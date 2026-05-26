English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 50.400 thí sinh ở Bắc Ninh thi tuyển sinh lớp 10 trong nắng nóng gay gắt

Thứ Ba, 10:10, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/5, hơn 50.400 học sinh lớp 9 của tỉnh Bắc Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 diễn ra trong 3 ngày từ 26 - 28/5/2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong ngày 26/5, buổi sáng thí sinh thi Ngữ văn tự luận 120 phút, từ 8h00; buổi chiều thi Tiếng Anh trắc nghiệm 60 phút từ 14h30. Ngày 27/5, buổi sáng thi Toán tự luận và trắc nghiệm 120 phút, từ 8h00.

hon 50.400 thi sinh o bac ninh thi tuyen sinh lop 10 trong nang nong gay gat hinh anh 1
Hơn 50.400 thí sinh Bắc Ninh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Ngày 28/5, những thí sinh đăng ký thi chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên 150 phút, từ 8h00 tại 2 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và THPT Chuyên Bắc Giang, hoặc tại nơi 2 trường đặt địa điểm thi theo danh sách dự thi.

Năm nay, 2 điểm thi đông thí sinh nhất là THPT Hiệp Hòa số 2 với 45 phòng thi, 1.066 thí sinh; THPT Tiên Du số 1 với 45 phòng thi, 1.057 thí sinh...; 3 điểm thi ít phòng thi nhất (cùng có 12 phòng) là: Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, 273 thí sinh; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên tỉnh, 265 thí sinh; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Từ Sơn, 269 thí sinh.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có hơn 50.400 học sinh đăng ký dự thi vào 114 cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

hon 50.400 thi sinh o bac ninh thi tuyen sinh lop 10 trong nang nong gay gat hinh anh 2
Tình nguyện viên có mặt sớm tại Điểm thi Trường THPT Lục Nam để động viên, hỗ trợ thí sinh di chuyển, gửi đồ
hon 50.400 thi sinh o bac ninh thi tuyen sinh lop 10 trong nang nong gay gat hinh anh 3
Thí sinh có mặt tại điểm thi

Năm học 2026 – 2027, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt cho 60 trường THPT công lập tuyển 716 lớp 10 với 31.890 học sinh, chiếm 60% tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026; 30 trường tư thục được tuyển 213 lớp với 9.090 học sinh, chiếm 16%; số còn lại sẽ vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường nghề. Về tổng thể, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng được 99% học sinh có nhu cầu học tiếp trung học phổ thông ở các loại hình trường.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 7 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị; lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp thời có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh tại các điểm thi, sẵn sàng cho kỳ thi tại hầu hết các điểm thi.

hon 50.400 thi sinh o bac ninh thi tuyen sinh lop 10 trong nang nong gay gat hinh anh 4

Tại Điểm thi Trường THPT Lục Nam sáng 26/5, dù thời tiết nắng nóng song các đội tình nguyện viên của trường có mặt sớm để hướng dẫn phụ huynh, học sinh di chuyển xe đúng nơi quy định.

Đồng thời, hỗ trợ thí sinh nước uống, phụ huynh khu ngoài cổng; hỗ trợ gửi đồ cùng các thiết bị không được phép mang vào tại cổng chính; hướng dẫn thí sinh di chuyển và nhắc gửi đồ, thiết bị (nếu có) trước khi lên phòng thi… Đây cũng là điểm thi lớn với 34 phòng thi, 804 thí sinh.

Tiến Dũng/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh thi tuyển lớp 10 tuyển sinh kỳ thi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ
Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện cơ sở tại TDP Tân Ngọc, phường Tân An đang kinh doanh 3.000kg ruột lợn và 250kg ruột lợn sấy khô không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ

Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện cơ sở tại TDP Tân Ngọc, phường Tân An đang kinh doanh 3.000kg ruột lợn và 250kg ruột lợn sấy khô không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Bắc Ninh đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương tại chùa Tổ
Bắc Ninh đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương tại chùa Tổ

VOV.VN - Ngày 22/5, UBND phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định và đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương tại chùa Tổ (Phúc Nghiêm Tự).

Bắc Ninh đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương tại chùa Tổ

Bắc Ninh đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương tại chùa Tổ

VOV.VN - Ngày 22/5, UBND phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định và đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương tại chùa Tổ (Phúc Nghiêm Tự).

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh
Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh

VOV.VN: Ngày 22/5 theo tin từ Công an xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh

VOV.VN: Ngày 22/5 theo tin từ Công an xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Động lực nào cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Bắc Ninh?
Động lực nào cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Bắc Ninh?

VOV.VN - Sau khi hợp nhất địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh mới trở thành một trong những trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất miền Bắc. Không gian phát triển rộng hơn mở ra thêm dư địa cho công nghiệp, logistics và đô thị, đồng thời tạo điều kiện để địa phương tái cấu trúc mô hình phát triển.

Động lực nào cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Bắc Ninh?

Động lực nào cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Bắc Ninh?

VOV.VN - Sau khi hợp nhất địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh mới trở thành một trong những trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất miền Bắc. Không gian phát triển rộng hơn mở ra thêm dư địa cho công nghiệp, logistics và đô thị, đồng thời tạo điều kiện để địa phương tái cấu trúc mô hình phát triển.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục