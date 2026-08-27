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Vụ nghi vấn gian lận tại điểm thi Lương Tài: Bắc Ninh hủy kết quả 1 thí sinh

Thứ Năm, 16:50, 27/08/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ việc gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT Lương Tài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định hủy kết quả thi của một thí sinh.

Liên quan vụ việc nghi vấn gian lận tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho biết, Sở đã ban hành quyết định hủy kết quả thi đối với thí sinh H.P.N do vi phạm Quy chế thi.

Quyết định được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh ký ngày 25/8/2026, trên cơ sở các quy định hiện hành về Quy chế thi tốt nghiệp THPT và kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Theo quyết định, sau khi hủy kết quả thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh giao Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - cơ quan thường trực của Hội đồng thi - phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, điều chỉnh kết quả thi của thí sinh.

Việc điều chỉnh kết quả đồng thời được thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định.

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Trường THPT Lương Tài

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh thông tin đối với một thí sinh khác bị phản ánh có hành vi chép bài của bạn trong phòng thi, Sở đang xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng xử lý. Sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở sẽ ban hành quyết định và thông tin kết quả xử lý vụ việc.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định xử lý đối với một thí sinh, trong khi trường hợp còn lại vẫn đang được xem xét, chờ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

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Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại phòng thi có hiện tượng 2 học sinh quay bài của nhau và giám thị nhắc bài cho học sinh. "Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh", ông Hùng thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về dấu hiệu bất thường trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lương Tài. Trong đó, có thông tin cho rằng một thí sinh đạt điểm cao môn Toán, trong khi kết quả các đợt thi thử trước đó không cao.

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Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh nghi vấn liên quan đến kết quả thi môn Toán của một thí sinh tại Trường THPT Lương Tài

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cũng đặt nghi vấn về việc một thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi. Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định hủy kết quả thi đối với thí sinh H.P.N do vi phạm Quy chế thi.

Từ những vụ việc xảy ra trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh phải nhìn thẳng vào vấn đề bệnh thành tích, đặc biệt trong kiểm tra, đánh giá và thi cử; kiên quyết không để thành tích làm sai lệch kết quả thực chất của học sinh.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 diễn ra ngày 26/8, ông Phạm Hoàng Sơn cho rằng những sự việc vừa xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là bài học để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh nhìn nhận lại một cách thấu đáo, triệt để công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, bệnh thành tích không phải vấn đề mới. Tình trạng này đã được nhắc đến trong nhiều năm, song việc khắc phục chưa thực sự triệt để. Nếu không có giải pháp căn cơ, bệnh thành tích có thể tiếp tục tồn tại và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục.

“Chúng ta đã có quá nhiều bài học về bệnh thành tích, nhất là những bài học vừa mới diễn ra. Có thể nói rằng một lần nữa cho phép chúng ta nhìn lại một cách thấu đáo, triệt để”, ông Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh.

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Sở GD-ĐT Bắc Ninh nói gì về nghi vấn gian lận thi cử ở trường THPT Lương Tài?

VOV.VN - Sau các bài đăng trên mạng xã hội đặt nghi vấn vi phạm quy chế tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, những học sinh bị nhắc tên và gia đình cho biết đã chịu nhiều áp lực. Nhà trường cùng cơ quan chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp rà soát, bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm.

Tiến Dũng/VOV.VN
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