Giao lưu sinh viên Việt Nam - Trung Quốc: Kiến tạo giá trị tri thức mới



Chương trình Giao lưu sinh viên Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 được đăng cai tổ chức tại Trường Cao đẳng Lào Cai trong hai ngày 11 và 12/9 với chuỗi hoạt động phong phú và giàu ý nghĩa. Sự kiện khởi động sôi nổi với các trận thi đấu thể thao, trò chơi tập thể teambuilding, đêm giao lưu văn nghệ rực rỡ sắc màu cùng đêm lửa trại "Vòng xòe tình bạn". Cùng với đó là diễn đàn học thuật chuyên sâu và hoạt động trải nghiệm khai bút thư pháp song ngữ, tạo không gian giao lưu ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai nước.

Giao lưu diễn ra tại Trường Cao đẳng Lào Cai

Nhấn mạnh sứ mệnh kết nối và định hướng cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới, ông Phạm Đức Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai khẳng định: "Trong một thế giới với sự thay đổi rất mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tri thức và tương lai đang thuộc về thế hệ trẻ. Chúng tôi mong muốn sinh viên hai nước chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong học tập và cuộc sống, từ đó tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt - Trung."

Sôi nổi diễn đàn học thuật giao lưu sinh viên Việt Nam - Trung Quốc

Tại diễn đàn học thuật, trước làn sóng chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, tinh thần tự học, rèn luyện kỹ năng nghề và năng lực hội nhập trở thành tâm điểm trao đổi giữa sinh viên các nhà trường.

Sinh viên Đàm Tú Hương đến từ Học viện Kỹ thuật nghề Hồng Hà (Vân Nam - Trung Quốc) tham luận chủ đề kiến tạo hệ sinh thái học tập xuyên biên giới

Trực tiếp mang tới diễn đàn góc nhìn bản lĩnh của những người trẻ sống và học tập tại vùng đất biên cương, bạn Nông Thị Thúy Hồng, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai bộc bạch: "Em cảm thấy biên giới không phải là giới hạn của tri thức mà hoàn toàn có thể kết nối và hợp tác phát triển. Qua đó, sinh viên hai nước có thể cùng nhau giao lưu, gắn kết và tạo ra những giá trị mới."

Giao lưu sinh viên Việt Nam - Trung Quốc diễn ra sôi nổi tại Trường Cao đẳng Lào Cai

Lan tỏa khát vọng phát triển bền vững

Sức lan tỏa của chương trình không chỉ đọng lại ở đơn vị đăng cai Lào Cai, mà còn cuốn hút đông đảo sinh viên đến từ các tỉnh biên giới như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang. Sự đồng điệu về khát vọng phát triển bền vững đã nối gần khoảng cách giữa các nhà trường.

Gửi gắm thông điệp hợp tác bằng tinh thần cởi mở, bạn Lò Thị Hà, sinh viên Trường Cao đẳng Lai Châu nhấn mạnh: "Sinh viên Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta hãy cùng kết nối bản sắc, vun đắp tình bạn, chia sẻ tri thức và cùng hướng tới sự phát triển bền vững."

Sinh viên Cao đẳng Lai Châu tham gia giao lưu viết thư pháp

Chương trình giao lưu đã chính thức khép lại, nhưng tri thức và tinh thần rộng mở của tuổi trẻ hai nước sẽ tiếp tục mở ra những nhịp cầu hợp tác mới. Chuỗi hoạt động Giao lưu sinh viên Việt Nam - Trung Quốc lần này đã góp phần củng cố niềm tin và vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.