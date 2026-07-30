Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Lễ khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng

Tại hội nghị, UBND thành phố Hải Phòng đã công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô 5.300 ha và Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với quy mô 20.000 ha. Đây là cơ sở pháp lý, là điểm khởi đầu mở ra một không gian phát triển mới cho thành phố, với mô hình quản trị hiện đại, tinh gọn, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Quyết định Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt và Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam cho thành phố Hải Phòng

Đặc biệt, tại hội nghị cũng diễn ra nghi thức khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng - khu thương mại tự do đầu tiên trong toàn quốc được đưa vào vận hành với không gian mới và các thể chế, chính sách đột phá, nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực trình độ cao từ khắp nơi trên thế giới.

Theo ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, với chủ đề “Kiến tạo không gian tăng trưởng mới” cùng khát vọng trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, Thành phố sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như logistics, dịch vụ cảng biển, du lịch, giáo dục, khoa học - công nghệ; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện đa phương thức và hội nhập quốc tế sâu rộng – vì một Hải Phòng phát triển toàn diện, bền vững và đáng sống.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng cho biết, Thành phố sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như logistics, dịch vụ cảng biển, du lịch, giáo dục, khoa học - công nghệ.

Hải Phòng sẽ tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế, phát huy vai trò đầu tàu động lực phía Bắc, là cực phát triển quan trọng, kết nối hiệu quả trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, các địa phương ven biển Đông Bắc, hai hành lang, một vành đai kinh tế giữa Việt Nam – Trung Quốc và trung tâm kinh tế khu vực ASEAN, quốc tế.

"Thành phố cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư theo phương châm: "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Hải Phòng luôn xác định: Doanh nghiệp thành công thì địa phương mới phát triển. Vì vậy, thành phố sẽ sát cánh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hỗ trợ hiệu quả nhằm kiến tạo một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, hướng tới sự phát triển bền vững, lâu dài", Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Thành phố Hải Phòng cần thống nhất một đầu mối xúc tiến, tiếp nhận và điều phối các dự án.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định, trong giai đoạn mới, Hải Phòng sẽ có 3 không gian động lực chiến lược, tạo ra một bản đồ phát triển mới cho Thành phố, kết nối từ phía Tây ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đến tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam; trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý quy mô lớn và số lượng các khu kinh tế không tự động tạo ra hiệu quả và động lực tăng trưởng; nếu không phân định rõ chức năng, thứ tự ưu tiên và điều kiện thực hiện sẽ dẫn đến đầu tư dàn trải, cạnh tranh nội bộ trong chính các khu kinh tế của Thành phố.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Thành phố Hải Phòng cần thống nhất một đầu mối xúc tiến, tiếp nhận và điều phối các dự án; coi việc hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu là phương thức xúc tiến hiệu quả nhất; đồng thời, chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa; phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh và bền vững.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cần tăng cường liên kết với các địa phương về giao thông, logistics, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng; không cạnh tranh dịch chuyển dự án, mà cùng hình thành một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh với các trung tâm kinh tế hàng đầu của khu vực.

"Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; duy trì môi trường chính sách ổn định và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn", Phó Thủ tướng khẳng định.

Thành phố Hải Phòng khởi động Khu Thương mại tự do, nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực trình độ cao

Tại Hội nghị, TP Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 13 Dự án và 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác cho các nhà đầu tư dự kiến nghiên cứu và đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, với tổng vốn khoảng 3,2 tỷ USD.