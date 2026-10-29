FPT Polytechnic bắt tay đối tác Hàn Quốc, trao cơ hội cho giới trẻ Việt

Thông qua việc tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục hai nước, các chương trình hợp tác không chỉ tạo điều kiện để người học tiếp cận những phương pháp đào tạo đa dạng, mà còn góp phần gắn kết quá trình học tập với thực tiễn nghề nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển năng lực và nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường làm việc quốc tế.

Kết nối thế mạnh đào tạo

Ngày 29/10 tại Hà Nội, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (Tập đoàn FPT) và Trường Cao đẳng Myongji (Hàn Quốc) ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng thời công bố định hướng triển khai chương trình Cao đẳng Myongji tại Việt Nam. Chương trình dự kiến tuyển sinh từ năm 2027, dành cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT với ba chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thiết kế truyền thông và Quản lý làm đẹp.

Sự hợp tác kết nối hai cơ sở giáo dục có những thế mạnh riêng. Trường Cao đẳng Myongji với kinh nghiệm hơn 50 năm trong thiết kế chương trình học, giảng dạy, đánh giá và hỗ trợ nghề nghiệp, hướng tới việc giúp sinh viên phát triển các năng lực thực tiễn mà nhà tuyển dụng công nhận. Trong khi đó, FPT Polytechnic được giới trẻ biết đến là thương hiệu giáo dục đào tạo “Thực học – Thực nghiệp” - dành khoảng 70% thời lượng cho thực hành, đồng thời tổ chức học tập thông qua các dự án thực tế với sự đồng hành của hệ sinh thái khoảng 2000 đối tác là các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

Tại FPT Polytechnic, sinh viên được tiếp cận các tình huống và yêu cầu công việc trong quá trình học, qua đó rèn luyện kỹ năng chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức. Bên cạnh hoạt động đào tạo, FPT Polytechnic còn được lòng nhiều bạn trẻ bởi môi trường học tập đầy sáng tạo: sinh viên được thoả sức đam mê thông qua các hoạt động cộng đồng, trải nghiệm, đại nhạc hội…cùng phong trào thể thao đa dạng.

Việc kết hợp kinh nghiệm đào tạo của Cao đẳng Myongji với mô hình thực hành và mạng lưới kết nối doanh nghiệp của FPT Polytechnic hướng tới xây dựng chương trình học gắn với yêu cầu nghề nghiệp. Đây cũng là cơ sở để hai trường phát triển các hoạt động hợp tác không chỉ trong đào tạo mà còn ở trao đổi học thuật, giao lưu sinh viên và kết nối doanh nghiệp.

TS. Vũ Chí Thành (giữa ảnh) và TS. Kwon Doo-Seung (ngoài cùng bên phải)

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (Tập đoàn FPT), cho rằng dưới tác động của làn sóng công nghệ và AI, thị trường lao động ngày càng khắt khe, gia tăng áp lực cạnh tranh cho lực lượng lao động trẻ. Đồng thời khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn vẫn là rào cản khiến sinh viên mới ra trường khó đáp ứng ngay yêu cầu doanh nghiệp. Để giải quyết bài toán này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa đào tạo và định hướng phát triển kinh tế. Việc đưa các chương trình thực chiến như Myongji vào giảng dạy tại FPT Polytechnic sẽ giúp sinh viên vững chuyên môn, thấu hiểu thực tế, từ đó ra trường làm được việc ngay và theo đuổi đam mê nghề nghiệp một cách bền vững.

Về phía đối tác Hàn Quốc, TS Kwon Doo-Seung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Myongji có quan điểm: “Thước đo thực sự của hợp tác giáo dục là sự khác biệt mà nó tạo ra trong cuộc sống của từng học sinh, sinh viên —sự phát triển, sự tự tin và cơ hội nghề nghiệp của các em. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng thỏa thuận hôm nay tạo ra những cơ hội ý nghĩa cho giới trẻ và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung của hai quốc gia”

Lộ trình 2+2 kết nối học tập tại Việt Nam và Hàn Quốc

Một nội dung đáng chú ý của chương trình là lộ trình học chuyển tiếp 2+2. Bên cạnh lựa chọn học tập ngay tại quê hương, sinh viên Cao đẳng Myongji Việt Nam có thể dễ dàng chuyển tiếp sang Hàn Quốc để tiếp tục học tập ở bậc cao hơn từ năm thứ ba. Định hướng chuyển tiếp lấy bằng Đại học tại cơ sở Myongji ở Seoul giúp người học chủ động xây dựng kế hoạch học tập dài hạn.

Theo định hướng được công bố, sinh viên học giai đoạn đầu tại Việt Nam có thời gian tích lũy kiến thức chuyên môn, rèn luyện tiếng Hàn và tìm hiểu văn hóa trước khi chuyển tiếp. Việc chuẩn bị từng bước có thể giúp người học chủ động hơn khi bước vào môi trường học tập tại Hàn Quốc, đồng thời giúp gia đình xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với lộ trình dài hạn.

Trung tâm Cao đẳng Quốc tế FPT Polytechnic triển khai chương trình đào tạo cao đẳng chuẩn quốc tế, mang đến môi trường học tập năng động, phần lớn thời gian là thực hành

Chương trình cũng chú trọng đào tạo song ngữ, trong đó có tiếng Hàn xuyên suốt quá trình học tập. Ngoại ngữ được kết hợp với kiến thức chuyên môn và trải nghiệm văn hóa, nhằm giúp sinh viên chuẩn bị cho việc giao tiếp, học tập và làm việc trong môi trường có yếu tố Hàn Quốc.

Bên cạnh lựa chọn tiếp tục học lên bậc cao hơn, chương trình hướng tới chuẩn bị năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng thích nghi văn hóa để sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Việt Nam, Hàn Quốc hoặc trong môi trường quốc tế. Nền tảng thực hành trong quá trình học cùng năng lực tiếng Hàn được xác định là những yếu tố quan trọng đối với định hướng này.

Nhìn nhận về cơ hội nghề nghiệp của thế hệ nhân lực trẻ được trưởng thành từ mô hình hợp tác này, ông Kim In Woo – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) khẳng định: "Thỏa thuận hợp tác giữa FPT Polytechnic và Trường Cao đẳng Myongji không đơn thuần là hoạt động giao lưu học thuật giữa hai cơ sở giáo dục, mà còn trở thành một mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng nguồn nhân lực (Talent Supply Chain), góp phần tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. KOCHAM cũng sẽ nỗ lực hỗ trợ trên nhiều phương diện, bao gồm tổ chức các hội chợ tuyển dụng và kết nối các chương trình thực tập tại doanh nghiệp, nhằm giúp những nhân lực có năng lực được đào tạo từ hai trường có thể kết nối thành công với các doanh nghiệp Hàn Quốc, thích nghi và phát triển ổn định, lâu dài trong môi trường làm việc”.

Theo kế hoạch, Cao đẳng Myongji Việt Nam dự kiến tuyển sinh từ năm 2027 ở ba chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thiết kế truyền thông và Quản lý làm đẹp. Cùng với chương trình đào tạo, thỏa thuận giữa hai trường đặt nền tảng cho các hoạt động trao đổi học thuật, giao lưu sinh viên và kết nối doanh nghiệp.

Ông Kim In Woo – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam ( thứ sáu từ trái sang)

Việc triển khai chương trình sẽ là bước tiếp theo để cụ thể hóa hợp tác giữa hai cơ sở giáo dục. Với người học, các yếu tố như nội dung đào tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ, điều kiện chuyển tiếp và lộ trình sau tốt nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để lựa chọn chương trình phù hợp với mục tiêu học tập và nghề nghiệp.