FPT Play cùng fan Arsenal ăn mừng cúp vô địch Ngoại Hạng Anh

Rạng sáng 20/5, CLB Arsenal đã chính thức trở thành tân vương giải Ngoại Hạng Anh (NHA) sớm 1 vòng đấu, đánh dấu lần đăng quang thứ 4 tại giải đấu này sau 22 năm chờ đợi. Sự kiện này càng trở nên đặc biệt với thầy trò HLV Mikel Arteta khi chấm dứt chuỗi 3 mùa liên tiếp về nhì sau Man City của “The Gunners”.

Hòa trong không khí ăn mừng cuồng nhiệt của cộng đồng Gunners trên khắp thế giới, FPT Play phối hợp cùng Hội cổ động viên (CĐV) Arsenal chính thức tại Việt Nam tổ chức các chuyến buýt 2 tầng diễu hành trong 3 ngày từ 22 - 24/5. Tổng cộng có 4 chiếc xe buýt 2 tầng sightseeing phủ đỏ màu áo Arsenal được FPT Play huy động để phục vụ fan hâm mộ ở cả hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM.

Có mặt trên chuyến xe này, các Gunners Việt sẽ có cơ hội đứng cạnh hàng trăm chiến hữu “cùng hội cùng thuyền”, giao lưu cùng các KOLs và bình luận viên nổi tiếng của FPT Play. Những gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình sẽ xuất hiện để ôn lại những trận đấu nghẹt thở, những bàn thắng quyết định và chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị về hành trình lên ngôi của Pháo thủ.

Đoàn xe di chuyển qua các tuyến đường trung tâm, đi qua những địa danh biểu tượng của cả hai thành phố như Nhà Hát Lớn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Bến Nhà Rồng, Chợ Bến Thành, Dinh Thống Nhất, Nhà Thờ Đức Bà… đã tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa đáng tự hào. Các chuyến buýt không chỉ thu hút sự ủng hộ của người hâm mộ trong nước mà còn nhận được sự chú ý lớn từ fan quốc tế. Trên nền tảng X, nhiều bài đăng về sự kiện này của các tài khoản có tick xanh thu về lượt view “khủng”.

Không chỉ cùng Arsenal ăn mừng, sự kiện này còn là dấu mốc kỷ niệm năm đầu tiên FPT Play sở hữu bản quyền NHA với nhiều đổi mới trong công tác tổ chức cũng như phát triển cộng đồng người hâm mộ NHA tại Việt Nam. Hướng tới một mô hình phát sóng đặt khán giả là trung tâm, FPT Play đã liên tục triển khai nhiều tính năng công nghệ, đưa trải nghiệm xem NHA thành hoạt động đậm tính cá nhân như gợi ý chính xác nội dung, lịch thi đấu, chương trình bình luận phù hợp với sở thích, lựa chọn phong cách bình luận, tổ chức luồng phát sóng Data Zone chú trọng phân tích số liệu, cung cấp chất lượng hình ảnh trận đấu lên đến 4K…

Bên cạnh đó, FPT Play cũng thúc đẩy các sự kiện cộng đồng, phát triển mô hình xem chung tại “Hội quán Ngoại hạng” tại các quán cà phê, nhà hàng và địa điểm công cộng trong suốt thời gian diễn ra mùa giải. Các hoạt động này góp phần tạo nên những làn gió mới, khiến NHA 2025/26 trở thành một mùa giải khó quên của fan Việt.

