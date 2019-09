Nghệ An có thể lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn trong mưa lũ

Vừa qua, Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có công văn khẩn gửi các trường học trên địa bàn tỉnh, liên quan việc ứng phó tình hình mưa lũ.

Những ngày qua mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Vinh chìm trong biển nước.

Theo văn bản số 1621/SGD&ĐT-VP của Sở GD&ĐT Nghệ An, để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ từ áp thấp nhiệt đới gây ra, Giám đốc Sở GĐ&ĐT Nghệ An yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, tình hình mưa lũ, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ; chủ động phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tại địa phương, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.



Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên; căn cứ vào tình hình thực tế về diễn biến mưa lũ…; Hiệu trưởng có thể xem xét lùi lại ngày khai giảng, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh được biết. Bên cạnh đó, lên phương án vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất trường lớp, cho ngày khai giảng năm học mới.

Giám đốc Sở GĐ&ĐT Nghệ An yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo, điều động cán bộ, giáo viên tổ chức túc trực, kiểm tra sẵn sàng ứng phó và phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho người dân tránh trú mưa bão trong điều kiện cho phép./.