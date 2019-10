Giao lưu nghệ thuật gây quỹ cho bệnh nhân ung thư nghèo

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật cho các bệnh nhân ung thư, đặc biệt để hưởng ứng tháng hành động phòng chống ung thư vú và nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tối 16/10, tại Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo với chủ đề “Ngày mai tươi sáng”.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho các bệnh nhi ung thư. (ảnh: Đại Đoàn kết)

Tại chương trình, các đại biểu xem những hình ảnh, lắng nghe chia sẻ của các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trong vòng tay chan chứa tình yêu thương của gia đình, bạn bè, các y bác sỹ; nghe chia sẻ về những tiến bộ mới trong điều trị ung thư cho phụ nữ tại Việt Nam.

Chia sẻ tại chương trình về trường hợp của chị Nguyễn Thị Liên, bị ung thư vú di căn vào phổi khi mang thai, Tiến sỹ, bác sỹ Lê Thanh Đức - Trưởng khoa nội 5, bệnh viện K người trực tiếp điều trị cho biết, chị Liên bị ung thư, từ đang thở máy đến hiện nay đã có thể đi lại gần như bình thường. Các khối u ở gan, xương, phổi đã giảm đáng kể. Đây là thành công của sự kết hợp của các thầy thuốc.

Chị Nguyễn Thị Liên, người sinh mổ con trong tư thế ngồi do ung thư, xúc động vì chị cảm thấy rất may mắn khi đã trải qua quá trình điều trị được sự quan tâm của gia đình, sự chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ y bác sỹ, đặc biệt là sự ra đời của bé Bình An.

"Tình mẫu tử có thể giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi hy vọng rằng, những người phụ nữ luôn có niềm tin, lạc quan vì họ xứng đáng nhận được hạnh phúc, mặc dù đang điều trị bệnh" - chị Liên chia sẻ.

Tại Việt Nam, các bệnh viện vệ tinh hiện đã góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên trong điều trị ung thư. Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Viết Bình, - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: Trong 5 năm qua, đội ngũ chuyên môn của bệnh viện đã nâng lên, có nhiều kỹ thuật cao, hiện đại được triển khai thành công tại bệnh viện. Bên cạnh đó trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng được cải thiện khá tốt, từ đó nâng cao chất lượng điều trị, càng ngày bệnh nhân càng tin tưởng an tâm hơn khi điều trị ở bệnh viện.

Trong hơn 7 năm qua, Quỹ đã vận động, tổ chức hỗ trợ điều trị và tặng quà cho hơn 26.000 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc, đã và đang hỗ trợ thuốc điều trị ung thư cho bệnh nhân, khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 70.000 người dân, với tổng trị giá hơn 800 tỷ đồng.

Đây là con số ý nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ ngành Y tế dành cho người bệnh ung thư nghèo, mang lại những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp những người bệnh nghèo vững tin, ấm áp vì thấy mình không còn cô độc trong cuộc chiến cam go chống chọi lại bệnh tật hiểm nghèo./.