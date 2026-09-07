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Thí sinh chép bài của thủ khoa D01 ở Bắc Ninh bị trừ 50% điểm môn Toán

Thứ Hai, 16:27, 07/09/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ tiêu cực thi tốt nghiệp năm 2026 ở điểm thi trường THPT Lương Tài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh có quyết định trừ 50% điểm bài thi môn toán của thí sinh này, từ 9,5 điểm giảm còn 4,75 điểm theo quy chế thi (chép bài của thủ khoa D01).

Liên quan vụ tiêu cực thi tốt nghiệp năm 2026 ở điểm thi trường THPT Lương Tài, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, thí sinh N.T.T.N bị trừ 50% điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán do chép bài từ thí sinh H.P.N từ 9,5 điểm giảm còn 4,75 điểm theo quy chế thi. Theo tìm hiểu của phóng viên, thí sinh H.P.N từng là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

thi sinh chep bai cua thu khoa d01 o bac ninh bi tru 50 diem mon toan hinh anh 1
Trường THPT Lương Tài

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh H.P.N do vi phạm quy chế thi.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh liên quan kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N, tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Thí sinh này là con gái ông H.Đ.L., Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài.

Nội dung phản ánh trên mạng xã hội cho rằng ông L. đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh cho con gái trong quá trình thi. Thông tin trên mạng xã hội cũng nêu thí sinh H.P.N đạt điểm tuyệt đối môn Toán và thí sinh N.T.T.N ngồi cạnh được cho là đã chép bài của thí sinh này, đạt 9,5 điểm.

Kết quả trên giúp H.P.N trở thành thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh. Sau khi xuất hiện các phản ánh trên mạng xã hội, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Tiến Dũng/VOV.VN
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