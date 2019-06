Lâm Đồng huy động gần 2.000 cán bộ coi thi THPT Quốc gia 2019

Năm nay, Bộ GD-ĐT giao cho Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng chủ trì phối hợp với 4 trường đại học, cao đẳng cùng tổ chức thi gồm: Đại học Đà Lạt, Đại học Mở TP HCM, Đại học Giao thông - Vận tải cơ sở phía Nam và trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.



Trong số gần 14.000 thí sinh của tỉnh Lâm Đồng dự thi trung học phổ thông quốc gia có 560 thí sinh tự do. Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng sẽ huy động gần 2.000 người làm nhiệm vụ coi thi. Trong đó, 700 người là cán bộ, giảng viên của trường các trường đại học, cao đẳng.

Năm nay, tỉnh Lâm Đồng có gần 14.000 thí sinh dự thi, được tổ chức thành 38 điểm thi tại 12 huyện, thành phố (ảnh minh họa)

Để đảm bảo khách quan, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng bố trí mỗi điểm thi có 1 Phó trưởng điểm là cán bộ của 1 trường đại học, cao đẳng; mỗi phòng thi có ít nhất 1 cán bộ của các trường đại học, cao đẳng. Hiện nay, 4 trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi đã cử cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi theo yêu cầu của Sở GD-ĐT.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Bà Phạm Thị Hồng Hải- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi kết thúc công tác tập huấn, các cán bộ sẽ di chuyển về các điểm thi tại 12 huyện, thành phố để làm nhiệm vụ coi thi, chỉ đạo và giám sát kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

“Để một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh họp ban chỉ đạo thống nhất với các Sở, ban ngành. Trong đó phối hợp với Tỉnh đoàn trong việc tiếp sức mùa thi để giúp đỡ các em ở xa, các em hộ nghèo, cận nghèo, hộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với ngành Công an để đảm bảo về an ninh trật tự trong suốt quá trình thi. Tất cả các đơn vị liên quan đều được UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ cho ngành giáo dục”, bà Hồng Hải nói./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER