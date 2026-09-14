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Tuyên Quang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các trường sau sắp xếp

Thứ Hai, 19:04, 14/09/2026
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VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, trong năm học 2026-2027, tỉnh Tuyên Quang có 578 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, giảm 45,6% so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 192 trường phổ thông nhiều cấp học, gồm 158 trường tiểu học và THCS, 34 trường THCS và THPT. Đây là thay đổi lớn về mô hình tổ chức trường học, đặt ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy quản lý, bố trí đội ngũ, phân công chuyên môn, quản lý nhiều phân hiệu, điểm trường, cơ sở vật chất và điều hành hoạt động giáo dục.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 17 trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được đầu tư xây dựng, trong đó có 6 trường giai đoạn 1 tại các xã: Minh Tân, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Sơn Vĩ, Thanh Thủy và Xín Mần đã đi vào hoạt động và đang hoàn thiện với tổng số 6.760 học sinh, trong đó có 5.583 học sinh nội trú và 1.176 học sinh bán trú.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

Để đảm bảo vận hành có hiệu quả hoạt động các trường, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã đã phối hợp điều động cán bộ, giáo viên về các đơn vị, trường học. Các cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp đều đã tổ chức dạy học và hoạt động bình thường, ổn định, tạo thuận lợi cho học sinh. Về phương án mở rộng, nâng cấp hệ thống trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tốt hơn năng lực của hệ thống trường hiện có, đồng thời từng bước mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn về khoảng cách, giao thông và điều kiện học tập.

Theo ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, việc sắp xếp các trường học không chỉ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp mà còn tạo cơ hội xây dựng hệ thống quản lý giáo dục đồng bộ, tinh gọn và hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và các địa phương nhanh chóng rà soát về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, giáo viên; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học, chăm lo, thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú.

Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảm bảo chế độ chính sách cho học sinh và cán bộ, giáo viên theo đúng quy định. Công tác bố trí cán bộ, giáo viên thực hiện linh hoạt từ chỗ thừa sang chỗ thiếu để đảm bảo kế hoạch dạy học. Sau sắp xếp tập trung ngay vào các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong nhà trường, tăng cường giáo dục học sinh cả về kiến thức, kỹ năng, phát huy năng khiếu của học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục học sinh giữ gìn văn hóa dân tộc…

“Công tác quản lý, vận hành, tổ chức dạy và học tại các trường Phổ thông nội trú liên cấp và các trường học trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp phải khẩn trương đi vào nền nếp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, trang cấp phải được quản lý, khai thác hiệu quả; tăng cường chia sẻ, sử dụng chung các phòng học, phòng chức năng và thiết bị hiện đại giữa các nhà trường, nhất là phòng học STEM, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh”, ông Phan Huy Ngọc đề nghị.

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Tuyên Quang: Xác định nhiều mục tiêu trong đổi mới mô hình phát triển

VOV.VN - Để thực hiện có hiệu quả mô hình phát triển của đất nước, Tuyên Quang đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, 2035 và 2045, cùng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của tỉnh.

CTV Thành Tuyên/VOV.VN
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