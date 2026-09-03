Du lịch Lào Cai định vị lại tuyến điểm theo hướng bền vững

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, khi một số trung tâm du lịch tại Lào Cai trong tình trạng đông đúc, các địa bàn vùng cao như Mù Cang Chải, Y Tý hay Si Ma Cai đã ghi nhận sức bật lớn nhờ dòng khách dịch chuyển. Thay vì chỉ ngắm cảnh đơn thuần, du khách hiện nay có xu hướng tìm đến các bản làng xa hơn để trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa.

Anh Hà Văn Thắng, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ lý do lựa chọn Si Ma Cai làm điểm dừng chân của gia đình: "Số lượng người không đông như ở Sa Pa, lên đây tôi cảm thấy rất vui, từ thời tiết khí hậu đến cảnh quan đều đẹp, cũng cảm nhận được sự hiếu khách của bà con, rất đậm đà bản sắc".

Du khách chụp ảnh bên cánh đồng lúa chín ở Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

Sự dịch chuyển của dòng khách đòi hỏi các địa phương vùng cao phải nhanh chóng hiện đại hóa công tác quản lý. Tiêu biểu tại Lễ hội đền Bảo Hà – nơi đón khoảng 140.000 lượt khách dịp này, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đã lần đầu tiên được đưa vào vận hành nhằm tối ưu hóa công tác điều hành và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: "Chúng tôi khởi động những ứng dụng và các nền tảng trên phần mềm rất hữu ích, công khai, minh bạch. Qua đó giúp người dân, du khách có thể trải nghiệm thông qua camera AI và các hình ảnh tại đền Bảo Hà, cũng như các địa chỉ tâm linh trên địa bàn xã".

Đền Bảo Hà là một trong những địa điểm thu hút khách tại Lào Cai dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Việc khai thác tiềm năng du lịch tại các điểm đến vệ tinh không chỉ giảm áp lực cho các trung tâm lớn, mà quan trọng hơn, đây là giải pháp căn cơ để tạo sinh kế và nguồn thu nhập ngoài nông nghiệp cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ.

Ông Hoàng Trường Minh - Bí thư Đảng ủy xã Sín Chéng khẳng định: "Chúng tôi mong muốn du khách thập phương cũng như tất cả mọi người đều biết đến Sín Chéng, để người dân có thu nhập ngoài nông nghiệp, với phương châm 'Ly nông nhưng không ly hương' là điều quan trọng nhất".

Điều tiết dòng khách bằng cách đa dạng hóa điểm đến, kết hợp giữa bảo tồn bản sắc và chuyển đổi số quản lý, Lào Cai đang từng bước định vị lại các tuyến du lịch theo hướng bền vững và thực chất hơn.