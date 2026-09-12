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Khánh Hòa nỗ lực tạo cơ hội học tập cho học sinh vùng khó khăn

Thứ Bảy, 06:39, 12/09/2026
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VOV.VN - Khánh Hòa kiên trì vận động học sinh trở lại lớp ngay từ đầu năm học, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ và đầu tư trường lớp nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng miền, cụ thể hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc, xã Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa được xây mới và đưa vào sử dụng, thay thế cho cơ sở vật chất xuống cấp. Trên diện tích 3,8 ha, trường có 18 phòng học, 60 phòng ở và nhà thi đấu đa năng, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở cho gần 500 học sinh dân tộc thiểu số khu vực phía Tây Nam tỉnh. Tổng kinh phí đầu tư hơn 83,6 tỷ đồng.

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Trường TH-THCS PTDT Pi Năng Tắc được đầu tư hơn 83 tỷ đồng

Em Kiều Năng Bảo Trâm, học sinh nhà trường, chia sẻ:“Trường được hoàn thiện xong, em được học trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp và có nhiều dụng cụ học tập đầy đủ. Để chúng em có môi trường học tập tốt nhất”.

Ông Bùi Quang Quyền, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc, cho rằng việc đầu tư, tạo điều kiện để học sinh người dân tộc thiểu số được ăn, học tập trung, nội trú  góp phần rút ngắn khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng:

“Đây là vấn đề thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để làm chất lượng giáo dục xích lại gần nhau. Không có sự phân biệt giữa miền núi và đồng bằng. Hướng đến để cân bằng trong giáo dục và phát triển hơn”.- Ông Bùi Quang Quyền nói.

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Cơ sở vật chất cũ, xuống cấp dần được thay thế

Để nâng chất lượng giáo dục vùng cao, vùng sâu khó khăn, cùng với nâng cấp cơ sở vật chất, Khánh Hòa còn cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh bằng chính sách học bổng, sữa học đường, hỗ trợ sách giáo khoa, vở và đồ dùng học tập. Vấn đề học sinh bỏ học để phụ giúp gia đình, cũng được khắc phục từ sớm. Như  tại xã Trung Khánh Vĩnh, ngay sau khai giảng, giáo viên rà soát sĩ số, nắm từng trường hợp vắng học, có nguy cơ bỏ học để vận động trở lại lớp.

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Giáo viên Trường PTCS Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh đến nhà vận động học sinh ra lớp

Bà Hoàng Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường PTCS Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhiều giáo viên trong trường đã chủ động phối hợp với địa phương, tới tận nhà để vận động phụ huynh và học sinh:

“Giáo viên phải tranh thủ buổi trưa, buổi tối để đi vận động học sinh ra lớp. Thầy, cô phải đi 2-3 lần, thậm chí 5 lần mới gặp được phụ huynh vận học sinh ra lớp. Nhà trường hỗ trợ các suất quà để các em có dụng cụ đến trường như vở, bút, cặp. Tổ chức các hoạt động vui vẻ thu hút học sinh đến trường. Đặc biệt, học bổng đối với học sinh dân tộc thiểu số rất quan trọng, giúp học sinh có niềm vui, động lực đến trường đầy đủ hơn”.- Bà Hoàng Thị Hạnh nói.

 Hòa hiện có hơn 2,24 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn 266.000 người. Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có hơn 462.000 học sinh tại 318 cơ sở giáo dục. Trong dịp hè, tỉnh đầu tư hơn 1.143 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học và bồi dưỡng đội ngũ. Tỉnh ưu tiên đầu tư cho các địa phương vùng miền núi, hải đảo. Các chính sách về công tác đào tạo, thuyên chuyển giáo viên miền núi cũng đang được tỉnh hoàn thiện.

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Tỉnh Khánh Hòa quan tâm đầu tư giáo dục miền núi

Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết:

“Các cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư hết sức bài bản. Từ hệ thống phòng học, thiết bị, nhà đa năng. Phụ huynh học sinh rất đồng tình, ủng hộ khi chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết 71, nâng cao chất lượng, từng bước thu hẹp chất lượng giáo dục trên các vùng miền, tạo sự ngang bằng trong chất lượng giáo dục trên phạm vi toàn quốc”.- Ông Vũ Ngọc Đương cho biết.

Từ vận động học sinh đến từng gia đình, hỗ trợ học tập đến đầu tư trường lớp, Khánh Hòa đang tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

PV Thái Bình /VOV Tây Nguyên
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