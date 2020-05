Với chủ trương “An toàn thì mới đến trường và đến trường thì phải an toàn”, học sinh trên cả nước đang trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài để phòng dịch Covid-19. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), việc đưa học sinh trở lại trường đã tiến hành 3 đợt. Đợt 1 - ngày 20/4/2020, có 8 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại. Đợt 2 - từ ngày 27/4, có 30 tỉnh, thành phố và Đợt 3 - ngày 4/5, 25 tỉnh, thành còn lại cho học sinh đi học. Chủ yếu là học sinh THPT và THCS, đặc biệt lớp 9 và 12 là những đối tượng quan trọng. Tỷ lệ học sinh đi học trở lại rất cao, trong đó, học sinh THPT là 99% và THCS là 97%.



Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ, tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát và môi trường giáo dục được đánh giá là ít nguy cơ nhất. Với hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế, các học sinh đều được kiểm tra thân nhiệt từ ở nhà và khi đến trường.

Phụ huynh chưa hết lo khi con ở tuổi mầm non, tiểu học trở lại trường.

Trong những ngày qua, khi học sinh trở lại trường trong điều kiện thời tiết vào Hè nóng bức đã làm nảy sinh thêm vấn đề và những ý kiến trái chiều từ dư luận và các bậc phụ huynh khi học sinh phải đeo khẩu trang hay có nơi cho đội cả mũ chắn giọt bắn trong giờ học.



Tại Hà Nội, nhiều học sinh các trường THCS và THPT bắt đầu trở lại trường từ ngày 4/5, với yêu cầu đeo khẩu trang, lớp học được mở cửa thông thoáng không dùng điều hòa. Tuy nhiên, tâm trạng háo hức của ngày đầu được trở lại trường của các em học sinh đã nhanh chóng “bốc hơi” cùng với thời tiết oi bức.

“Lớp học nóng lắm vì không được bật điều hòa. Bọn con còn phải đeo khẩu trang nên rất nóng, khó chịu, không tập trung học được. Nhiều bạn xin cô giáo bật điều hòa, nhưng cô nói đây là yêu cầu của nhà trường để phòng dịch” - một học sinh lớp 6 kể với mẹ sau ngày đầu tiên trở lại trường.

Các bậc phụ huynh đã lên tiếng và có nhiều ý kiến trái chiều cho vấn đề này. Có người đồng ý rằng các biện pháp phòng dịch là cần thiết vì điều quan trọng nhất là đảm bảo con em an toàn khi trở lại trường. Nhưng có phụ huynh, nhất là những người có con ở độ tuổi mầm non và tiểu học cho rằng, việc bắt trẻ nhỏ đeo khẩu trang cả ngày nóng bức là không thể, thậm chí trẻ có thể ốm trước khi mắc Covid-19. Hay có những ý kiến so sánh cơ sở vật chất giữa các trường, vì không phải trường nào, lớp nào cũng có điều kiện lắp điều hòa mà học sinh vẫn đi học bình thường từ trước đến nay.

Chị Tạ Nguyên (Nam Từ Liêm, Hà Nội) có con học tiểu học cho rằng: “Diễn biến dịch bệnh đã được kiểm soát, tôi mong rằng các trường học sẽ trở lại bình thường trong những tuần tới, không phải chia ca học và các lớp được bật điều hòa”.

Theo kế hoạch, học sinh mầm non, tiểu học tại nhiều tỉnh, thành sẽ bắt đầu đi lại từ ngày 11/5/2020. Thông qua các nhóm liên lạc giữa cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh, nhiều nhà trường đã lấy ý kiến về việc có cho trẻ đi học lại hay không? Phần lớn các phụ huynh đều vui mừng và đồng tình để con đi học lại sau thời gian nghỉ dịch dài. Tuy nhiên, đã có trường mầm non đưa ra thông báo các lớp học sẽ chưa sử dụng điều hòa để đảm bảo công tác phòng dịch, khiến các phụ huynh e ngại.

Trao đổi với phóng viên VOV về vấn đề này, cô Phạm Thúy Khanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người có 30 năm làm trong ngành giáo dục, với 15 năm làm giáo viên mầm non, cho rằng Hè là thời gian đỉnh điểm nắng nóng nhất trong năm, nếu không sử dụng điều hòa thì cả cô cả trò đều không chịu được. Theo cô Khanh, chính các giáo viên trong trường có con đang đi học phản ánh lại vấn đề này.

Các cô giáo Trường Mầm non Trương Định vệ sinh lớp học chuẩn bị đón học sinh trở lại.

“Thực tế, chúng tôi vẫn tính đến việc sử dụng điều hòa cho các con, nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố an toàn và nhất là sức khỏe cho trẻ. Để chuẩn bị đón các con trở lại trường, chúng tôi đã lên kế hoạch đón trẻ từ cổng trường. Chúng tôi có 9 lớp, các cô giáo sẽ đón học sinh từ dưới sân trường và đo nhiệt độ cho học sinh. Nhà trường đã huy động cả Ban Giám hiệu, nhân viên văn phòng để đón học sinh đảm bảo khoảng cách”, cô Khanh cho biết.

Cô Khanh chia sẻ điều lo ngại nhất là với trẻ mầm non, việc bắt ngồi cách nhau và đeo khẩu trang cả ngày ở lớp là rất khó: “Mầm non là chơi mà học, học mà chơi và cả tiểu học sẽ rất khó để yêu cầu mỗi học sinh ngồi một bàn hay giờ ra chơi không được tiếp xúc gần nhau. Trẻ con sẽ không bao giờ có thể làm được. Tuần tới khi trẻ trở lại trường, chúng tôi sẽ không dạy mà hướng dẫn để các con làm quen với các biện pháp phòng dịch”.

Trước diễn biến thực tế phòng dịch, tại cuộc họp ngày 6/5 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề xuất các lớp học vẫn bật điều hòa và sau buổi học yêu cầu mở cửa thông thoáng. Với việc đeo khẩu trang, thì không bắt buộc học sinh đeo trong lớp, nhưng đến giờ ra chơi buộc phải đeo.

“Đến nay, các trường học đều thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Trong điều kiện có dịch hiện nay, các địa phương đều thực hiện giãn cách, tách lớp làm hai, giáo viên phải dạy gấp đôi. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây chỉ là giải pháp tình thế ngắn hạn, chỉ trong một vài tuần thì các nhà trường đều thực hiện được. Nếu thực hiện lâu dài thì sẽ khó khăn. Hiện tình hình dịch đã được kiểm soát, Bộ GD-ĐT đề xuất Ban Chỉ đạo cho phép các trường học hoạt động lại bình thường nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp phòng dịch, như đeo khẩu trang, trang bị nước tay, khử khuẩn nhà trường…”, ông Độ nói.

Nhiều phụ huynh và học sinh mong ngày trở lại trường.

Ban Chỉ đạo quốc gia nhất trí, không bắt buộc cực đoan việc cấm bật điều hòa, bởi thực tế chỉ cấm bật các hệ thống điều hòa tổng, đồng thời khuyến cáo các bậc phụ huynh, trong thời điểm này cũng nên hạn chế đưa con em tới các địa điểm công cộng nếu không cần thiết.

Với thông báo mới từ Ban Chỉ đạo và các khuyến cáo của Bộ Y tế, các phụ huynh phần nào yên tâm, nhất là lứa tuổi mầm non và tiểu học sẽ trở lại trường vào ngày 11/5 tới.

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã làm việc với đại diện cha mẹ học sinh để có chuẩn bị tốt nhất cho ngày trở lại trường. Theo kế hoạch, tối ngày 6/5, BGH sẽ họp trực tuyến với phụ huynh toàn trường lần cuối cho vấn đề này.

“Muốn chống dịch thì trước tiên phải đảm bảo đủ sức khỏe của học sinh. Ngoài các tiêu chí cứng về trường học an toàn, việc áp dụng khuyến cáo của Bộ Y tế phải thực tế, không máy móc và đặt an toàn học sinh lên hàng đầu”, cô Ngọc khẳng định./.