giảm nhiều hay ít tùy từng tổ hợp

Với các trường khối công an, quân đội luôn nằm trong top có điểm chuẩn cao nhất do chỉ tiêu ít, nên nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ ít biến động so với các năm, hoặc sẽ giảm nhẹ.

Tại Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ năm 2018, nhiều thí sinh đã quan tâm tới thông tin điểm chuẩn của khối ngành công an, quân đội.

Đa số các câu hỏi đều muốn biết với mức điểm các thí sinh đang có thì khả năng đỗ vào các trường công an, quân đội ra sao. Năm 2017 có những thí sinh đạt 30 điểm/3 môn vẫn bị trượt vì thua ở điểm ưu tiên, liệu năm nay điều này có lặp lại hay không.

Theo Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, do phổ điểm năm nay ở các khối đều nghiêng về hướng thấp, nên dự báo điểm chuẩn vào các trường khối công an có thể giảm so với năm trước. Mức giảm ít hay nhiều sẽ tùy từng tổ hợp.

Ngoài ra, cơ hội cho các bạn nữ được vào học ngành công an sẽ vô cùng ít, khi mỗi ngành học không tuyển quá 10% chỉ tiêu thí sinh nữ.

Kỳ tuyển sinh năm 2018, chỉ tiêu vào các trường công an nhân dân (CAND) năm nay giảm mạnh, chỉ có 1.192 chỉ tiêu vào 5 học viện, giảm hơn 300 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Năm nay, có 5 học viện, đại học CAND tuyển sinh là: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy, chữa cháy.

Hai trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân và Học viện Chính trị Công an Nhân dân không tuyển sinh bậc đại học năm 2018.

Vì chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của các trường công an đều giảm so với năm trước, trong khi lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường này vẫn rất đông, nên điểm chuẩn nếu giảm sẽ chỉ giảm nhẹ, biến động không nhiều.

Đối với khối trường quân đội, Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng ban Thư kí, Ban tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng đưa ra lưu ý đối với các thí sinh muốn đăng ký dự tuyển vào các trường quân đội phải qua sơ tuyển thì mới đủ điều kiện xét tuyển.

Hiện nay, có nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường quân đội nhưng lại không qua sơ tuyển. Những thí sinh này sẽ không đủ điều kiện để tuyển sinh vào khối trường quân đội. Đại tá Vũ Xuân Tiến khuyên thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng sang các khối ngành khác./.

