UK Academy ra mắt cơ sở mới tại Hạ Long

Sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Đông Nhi và các tài năng trong hệ thống UK Academy và hơn 1.000 phụ huynh – học sinh đến trải nghiệm và tìm hiểu môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.

Các bạn học sinh TP. Hạ Long tham dự Ngày hội “Sóng xanh Anh Quốc – Hòa sắc Hạ Long” do UK Academy tổ chức

UKA Hạ Long là cơ sở thứ 5 trong hệ thống Trường Quốc tế song ngữ Học viện Anh Quốc – UK Academy (UKA). Bằng ngày hội âm nhạc ra mắt đầy màu sắc, UKA Hạ Long mong muốn lan tỏa nguồn cảm hứng tri thức, tinh thần giáo dục khai phóng và hội nhập quốc tế đến thành phố bên bờ vịnh xinh đẹp.

Lời chào đặc sắc, ấn tượng

Sự kiện diễn ra tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, với hình ảnh chính là sóng giao thoa để thể hiện những tinh túy giáo dục Việt Nam ngàn đời đồng điệu, thăng hoa cùng sự tươi mới, sáng tạo, đa sắc màu của Anh Quốc. Phát biểu tại sự kiện, ThS. Alexander Ricardo Hoyte – Tổng Hiệu trưởng hệ thống UKA chia sẻ: “Bằng việc lấy con người làm trung tâm, UKA đã đầu tư bằng tất cả tâm huyết để tạo nên một môi trường giáo dục song ngữ chuẩn quốc tế với những chương trình giáo dục tiên tiến đến từ Anh Quốc, hy vọng đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu tự tin, năng động và đầy bản lĩnh.”

Tại sự kiện, Quý Phụ huynh và học sinh có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm 7 chương trình học tối ưu của UKA, bao gồm: Chương trình Anh ngữ Quốc tế Cambrigde; Chương trình Dự bị Đại học NUCK; Chương trình Giá trị - Kỹ năng sống; Chương trình Âm nhạc LCM (London College of Music); Chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ JA (Junior Achievement); Chương trình STEAM Robotics và Chương trình thể thao phát triển chiều cao. Đặc biệt, sự xuất hiện của cô nàng Robot Alexa trong khu vực tìm hiểu chương trình STEAM Robotics đã thu hút hàng trăm học sinh cùng tương tác và khám phá công nghệ mới.

Các em học sinh giao tiếp với Robot Alexa bằng tiếng Anh tại sự kiện

UKA – Nơi tài năng tỏa sáng

Mang đến không gian tươi trẻ, sôi động, các tiết mục vũ kịch, nhạc kịch và diễn thuyết do chính các bạn học sinh UKA trong hệ thống trình bày dưới chủ đề “Nơi tôi tỏa sáng – Where I shine my light”.

Đại diện các bạn học sinh, em Phan Minh Châu, lớp 8.1, UKA TP.HCM thuyết trình đầy tự tin bằng tiếng Anh về những cảm nhận của mình khi được học tập dưới mái nhà UKA

Đặc biệt, sự tham gia của nữ ca sĩ Đông Nhi, ca sĩ nhí Hoàng Anh (Á quân Giọng hát Việt 2014), ca sĩ nhí Hoàng Ngọc (Giải nhất Giọng hát Họa Mi Vàng tỉnh Quảng Ninh), ca sĩ nhí Vũ Thu An (Quán quân Đồ Rê Mí 2014) và ảo thuật gia Lê Anh Dũng đã mang đến một đêm nhạc ấn tượng và đặc sắc.

Các bạn nhỏ UKA tự tin trình diễn thời trang tự thiết kế từ vật liệu tái chế, truyền tải tinh thần sống xanh, bảo vệ môi trường

Ca sĩ Đông Nhi tươi mới giao lưu cùng học sinh – phụ huynh TP.Hạ Long

Tại sự kiện, hàng ngàn câu chúc được viết tay trên bức tường UKA đã thể hiện sự hào hứng, tín nhiệm và mong chờ của Quý Phụ huynh và học sinh đối với UKA Hạ Long. Với mong muốn mang đến môi trường học chuẩn quốc tế, ươm mầm những tài năng Hạ Long tỏa sáng, UKA cũng đã trao tặng hơn 30 suất học bổng với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng đến những phụ huynh đầu tiên đăng ký và đóng học phí cho năm học 2019-2020.

Hiệu trưởng Alexander Ricardo Hoyte (vest đen bên phải) trao học bổng học kỳ 1, năm học 2019-2020 cho Quý Phụ huynh tại sự kiện

Hàng ngàn câu “chúc thành công” gửi gắm sự tín nhiệm của phụ huynh – học sinh Hạ Long với hệ thống UK Academy

Bằng lời chào trân trọng mà không kém phần ấn tượng của ngày hội “Sóng xanh Anh Quốc – Hòa sắc Hạ Long”, UKA Hạ Long nói riêng và hệ thống UK Academy nói chung đã khẳng định những nỗ lực của mình trên hành trình lan tỏa tri thức và triết lý giáo dục nhân bản đến các em học sinh Việt Nam, kiên vững khát vọng đào tạo thế hệ toàn diện Tâm – Trí – Lực.