中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

FPT Play cùng fan Arsenal ăn mừng cúp vô địch Ngoại Hạng Anh

Thứ Bảy, 18:18, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các chuyến xe buýt 2 tầng chở theo hàng trăm CĐV đội Pháo thủ đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội và TP.HCM trong hôm nay. Đây là hoạt động đặc biệt của FPT Play, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Rạng sáng 20/5, CLB Arsenal đã chính thức trở thành tân vương giải Ngoại Hạng Anh (NHA) sớm 1 vòng đấu, đánh dấu lần đăng quang thứ 4 tại giải đấu này sau 22 năm chờ đợi. Sự kiện này càng trở nên đặc biệt với thầy trò HLV Mikel Arteta khi chấm dứt chuỗi 3 mùa liên tiếp về nhì sau Man City của “The Gunners”.

fpt play cung fan arsenal an mung cup vo dich ngoai hang anh hinh anh 1

Hòa trong không khí ăn mừng cuồng nhiệt của cộng đồng Gunners trên khắp thế giới, FPT Play phối hợp cùng Hội cổ động viên (CĐV) Arsenal chính thức tại Việt Nam tổ chức các chuyến buýt 2 tầng diễu hành trong 3 ngày từ 22 - 24/5. Tổng cộng có 4 chiếc xe buýt 2 tầng sightseeing phủ đỏ màu áo Arsenal được FPT Play huy động để phục vụ fan hâm mộ ở cả hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM.

Có mặt trên chuyến xe này, các Gunners Việt sẽ có cơ hội đứng cạnh hàng trăm chiến hữu “cùng hội cùng thuyền”, giao lưu cùng các KOLs và bình luận viên nổi tiếng của FPT Play. Những gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình sẽ xuất hiện để ôn lại những trận đấu nghẹt thở, những bàn thắng quyết định và chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị về hành trình lên ngôi của Pháo thủ.

fpt play cung fan arsenal an mung cup vo dich ngoai hang anh hinh anh 2

Đoàn xe di chuyển qua các tuyến đường trung tâm, đi qua những địa danh biểu tượng của cả hai thành phố như Nhà Hát Lớn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Bến Nhà Rồng, Chợ Bến Thành, Dinh Thống Nhất, Nhà Thờ Đức Bà… đã tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa đáng tự hào. Các chuyến buýt không chỉ thu hút sự ủng hộ của người hâm mộ trong nước mà còn nhận được sự chú ý lớn từ fan quốc tế. Trên nền tảng X, nhiều bài đăng về sự kiện này của các tài khoản có tick xanh thu về lượt view “khủng”.

fpt play cung fan arsenal an mung cup vo dich ngoai hang anh hinh anh 3

Không chỉ cùng Arsenal ăn mừng, sự kiện này còn là dấu mốc kỷ niệm năm đầu tiên FPT Play sở hữu bản quyền NHA với nhiều đổi mới trong công tác tổ chức cũng như phát triển cộng đồng người hâm mộ NHA tại Việt Nam. Hướng tới một mô hình phát sóng đặt khán giả là trung tâm, FPT Play đã liên tục triển khai nhiều tính năng công nghệ, đưa trải nghiệm xem NHA thành hoạt động đậm tính cá nhân như gợi ý chính xác nội dung, lịch thi đấu, chương trình bình luận phù hợp với sở thích, lựa chọn phong cách bình luận, tổ chức luồng phát sóng Data Zone chú trọng phân tích số liệu, cung cấp chất lượng hình ảnh trận đấu lên đến 4K…

fpt play cung fan arsenal an mung cup vo dich ngoai hang anh hinh anh 4

Bên cạnh đó, FPT Play cũng thúc đẩy các sự kiện cộng đồng, phát triển mô hình xem chung tại “Hội quán Ngoại hạng” tại các quán cà phê, nhà hàng và địa điểm công cộng trong suốt thời gian diễn ra mùa giải. Các hoạt động này góp phần tạo nên những làn gió mới, khiến NHA 2025/26 trở thành một mùa giải khó quên của fan Việt.

fpt play cung fan arsenal an mung cup vo dich ngoai hang anh hinh anh 5
fpt play cung fan arsenal an mung cup vo dich ngoai hang anh hinh anh 6
fpt play cung fan arsenal an mung cup vo dich ngoai hang anh hinh anh 7
fpt play cung fan arsenal an mung cup vo dich ngoai hang anh hinh anh 8
fpt play cung fan arsenal an mung cup vo dich ngoai hang anh hinh anh 9
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

 

Phạm Ngọc/VOV.VN
Tag: Arsenal Ngoại hạng Anh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026
Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026

VOV.VN - BTC Ngoại hạng Anh chính thức thông báo Bruno Fernandes là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/2026.

Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026

Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026

VOV.VN - BTC Ngoại hạng Anh chính thức thông báo Bruno Fernandes là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/2026.

Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh ở vòng đấu cuối
Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh ở vòng đấu cuối

VOV.VN - Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh giữa Tottenham và West Ham ở vòng đấu cuối mùa giải 2025/2026.

Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh ở vòng đấu cuối

Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh ở vòng đấu cuối

VOV.VN - Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh giữa Tottenham và West Ham ở vòng đấu cuối mùa giải 2025/2026.

Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu
Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu

VOV.VN - Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026 sau khi Aston Villa giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu.

Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu

Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu

VOV.VN - Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026 sau khi Aston Villa giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu.

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh
Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Các cầu thủ và CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Các cầu thủ và CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau 37 vòng đấu, Arsenal giành chức vô địch sớm 1 lượt trận.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau 37 vòng đấu, Arsenal giành chức vô địch sớm 1 lượt trận.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế