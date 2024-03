Honda Việt Nam tăng cường vai trò quản lý, giáo dục ATGT trong các trường THPT

Ngày 27/3, Honda Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông

Tại Hội thảo, Uỷ ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT & Công ty Honda Việt Nam tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp “Giáo dục An toàn giao thông cho học sinh, sinh viên” giai đoạn 2023 – 2026 vào ngày 15/9/2023. Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, góp phần đẩy nhanh hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ đến năm 2045 “KHÔNG có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “KHÔNG có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda” vào năm 2050.

Ban điều hành chủ trì Hội thảo

Trong khuôn khổ Chương trình, các bên đã cùng thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý giáo dục ATGT trong nhà trường đối với cấp Trung học. Việc tổ chức Hội thảo nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong nhà trường.

Đóng góp ý kiến từ Phòng CSGT Hải Phòng

Theo đó, chiều ngày 27/3, Hội thảo đã được tổ chức thành công với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Chi – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách – Ủy ban ATGT Quốc gia và bà Đỗ Thu Hoàng – Phó Tổng Giám đốc Thứ nhất Công ty Honda Việt Nam, cùng 220 cán bộ quản lý ngành giáo dục cấp Trung học phổ thông, cán bộ thuộc Ban ATGT và Phòng Cảnh sát giao thông thuộc 29 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ ý kiến

Tại đây, các bên đã cùng chia sẻ thực trạng về tình hình ATGT; truyền tải thông điệp về vai trò và trách nhiệm trong đào tạo ATGT tại nhà trường; đề xuất, kiến nghị các cấp quản lý lập và hoàn thành kế hoạch đảm bảo ATGT trong nhà trường cho các em học sinh; củng cố kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đồng thời, giới thiệu thí điểm chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe gắn máy điện an toàn cho lứa tuổi học sinh tại các trường Trung học phổ thông.

Honda Việt Nam hướng dẫn tư thế lái xe an toàn

HVN hy vọng việc đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền và đào tạo ATGT dành cho các cán bộ quản lý ngành giáo dục cấp Trung học thông qua Hội thảo sẽ giúp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường, từ đó, góp phần giảm thiểu tai nạn, xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.