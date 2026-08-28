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Gian lận tại điểm thi Bắc Ninh: Kiến nghị Bộ Giáo dục xử lý 1 thí sinh chép bài

Thứ Sáu, 14:45, 28/08/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ gian lận tại điểm thi Lương Tài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đang xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý đối với một thí sinh chép bài tại điểm thi THPT Lương Tài.

Theo nguồn tin của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh vừa có Quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 đối với thí sinh H. P. N. (thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh) do vi phạm quy chế thi.

Đối với thí sinh N.T.T.N ngồi cạnh và chép bài thi môn Toán của thí sinh H.P.N, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo và xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý đối với thí sinh N.T.T.N.

Theo phản ánh trên mạng xã hội, thí sinh N.T.T.N đạt 9,5 điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Trường THPT Lương Tài

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, về trách nhiệm của cán bộ liên quan tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, cơ quan chức năng đang xác minh. Đối với thông tin phản ánh trên mạng xã hội về giám thị làm bài giúp thí sinh H.P.N, cơ quan chức năng đang điều tra.

Liên quan đến sự việc hủy kết quả thi của thí sinh H.P.N, thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh và nghi vấn thí sinh ngồi cạnh chép bài đạt mức điểm 9,5, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, sự việc sẽ phải thực hiện đúng quy chế thi Tốt nghiệp THPT đã phân cấp rõ cho địa phương.

Quy chế kỳ thi Tốt nghiệp THPT nêu: Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi. Cụ thể, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia về kết quả thực hiện nhiệm vụ thi theo quy định.

Điều 57, quy chế thi cũng quy định về việc xử lý thí sinh vi phạm từ mức khiển trách đến hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp, sẽ bị hủy bỏ kết quả thi.

Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GD&ĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả kỳ thi. Trường hợp thí sinh vi phạm các lỗi sau đây sẽ bị hủy kết quả thi đồng thời lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật: Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức…

Như đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N. (điểm thi Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh), con gái ông H.Đ.L. - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài. Nội dung bài viết cho rằng ông L. đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh cho con gái ông L.

Thông tin trên mạng xã hội còn nêu thí sinh này đạt điểm tuyệt đối môn Toán và một thí sinh ngồi cạnh được cho là chép bài của thí sinh N. cũng đạt 9,5 điểm. Nhờ vậy, con gái ông L. trở thành thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh. Sau phản ánh trên mạng xã hội, Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh.

Kinh Bắc/VOV.VN
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