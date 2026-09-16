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Hai đại học Australia cho phép sinh viên sử dụng AI trong học tập

Thứ Tư, 14:52, 16/09/2026
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VOV.VN - Việc có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục hay không dần không còn là câu hỏi chính tại nhiều trường đại học Australia. Thay vào đó, các trường đang chú trọng cách sử dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm.

Đại học Sydney của Australia vừa thông báo ký thỏa thuận hợp tác với OpenAI, theo đó ChatGPT Edu sẽ được cung cấp miễn phí cho sinh viên và cán bộ, nhân viên của trường theo từng giai đoạn, nhằm hỗ trợ học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy, thử nghiệm ý tưởng và phân tích thông tin.

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Đại học New South Wales vừa ký hợp tác với OpenAI. 

Hiệu trưởng Đại học Sydney, Giáo sư Mark Scott, cho biết sinh viên cần được trang bị đầy đủ kỹ năng để sẵn sàng tham gia thị trường lao động sau khi tốt nghiệp, trong đó kỹ năng sử dụng AI ngày càng quan trọng. Chiến lược tích hợp AI vào giáo dục của trường không chỉ nhằm khai thác lợi ích của công nghệ mà còn bảo đảm sinh viên tiếp tục được đánh giá về khả năng học tập và mức độ nắm vững kiến thức thông qua thực hành.

Đại học Sydney sẽ triển khai ChatGPT Edu theo từng giai đoạn. Trường dự kiến thí điểm với một nhóm sinh viên từ tháng 10/2026 và mở rộng cho toàn bộ sinh viên từ học kỳ 1/2027. Các tính năng của công cụ cũng sẽ từng bước được mở rộng trong quá trình triển khai. Dữ liệu của trường sẽ không được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI.

Ít ngày trước thông báo của Đại học Sydney, Đại học New South Wales (UNSW) cũng công bố quan hệ hợp tác với OpenAI, hướng tới cung cấp ChatGPT Edu cho hơn 80.000 sinh viên và nhân viên của trường. Trong giai đoạn hiện nay, quyền truy cập được mở rộng cho nghiên cứu sinh và giảng viên hợp đồng, bên cạnh đội ngũ cán bộ chuyên môn và giảng viên đã được sử dụng trước đó. UNSW dự kiến đưa ChatGPT Edu tới toàn bộ sinh viên vào đầu năm học 2027.

Song song với việc mở rộng sử dụng ChatGPT Edu, UNSW đã xây dựng khung quy định về sử dụng AI trong đánh giá học tập nhằm bảo đảm tính liêm chính học thuật và minh bạch. Theo đó, sinh viên được phép sử dụng các công cụ AI theo yêu cầu cụ thể của từng môn học hoặc bài đánh giá. Tuy nhiên, sinh viên không được sử dụng AI trong những trường hợp phải tự thể hiện kiến thức hoặc kỹ năng. Ở một số bài đánh giá, sinh viên được yêu cầu sử dụng AI để thể hiện khả năng tư duy phản biện, hiểu biết về công nghệ và năng lực chuyên môn của ngành học.

Phó Hiệu trưởng phụ trách Giáo dục và Trải nghiệm sinh viên của UNSW, Giáo sư Sarah Maddison, cho biết mục tiêu của trường là đào tạo sinh viên có năng lực sử dụng AI. Để thực hiện mục tiêu này, trường cần bảo đảm mọi sinh viên có cơ hội tiếp cận bình đẳng với các công cụ AI, qua đó phát triển kỹ năng và tăng trải nghiệm thực tế với công nghệ này.

Trước khi ký thỏa thuận với OpenAI, Đại học New South Wales đã thí điểm ChatGPT Edu với 500 sinh viên từ năm 2024.

Ngoài các trường đại học tại Australia, một số đại học lớn trên thế giới cũng đã triển khai ChatGPT Edu. Đại học Oxford của Anh hiện cung cấp công cụ này cho toàn bộ sinh viên và nhân viên, trong khi Đại học Columbia của Mỹ cũng cung cấp dịch vụ ChatGPT dành cho giáo dục trong hệ thống của trường.

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Việt Nga/VOV-Australia
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