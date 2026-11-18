Không chỉ tận tâm trên bục giảng, các giảng viên còn trực tiếp đồng hành, hướng dẫn và truyền đạt kiến thức thông qua những trải nghiệm thực tiễn, biến không gian văn hóa công cộng thành giảng đường mở. Qua đó, đội ngũ giảng viên tiếp tục khẳng định tài năng, nhiệt huyết và tinh thần giáo dục gắn liền với triết lý “Thực học – Thực nghiệp” của nhà trường.

Đưa tinh thần “Thực học - Thực nghiệp” chạm tới không gian văn hóa cộng đồng

Nhắc đến nghề giáo, nhiều người thường hình dung về những trang giáo án và bục giảng quen thuộc. Tuy nhiên, tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, định nghĩa về người thầy được mở rộng bằng chính sự dấn thân và khả năng ứng biến linh hoạt trong môi trường thực tiễn. Điều này được thể hiện rõ nét qua chuỗi hoạt động cộng đồng quy mô mà thầy và trò nhà trường vừa triển khai tại Thủ đô trong tháng 11 đầy ý nghĩa.

Mở đầu là dấu ấn tại Phố sách 19/12, nơi Bộ môn Thiết kế Đồ họa (Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi Thủ đô” năm 2026. Sự kiện vinh dự đón tiếp đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cùng đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn tham dự.

Dưới sự định hướng chuyên môn sát sao của các giảng viên Bộ môn Thiết kế Đồ họa, không gian phố sách đã trở thành một xưởng nghệ thuật mở đầy màu sắc. Thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan về chất liệu hay bố cục, các giảng viên đã đồng hành cùng sinh viên trực tiếp thị phạm quy trình in khắc gỗ truyền thống - một loại hình nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và chuẩn xác trong từng khâu lăn mực, căn chỉnh khuôn cho đến dập bản in thủ công.

Bên cạnh đó, trạm trải nghiệm sáng tạo bookmark (thẻ đánh dấu trang sách) cá nhân cũng thu hút hàng trăm bạn trẻ Thủ đô. Từ sự dìu dắt của thầy cô, sinh viên FPT Polytechnic đã khéo léo vận dụng kỹ thuật in ấn mỹ thuật để tạo nên những ấn phẩm độc bản, kết nối hài hòa giữa tư duy thẩm mỹ hiện đại với tình yêu sách. Đằng sau sự tự tin của mỗi sinh viên khi hướng dẫn cộng đồng chính là tâm huyết của những người thầy luôn trăn trở làm sao để kiến thức chuyên môn của học trò thực sự “sống” được trong đời sống xã hội.

Sinh viên, thanh niên Thủ đô trải nghiệm hoạt động thiết kế đồ họa tại FPT Polytechnic

Bản lĩnh đa ngành và sự dẫn dắt tận tâm của đội ngũ giảng viên

Tiếp nối hành trình lan tỏa giá trị văn hóa, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi đồng hành cùng phường Phú Thượng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Phú Thượng - Hội tụ di sản, lan tỏa văn hóa, kết nối cộng đồng”.

Ngày hội vinh dự đón tiếp Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cùng đông đảo đại biểu và nhân dân địa phương. Trong quy mô trang trọng của một sự kiện chính trị – văn hóa cấp cơ sở, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần đoàn kết của tập thể giảng viên FPT Polytechnic một lần nữa được khẳng định qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa bốn khối ngành đào tạo:

Bộ môn Thiết kế Đồ họa: Các giảng viên đóng vai trò như những “giám đốc sáng tạo”, cố vấn cho sinh viên thiết kế toàn bộ bộ nhận diện, ấn phẩm truyền thông của ngày hội, đồng thời dàn dựng không gian gian hàng sách, triển lãm tranh Hà Nội và duy trì hoạt động trải nghiệm in tranh khắc gỗ phục vụ người dân.

Bộ môn Thương mại điện tử: Đội ngũ giảng viên trực tiếp bám sát hiện trường, hướng dẫn sinh viên vận hành hệ thống kỹ thuật livestream, giúp không khí sôi nổi của ngày hội lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Bộ môn Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn: Giảng viên chuyên ngành cùng sinh viên chuẩn bị chỉn chu khu vực trải nghiệm ẩm thực, mang đến phong cách phục vụ đồ uống và pha chế chuyên nghiệp, hiếu khách.

Bộ môn Cơ bản: Mang đến sắc màu khỏe khoắn, giàu tinh thần thượng võ qua màn biểu diễn Vovinam ấn tượng, song song với việc phụ trách gian hàng trưng bày nhằm lan tỏa thói quen đọc sách tới người dân địa phương.

Ở mỗi khu vực trải nghiệm, người dân và đại biểu dễ dàng bắt gặp hình ảnh những giảng viên trẻ trung, nhiệt huyết luôn sát cánh bên sinh viên. Họ vừa là người giám sát chất lượng chuyên môn, vừa là người truyền động lực, kịp thời hỗ trợ học trò xử lý các tình huống phát sinh ngay tại sự kiện. Sự tận tụy ấy không chỉ đảm bảo tính chuyên nghiệp cho chương trình mà còn khắc họa vẻ đẹp của người thầy thời đại mới: giỏi chuyên môn, vững thực chiến và giàu trách nhiệm với cộng đồng.

Khẳng định vị thế thương hiệu giáo dục gắn liền với thực tiễn

Thông qua việc tham gia trọn vẹn vào quy trình chuẩn bị và vận hành các sự kiện văn hóa quy mô lớn tại Hà Nội, sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội quý giá để cọ xát, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỹ năng phối hợp đa chuyên ngành. Quan trọng hơn, những trải nghiệm thực tế này chính là minh chứng thuyết phục nhất cho triết lý đào tạo “Thực học - Thực nghiệp” mà nhà trường kiên định theo đuổi.

Nhiều hoạt động tương tự cũng diễn ra tại hầu khắp các tỉnh, thành phố có sự hiện diện của thương hiệu giáo dục này như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Gia Lai, Đồng Nai, Đắk Lawsk…

Sự gắn kết bền chặt giữa Trường Cao đẳng FPT Polytechnic với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương như Thành đoàn Hà Nội, phường Phú Thượng và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang cho thấy một thực tế: trong hệ thống giáo dục quốc dân dần định hình một hệ sinh thái giáo dục mở - nơi nhà trường không tách rời mà hòa chung vào nhịp đập văn hóa - xã hội của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhìn lại những dấu ấn miệt mài của thầy và trò FPT Polytechnic trên các mặt trận văn hóa cộng đồng, có thể khẳng định sức hút của một thương hiệu giáo dục trước hết được kiến tạo từ chính chất lượng và ngọn lửa đam mê của đội ngũ giảng viên. Chính sự tận tâm, tài năng và tinh thần tiên phong của những người làm nghề giáo tại FPT Polytechnic đã và đang ươm tạo những thế hệ sinh viên vững tay nghề, giàu bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

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