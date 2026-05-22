Sinh viên cúi đầu tri ân cha mẹ tại lễ tốt nghiệp ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Lễ Tốt nghiệp năm nay với chủ đề xuyên suốt “Golden sunrise” có màu sắc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn vẹn nguyên sự trang trọng và quy mô hoành tráng thường thấy.

Với không ít gia đình, đây không chỉ là ngày nhận bằng của con em mình mà còn là dấu mốc cho những năm tháng đồng hành, hy sinh và chờ đợi. Bởi vậy, họ đã tới với Thủ đô từ rất sớm, thậm chí trước đó cả ngày, để có thể chuẩn bị tâm thế tốt nhất, đồng hành cùng con trong dấu ấn đặc biệt khép lại quãng đời sinh viên.

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động mạnh nhất chuỗi Lễ Tốt nghiệp của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội, diễn ra trong 2 ngày vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, là khi hàng nghìn sinh viên đồng loạt đặt tay lên ngực, cúi đầu tri ân cha mẹ và thầy cô cùng cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị, đoàn thể, ban ngành.

Giữa không gian rộng lớn của khán phòng với hàng nghìn người tham dự, nghi thức giản dị ấy đã khiến nhiều phụ huynh rơi nước mắt. Với không ít gia đình, đây không chỉ là ngày nhận bằng của con em mình mà còn là dấu mốc cho những năm tháng đồng hành, hy sinh và chờ đợi; là cảm giác tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành của con trong một môi trường học tập năng động, giàu tính kết nối xã hội.

Điều đặc biệt là chương trình không chỉ thu hút sinh viên và phụ huynh mà còn có sự hiện diện của đại diện các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhiều khách mời tại Hà Nội và khu vực phụ cận như đại diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đại diện Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các doanh nghiệp uy tín tại Hà Nội...

Theo nhiều khách mời, đây là một trong những môi trường đào tạo có sự gắn kết nổi bật với cộng đồng doanh nghiệp, khi sinh viên được tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp từ sớm thay vì chỉ học lý thuyết trong giảng đường. Chính sự kết nối hai chiều này đã tạo nên một hệ sinh thái giáo dục – doanh nghiệp đặc trưng của FPT Polytechnic.

Nhiều doanh nhân và đại diện các đơn vị, đoàn thể tham dự chương trình cho biết họ thực sự bất ngờ trước bầu không khí cảm xúc của buổi lễ. Ông Vũ Minh Thảo – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam chia sẻ,“Tưởng chỉ là một lễ tốt nghiệp thông thường nhưng khi chứng kiến hàng nghìn sinh viên cùng tri ân cha mẹ, tôi thực sự xúc động. Một cảm giác rất khác biệt, và chắc chắn không đơn thuần là một nghi thức cúi đầu cảm ơn mang tinh thần thượng võ như người dẫn chương trình Lễ Tốt nghiệp công bố, đó là dấu mốc trưởng thành, với tương lai đầy hứa hẹn từ những bạn trẻ biết thể hiện lòng thành”

Ông Vũ Minh Thảo – Phó Giám đốc TT Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam – Bên trái ảnh

Theo TS Vũ Chí Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, “Không chỉ đào tạo nghề nghiệp, nhà trường còn dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động trải nghiệm, phát triển kỹ năng mềm và các chương trình hướng tới cộng đồng, xã hội dành cho sinh viên … giúp hình ảnh lễ tốt nghiệp không chỉ mang màu sắc vinh danh học tập mà còn thể hiện tinh thần trưởng thành, trách nhiệm và sự hội nhập của người trẻ. “Việc tổ chức lễ tốt nghiệp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhằm mang đến cho sinh viên, phụ huynh và cả đối tác đồng hành một trải nghiệm đáng nhớ sau hành trình học tập và rèn luyện. Những tràng pháo tay, những vòng tay siết chặt những vòng tay, những giọt nước mắt, nụ cười… giữa cha mẹ và con cái, giữa những bạn đồng niên sau một chặng đường, hiện hữu giữa một không gian vừa trang trọng vừa ấm cúng, cùng những ánh mắt đầy hy vọng trong khán phòng, đã biến buổi lễ thành một ký ức đặc biệt với nhiều người tham dự. Và đó là mong muốn, là thành quả vượt kỳ vọng của ban tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp, tại một cơ sở giáo dục tư nhân – FPT Polytechnic”

(TS Vũ Chí Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic)