Khi AI chạm vào trái tim và lòng biết ơn của thế hệ trẻ

Khi công nghệ số làm sống lại những ký ức kiêu hùng

Trong thời đại số hóa, các công cụ đồ họa hiện đại thường được biết đến nhiều nhất qua các sản phẩm thương mại hay giải trí. Thế nhưng, với năng lực chuyên môn cùng niềm tự hào về lớp lớp cha ông, một nhóm sinh viên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện cùng các bạn trẻ đam mê thiết kế tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã nỗ lực ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), trở thành nhịp cầu thiêng liêng - nối liền quá khứ và hiện tại.

Không chỉ dừng lại ở những bài học lý thuyết khô khan trên giảng đường, các bạn trẻ Gen Z tại FPT Polytechnic đang khẳng định giá trị bản thân qua những hành động cộng đồng thiết thực và đầy tính nhân văn, qua Dự án "Nối màu áo lính"

“Nối màu áo lính” được triển khai với sứ mệnh cao cả: tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tại địa bàn xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, lực lượng Công an xã đã phối hợp với nhóm sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội để rà soát, tiếp nhận những tấm ảnh chân dung liệt sĩ đã cũ, ố vàng hoặc mờ nhòe từ các gia đình có công với cách mạng. Quá trình tiếp nhận được thực hiện dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, tôn trọng sâu sắc nguyện vọng của người thân và giữ gìn trọn vẹn giá trị tư liệu lịch sử của các bức ảnh.

Bằng sự am hiểu chuyên môn được đào tạo bài bản, các bạn sinh viên đã dành hàng chục, hàng trăm giờ đồng hồ tỉ mỉ chỉnh sửa từng pixel trên máy tính. Những vết rách do thời gian hay những mảng màu hoen ố được làm sạch; từng đường nét trên gương mặt, ánh mắt của các chiến sĩ được phục dựng chân thực; và sắc xanh nghiêm trang của màu áo lính cụ Hồ được tái hiện một cách trọn vẹn, đúng với lịch sử. Sau khi hoàn thành quá trình xử lý hình ảnh phức tạp, các bức ảnh được in màu sắc nét trên chất liệu chất lượng cao, lồng khung kính trang trọng để gửi tặng lại cho các gia đình thờ cúng. Không dừng lại ở đó, những câu chuyện lịch sử, những ký ức thiêng liêng gắn liền với cuộc đời từng người lính cũng được các bạn sinh viên ghi nhận và lưu giữ để lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng, góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đêm nghệ thuật đong đầy những giọt nước mắt tri ân

Sức lan tỏa của dự án "Nối màu áo lính" không chỉ gói gọn trong phòng máy tính của những nhà thiết kế trẻ. Vào tối ngày 5/7/2026 vừa qua, tại sân trường THPT Yên Mô B, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Mạc đã phối hợp cùng Ban Tổ chức Dự án cộng đồng "Nối Màu Áo Lính" tổ chức thành công Chương trình Tri ân và Nghệ thuật đầy xúc động với chủ đề cùng tên.

Giữa không gian trang nghiêm nhưng vô cùng ấm cúng, hàng trăm khán giả đã được sống lại những năm tháng thanh xuân rực lửa của thế hệ cha anh qua các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc Điểm nhấn lấy đi nhiều nước mắt nhất của đêm nhạc chính là khoảnh khắc Ban tổ chức và lãnh đạo địa phương trân trọng trao tặng những bức ảnh chân dung đã được phục dựng hoàn thiện cho thân nhân các liệt sĩ.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi các mẹ già tóc bạc phơ, các cụ bà sau hàng thập kỷ mong mỏi nay đã có thể ngắm nhìn gương mặt người thân của mình một cách rõ nét, trang trọng nhất. Sự kiện không chỉ là lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ đi trước mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng sống đẹp và có trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.

Dự án "Nối màu áo lính" là minh chứng sống động cho thấy sinh viên FPT Polytechnic không chỉ năng động, giỏi công nghệ, nhạy bén với xu hướng mà còn là những người có chiều sâu tâm hồn, biết sống trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Các em đã biết biến những bài tập thiết kế đồ họa khô khan thành những món quà vô giá, xoa dịu nỗi đau của những gia đình có công với cách mạng.

Tương tự như “Nối màu áo lính”, tại hầu khắp các tỉnh, thành phố có cơ sở FPT Polytechnic, đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên đều đã và đang nỗ lực phục dựng hàng trăm, hàng nghìn di ảnh, với hy vọng trao tặng sớm nhất tới gia đình các thân nhân liệt sĩ.

Từ Gia Lai, Tây Nguyên, cho tới Thanh Hóa, Ninh Bình… họ đang ngày ngày thể hiện lòng biết ơn theo cách thức riêng của thế hệ mình.

"Học làm người trước khi học làm nghề": Triết lý giáo dục chạm đến niềm tin của phụ huynh

Làm cha, làm mẹ, điều trăn trở khi gửi gắm con em vào giảng đường đại học, cao đẳng, phụ huynh không chỉ mong con sẽ học được các kiến thức, kỹ năng nghề, tốt nghiệp xuất sắc, tất cả đều mong con trẻ sẽ trưởng thành nhân cách.

Triết lý "Thực học - Thực nghiệp" tại FPT Polytechnic với 75% thực hành, tăng cường trải nghiệm sống và yếu tố thực tiễn tại cộng đồng, doanh nghiệp…, đã và đang góp phần hình thành thế hệ nhân lực vừa giàu kiến thức, kỹ năng chuyên môn, vừa nỗ lực giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là không quên góp sức trẻ xây dựng cộng đồng xã hội nhân văn, đậm cốt cách Việt.

Nhìn những người trẻ tuổi Gen Z kiên nhẫn ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính để chỉnh sửa từng sợi tóc, nếp áo cho một bức ảnh liệt sĩ; nhìn các em lễ phép dâng hương, trực tiếp trao tặng ảnh thờ cho các gia đình chính sách, nhiều phụ huynh tự hào và an tâm khi con em mình không chỉ trau dồi kiến thức chuyên môn mà luôn biết trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Chiến dịch "Nối màu áo lính" và các hoạt động tương tự vẫn đang tiếp tục hành trình, trên khắp các tỉnh thành cả nước. Những bức ảnh được trao đi, những nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc được nhận lại chính là hành trang nâng bước giới trẻ nói chung, sinh viên FPT Polytechnic nói riêng, trên con đường trưởng thành - viết tiếp trang sách đẹp đẽ về lòng biết ơn và sự tử tế, của chính thế hệ mình.