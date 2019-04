Vụ thịt gà ôi thiu vào trường học: Phụ huynh lo, hiệu trưởng im lặng

Sáng ngày 3/4, qua quá trình kiểm tra giao nhận thực phẩm, phụ huynh trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện 35kg thịt gà được giao đến trường không đảm bảo. Thịt gà đông lạnh, để lâu, có mùi ôi thiu nồng nặc.

Ngay sau khi phát hiện, đại diện phụ huynh đã yêu cầu nhà cung cấp thực phẩm là công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt đổi sang loại thịt gà khác và báo sự việc lên ban giám hiệu nhà trường.

Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Cũng theo đại diện phụ huynh của trường, từ ngày 20/3, khi phụ huynh trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm soát đầu vào thực phẩm, dù đã nhiều lần hỏi về nguồn gốc, tem mác, xuất xứ sản phẩm, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Về phía nhà cung cấp ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Giám đốc Công ty Halofoods - đơn vị cung cấp thịt gà cho công ty An Việt lý giải nguyên nhân việc phát sinh "mùi lạ" của thịt có thể do 2 túi hàng xếp chồng lên nhau trong quá trình bảo quản và vận chuyển, nhiệt độ phần tiếp xúc không đủ lạnh.

Để làm rõ vấn đề này, hôm nay (5/4), phóng viên đã tìm nhiều cách để liên hệ qua điện thoại cũng như đến tận nơi để xin gặp bà Lê Thị Thêu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng như trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai nhằm làm rõ thông tin, song đều không nhận được phản hồi.

Khi liên hệ trực tiếp tại cửa bảo vệ thì được biết nhà trường sẽ sắp xếp để gặp báo chí, nhưng đến tận cuối giờ chiều vẫn không thể gặp ban giám hiệu nhà trường.

Trong khi đó, sau khi xảy ra sự việc, nhiều phụ huynh đang hoang mang lo lắng về bữa an bán trú của con.

Chị T.H có con học lớp 2 tại trường tiểu học Chu Văn An chia sẻ: "Chúng tôi cũng thực sự rất lo lắng, sắp tới tôi có một cháu nữa vào lớp 1, cũng muốn cho cháu học gần nhà, ăn bán trú tại trường để thích nghi với môi trường mới, hòa đồng với các bạn. Thực đơn ở trường chắc chắn cũng sẽ phong phú hơn ở nhà, nhưng tôi cũng rất lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm tại trường. Đã có lần con và 1 số bạn khác trong lớp bị đau bụng, nhưng nhà trường giải thích có thể do bát đũa mốc".

Một số phụ huynh khác dù không cho con ăn bán trú tại trường song cũng tỏ ra lo lắng: "Cháu khá kén ăn, bụng dạ yếu, nên tôi cho cháu về nhà. Gia đình tôi định sẽ cho cháu ăn bán trú khi lên cấp 2, nhưng hàng loạt vụ việc về thực phẩm bẩn vào trường học được đưa lên báo, nên cũng thấy lo lắm"./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

