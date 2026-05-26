Hơn 50.400 thí sinh ở Bắc Ninh thi tuyển sinh lớp 10 trong nắng nóng gay gắt

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 diễn ra trong 3 ngày từ 26 - 28/5/2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong ngày 26/5, buổi sáng thí sinh thi Ngữ văn tự luận 120 phút, từ 8h00; buổi chiều thi Tiếng Anh trắc nghiệm 60 phút từ 14h30. Ngày 27/5, buổi sáng thi Toán tự luận và trắc nghiệm 120 phút, từ 8h00.

Hơn 50.400 thí sinh Bắc Ninh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Ngày 28/5, những thí sinh đăng ký thi chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên 150 phút, từ 8h00 tại 2 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và THPT Chuyên Bắc Giang, hoặc tại nơi 2 trường đặt địa điểm thi theo danh sách dự thi.

Năm nay, 2 điểm thi đông thí sinh nhất là THPT Hiệp Hòa số 2 với 45 phòng thi, 1.066 thí sinh; THPT Tiên Du số 1 với 45 phòng thi, 1.057 thí sinh...; 3 điểm thi ít phòng thi nhất (cùng có 12 phòng) là: Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, 273 thí sinh; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên tỉnh, 265 thí sinh; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Từ Sơn, 269 thí sinh.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có hơn 50.400 học sinh đăng ký dự thi vào 114 cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tình nguyện viên có mặt sớm tại Điểm thi Trường THPT Lục Nam để động viên, hỗ trợ thí sinh di chuyển, gửi đồ

Thí sinh có mặt tại điểm thi

Năm học 2026 – 2027, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt cho 60 trường THPT công lập tuyển 716 lớp 10 với 31.890 học sinh, chiếm 60% tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026; 30 trường tư thục được tuyển 213 lớp với 9.090 học sinh, chiếm 16%; số còn lại sẽ vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường nghề. Về tổng thể, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng được 99% học sinh có nhu cầu học tiếp trung học phổ thông ở các loại hình trường.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 7 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị; lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp thời có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh tại các điểm thi, sẵn sàng cho kỳ thi tại hầu hết các điểm thi.

Tại Điểm thi Trường THPT Lục Nam sáng 26/5, dù thời tiết nắng nóng song các đội tình nguyện viên của trường có mặt sớm để hướng dẫn phụ huynh, học sinh di chuyển xe đúng nơi quy định.

Đồng thời, hỗ trợ thí sinh nước uống, phụ huynh khu ngoài cổng; hỗ trợ gửi đồ cùng các thiết bị không được phép mang vào tại cổng chính; hướng dẫn thí sinh di chuyển và nhắc gửi đồ, thiết bị (nếu có) trước khi lên phòng thi… Đây cũng là điểm thi lớn với 34 phòng thi, 804 thí sinh.