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Khánh Hòa sẵn sàng năm học mới sau sắp xếp trường lớp

Thứ Sáu, 22:39, 04/09/2026
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VOV.VN - Trước thềm năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất chuẩn bị cơ sở vật chất, vừa sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn. Ở miền núi, vùng khó, nhiều chính sách mới hỗ trợ kịp thời để tạo điều kiện cho trẻ đến trường và duy trì việc học.

Những ngày này, giáo viên ở các xã miền núi tỉnh Khánh Hòa vừa chuẩn bị bài giảng, vừa đến từng nhà vận động học sinh ra lớp đúng ngày khai giảng. Do nhiều phụ huynh đi làm rẫy, làm thuê, giáo viên phải tranh thủ buổi chiều, tối để gặp gỡ, vận động. Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, giáo viên Trường PTCS Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh cho biết, việc vận động học sinh ra lớp vẫn còn không ít khó khăn.

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Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Trường PTCS Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến nhà vận động học sinh ra lớp.

“Chiều về chúng tôi phải tranh thủ đi vận động học sinh ra lớp, đến trường. Có nhiều phụ huynh hợp tác nhưng các cháu lại không hợp tác, thấy cô giáo là các cháu chạy trốn. Cũng có nhiều phụ huynh lại bảo rằng con không muốn đi học, tôi không ép được nó. Rất khó khăn, phải vừa dạy, vừa dỗ. Khi mình giao tiếp bằng ngôn ngữ của bà con, họ sẽ yên tâm, gần gũi hơn so với tiếng phổ thông”, cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh chia sẻ.

Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn Khánh Hòa hoàn tất những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho năm học mới. Phòng học được sửa chữa, sân trường chỉnh trang, thiết bị dạy học được bổ sung. Toàn tỉnh có 178 cơ sở giáo dục được sửa chữa với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, ưu tiên miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn.

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Chuẩn bị sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ học sinh

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh Khánh Hoà đã hoàn tất sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Từ năm học 2026-2027, toàn tỉnh còn 246 cơ sở, giảm 66% đầu mối. Hơn 600 cán bộ quản lý dôi dư được giải quyết, trong đó khoảng 2/3 được bố trí trở lại làm giáo viên.

Tại Trường THCS Tây Nha Trang, sau sắp xếp, trường có một điểm chính và 5 phân hiệu, với 124 lớp, khoảng 5.500 học sinh và gần 200 giáo viên. Theo ông Nguyễn Anh Hữu, Hiệu trưởng nhà trường, việc sắp xếp giúp trường linh hoạt hơn trong bố trí đội ngũ.

“Khi sáp nhập trường tôi thấy dễ dàng điều chuyển đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, chuyên môn tốt, điều chuyển chéo giữa các phân hiệu để học hỏi, nâng cao chất lượng chuyên môn. Đó là ưu thế”, ông Nguyễn Anh Hữu cho biết thêm.

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Ở khu vực miền núi Bác Ái Tây, một số điểm trường cách trung tâm xã tới 35 km. Sau sắp xếp, địa phương vẫn duy trì các điểm trường gần khu dân cư để hạn chế việc học sinh phải đi xa. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây cho biết, mô hình quản lý mới được tổ chức theo hướng tăng trách nhiệm tại các phân hiệu.

“Hiện đã chuyển hóa từ quản lý sang quản trị, tổ chức 1 hiệu trưởng, 2 hiệu phó. Hiệu phó thường trực tại các phân hiệu có trách nhiệm theo dõi dạy, học và xử lý vấn đề phát sinh. Tuy khó khăn hơn nhưng vẫn thực hiện tốt theo chỉ đạo chung của tỉnh. Các điểm trường được duy trì ở gần nhà để học sinh đi học, nếu không thì học sinh sẽ bỏ học”, ông Nguyễn Văn Cảnh thông tin thêm.

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Trường PTCS Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị năm học mới

Để hỗ trợ học sinh vùng khó, từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều chính sách như hỗ trợ dạy và học tiếng Việt trước lớp 1, sữa học đường và miễn phí sách giáo khoa cho học sinh miền núi. Những chính sách này góp phần giảm chi phí học tập, đồng thời tạo thêm điều kiện để học sinh duy trì việc học.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc sắp xếp trường lớp được thực hiện theo hướng tinh gọn nhưng không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

“Các địa phương đã sắp xếp trường, lớp tinh gọn. Ưu tiên nguồn lực tập trung cho việc dạy học. Đội ngũ cán bộ quản lý tiếp tục được sử dụng tăng cường cho vị trí giáo viên, nâng cao chất lượng cho giáo dục ở trường”.- Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết.

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Thần tốc cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới

VOV.VN - Trước thềm khai giảng năm học mới, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ) đã kịp hoàn thành cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường học mới. Hàng trăm học sinh chính thức đến tựu trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè và sinh hoạt tập thể để chuẩn bị cho năm học mới.

Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
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