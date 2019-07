Kết luận về sai phạm của Hiệu trưởng THPT Chu Văn An Hà Nội

Cụ thể, theo văn bản kết luận của UBND TP Hà Nội, bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An bị tố cáo vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính trong việc thu chi khoản tiền tổ chức Lễ hội 110 năm trường Bưởi – Chu Văn An được tổ chức vào ngày 27/10/2018 đến 4/11/2018.



Kết luận về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, khi chuẩn bị tổ chức lễ hội, trường THPT Chu Văn An đã không lập dự toán chi tiết các hoạt động của Lễ hội trình Sở GD-ĐT duyệt theo quy định.

Hiệu trưởng trưởng THPT Chu Văn An bị tố sai phạm trong quản lý tài chính (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 110 năm truyền thống trưởng Bưởi – Chu Văn An, trường THPT Chu Văn An đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện trình UBND thành phố và được Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận tại Thông báo số 299/TB-UBND ngày 26/3/2018 của UBND thành phố. Do đây là hoạt động không sử dụng ngân sách nên phải huy động nguồn tài chính từ các nguồn lực bên ngoài, nên UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho trường Chu Văn An được huy động tài trợ.

Thực hiện quy định tại Điều 7 Thông tư 16/2018/TT/BGD ĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD-ĐT quy định về Quản lý, sử dụng tài trợ: “1. Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng, cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện, chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành”.

Trường THPT Chu Văn An đã lập và trình kế hoạch tổ chức kèm dự toán kinh phí Lễ kỷ niệm gửi Sở GD-ĐT và đã được Sở GD-ĐT có băn bản chấp thuận kế hoạch huy động của Nhà trường theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD-ĐT quy định về quản lý và sử dụng tài trợ.

Phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ triển khai năm học”.

Tuy nhiên, do nội dung bản dự toán kèm theo kế hoạch huy động tài trợ mới chỉ dự toán theo nhóm việc nhưng chưa chi tiết đến từng nội dung chi, chưa đáp ứng yêu cầu của Sở GD-ĐT nên chưa được Sở phê duyệt theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD-ĐT.

Việc tổ chức Kỷ niệm đã thực hiện xong nhưng đến nay, nhà trường chưa có dự toán chi tiết kèm theo kế hoạch vận động tài trợ được Sở GD-ĐT duyệt.

Như vậy nội dung tố cáo là đúng.

Về nội dung, khi Kế toán có ý kiến về việc quản lý tài chính của lễ hội như nêu trên, bà mai Anh không tiếp thu mà đã ra quyết định thu hồi chữ ký của kế toán, thay bằng chữ ký của ông Nguyễn Đức Bình là giáo viên giáo dục công dân, không có chuyên môn về kế toán.

Kết luận của UBND TP Hà Nội cho hay, sau khi tuần lễ kỷ niệm 110 năm trường Bưởi- Chu Văn An kết thúc, bà Lê Mai Anh – Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Kế toán nhà trường thanh toán tiền cho 2 đơn vị cung cấp dịch vụ cho buổi lễ Kỷ niệm 110 năm trường Bưởi- Chu Văn an là công ty CPGT HCC và Công ty TNHH LH Nguyễn Lê để đảm bảo thực hiện đúng thời hạn thanh toán đã được ký kết (30 ngày sau khi kết thúc sự kiện từ ngày 4/11/2018) nhưng kế toán không thực hiện việc thanh toán với lý do chương trình không được Sở GD-ĐT phê duyệt dự toán chi tiết.

Bà Lê Mai Anh đã ký Quyết định về việc thay thế chữ ký của kế toán nhà trường là bà Lê Thị Ngọc Lan bằng chữ ký của ông Nguyễn Đức Bình – là giáo viên nhà trường, không có chuyên môn về việc kế toán là không đúng quy định tại Khoản 8 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015 qyy định các hành vi bị nghiêm cấm: “Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 51 và Điều 54 của Luật này”.

Điều 51 quy định Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán: “Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán”. Tuy nhiên, việc thay thế chữ ký này chỉ để đáp ứng kịp thời việc thanh toán cho Công ty CPGT HCC và Công ty TNHH LH Nguyễn Lê đảm bảo thực hiện đúng thời hạn thanh toán, không phải là thay kế toán, hiện nay bà Nguyễn Ngọc Lan vẫn là kế toán trưởng.

Như vậy nội dung tố cáo chỉ đúng 1 phần.

Ngoài ra, kết luận cũng nêu rõ các nội dung tố cáo rằng tại thời điểm tiếp nhận tiền tài trợ cho lễ hội, bà Mai Anh đã không thông báo cho kế toán của trường cập nhật vào sổ theo dõi của trường số tiền thu được (khoảng 2,2 tỷ đồng bao gồm cả nhận từ chuyển khoản và tiền mặt – do hiệu trưởng nhận trực tiếp số tiền 120 triệu đồng); Nội dung sau khi tổ chức xong lễ hội mới cung cấp chứng từ cho kế toán và công khai số thu tại trường là tố cáo sai.

Ngoài ra các nội dung như bà Mai Anh tự ký hợp đồng với đơn vị tổ chức lễ hội là công ty CPGT HCC và Công ty TNHH LH Nguyễn Lê mà không thông qua ban sự kiện của trường và Hiệu phó cơ sở vật chất, kế toán là những bộ phận có chức năng nhiệm vụ trong tổ chức lễ hội cũng là sai.

Nội dung tố cáo cho rằng sau khi nhận được công văn của Sở GD-ĐT về việc thu hồi chữ ký kế toán là sau, bà Mai Anh đã niêm yết tại trường văn bản, trong đó có xúc phạm, bôi nhọ kế toán khi nêu kế toán là người vô đạo đức, vô kỷ luật, không có năng lực cũng là tố cáo chưa đúng./.