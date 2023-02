Xét tuyển đại học 2023: Cuộc đua xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ

Sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế càng trở nên quan trọng với nhiều học sinh để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường, ngành yêu thích. Tuy nhiên, nhiều thí sinh đang gặp khó trong việc đăng ký dự thi chứng chỉ tiếng Anh.

Ảnh minh họa

Ngay từ khi bước vào bậc học trung học phổ thông, Mai Thị Quỳnh Lê, học sinh lớp 12, Trường THPT Phúc Lợi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học. Trước xu hướng ngày càng nhiều trường đại học xét tuyển với những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, Quỳnh Lê đã dành nhiều thời gian ôn luyện để thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS suốt 2 năm nay. Tuy nhiên, dù đã đăng ký thi từ năm 2022 nhưng đến nay em vẫn chưa thể dự thi do không còn suất thi theo hình thức làm bài thi trên giấy. Đơn vị tổ chức thi tư vấn cho Quỳnh Lê lựa chọn giữa việc chờ đợi đến hết tháng 2 để tiếp tục đăng ký thi trên giấy hoặc đổi qua hình thức thi trên máy tính: "Có người bên BC và IDP (Hội đồng Anh- British Council và IDP Education) người ta nói là do phải nhường cho các bạn đã bị hoãn từ trước và do một số đối tác lớn của IELTS thế nên là hết chỗ cho việc thi trên giấy, nên người ta đã đưa ra cái gợi ý là em có thể thi trên máy tính".

Tương tự như Mai Thị Quỳnh Lê, em Trần Minh Hiếu, học sinh lớp 12 tại Hà Nội cho biết, đã liên hệ với IDP Education từ cuối tháng 12 năm 2022 để đăng ký thi nhưng cũng không có được suất thi trên giấy trong thời gian này. Em đành xếp hàng chờ đến những tháng tiếp theo do không muốn chuyển sang phương thức thi bằng máy tính.

" Em đã có suy nghĩ là chuyển sang thi trên máy tính. Nhưng khi em bắt đầu ôn luyện và thử trên máy tính thì thực sự đề ra rất là khó, rất trừu tượng và mang những từ ngữ rất chuyên ngành, nên sẽ quyết định là sẽ thi sang giấy và delay sang tháng"

Việc đăng ký dự thi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh của các học sinh lớp 12 ở nhiều nơi gặp khó bởi cuối năm 2022, nhiều đơn vị đã tạm hoãn tổ chức thi để hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Hiện Hội đồng Anh và IDP Education đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt tổ chức thi chứng chỉ IELTS trở lại, nhưng cả nước mới chỉ có 14 điểm tổ chức thi tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, nên các đơn vị ưu tiên tổ chức thi cho thí sinh đã đăng ký trước đó. Nhiều thí sinh ở các địa phương khác có nhu cầu thi chứng chỉ tiếng Anh sẽ gặp khó khăn, bởi các em phải về một trong 6 địa phương này mới có thể dự thi.

Trong khi hàng loạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có chứng chỉ tiếng Anh -IELTS đang bị thắt chặt về điểm thi và số lượng thí sinh, thì chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP) do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho 27 đơn vị tổ chức thi lại chưa được nhiều thí sinh biết đến. Là đơn vị đầu tiên sử dụng chứng chỉ tiếng Anh VSTEP để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2022, ông Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Năm vừa rồi chúng tôi đã thí điểm cho Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức đầu vào bằng chứng chỉ VSTEP để tuyển sinh vào đại học đối với các khoa của Trường đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN với điều kiện là phải dùng đúng bộ nguồn thi, dùng đúng bài thi, thi quy trình thi và phần mềm thi như chuẩn đánh giá của Bộ. Chúng tôi thấy chất lượng rất tốt".

Trong mùa tuyển sinh năm nay, cùng với Trường Đại học Ngoại ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) một số trường đại học đang cân nhắc sẽ mở rộng tuyển sinh bằng chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, trong đó, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định sử dụng chứng chỉ này trong tuyển sinh, đào tạo và công nhận tốt nghiệp tại các trường thành viên. Số lượng đơn vị tổ chức thi chứng chỉ VSTEP nhiều, trải đều tại nhiều tỉnh, thành phố sẽ thêm một lựa chọn cho các thí sinh muốn xét tuyển vào đại học bằng năng lực ngoại ngữ./.