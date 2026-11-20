AI (trí tuệ nhân tạo) đang từng bước tham gia sâu hơn vào hoạt động dạy và học. Từ hỗ trợ soạn giáo án, thiết kế bài giảng, tìm kiếm tư liệu đến giải đáp thắc mắc và xây dựng bài tập, công nghệ giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, đa dạng hóa phương pháp truyền đạt và tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh.

Tuy nhiên, khi AI có thể thực hiện ngày càng nhiều công việc vốn do giáo viên đảm nhiệm, nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ, suy giảm tư duy độc lập và những yêu cầu mới về năng lực nghề nghiệp cũng đặt ra rõ nét hơn. Điều này khiến vai trò của người thầy không chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức mà còn phải định hướng, kiểm chứng thông tin, khơi gợi tư duy và đồng hành với học sinh trong quá trình trưởng thành.

AI mở rộng năng lực, nhưng không thể thay thế người thầy

AI đang bước vào lớp học, bàn làm việc của giáo viên và cả quá trình học tập của học sinh. Từ việc tìm kiếm, hệ thống hóa tài liệu, thiết kế bài giảng đến xây dựng các tình huống học tập, công nghệ này có thể hỗ trợ người thầy thực hiện nhiều công việc nhanh chóng, linh hoạt hơn. Điều đó mở ra cơ hội đổi mới hoạt động dạy học, song cũng khiến không ít giáo viên phải nhìn nhận lại vai trò và năng lực của mình trong môi trường giáo dục đang thay đổi.

Theo thầy giáo Trần Trung Hiếu, Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), AI vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với đội ngũ nhà giáo. Vấn đề không phải là né tránh hay lo ngại công nghệ mà quan trọng là giáo viên phải hiểu đúng, sử dụng đúng và từng bước làm chủ công cụ này.

Ảnh minh họa: AI

Thực tế, AI có thể giúp giáo viên giảm đáng kể thời gian dành cho những công việc mang tính kỹ thuật. Với những môn học có khối lượng kiến thức lớn như Lịch sử, Công nghệ có thể hỗ trợ tìm kiếm, hệ thống hóa, phân loại tư liệu, xây dựng sơ đồ tư duy, bảng biểu, dòng thời gian và các tình huống học tập. Thay vì mất nhiều thời gian chuẩn bị, giáo viên có thêm điều kiện tập trung vào nội dung chuyên môn và cách tổ chức hoạt động trên lớp.

Không chỉ vậy, AI còn tạo điều kiện để cá thể hóa việc học. Giáo viên có thể thiết kế nhiệm vụ phù hợp với năng lực, tốc độ tiếp thu của từng nhóm học sinh, đồng thời sử dụng hình ảnh, video, bản đồ tương tác và các mô phỏng trực quan để bài giảng sinh động hơn. Học sinh cũng có thêm công cụ tự học, tự nghiên cứu, kiểm tra và mở rộng kiến thức ngoài phạm vi sách giáo khoa.

Từ góc độ người trực tiếp đứng lớp, thầy Trần Trung Hiếu cho rằng: “Nếu biết khai thác, AI sẽ giúp giáo viên giảm bớt những công việc mang tính kỹ thuật, hành chính để dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn, cho học sinh và cho sự sáng tạo trong mỗi giờ lên lớp. Đó chính là cơ hội lớn nhất mà công nghệ mang lại cho người thầy”.

Thầy giáo Trần Trung Hiếu

Tuy nhiên, những tiện ích này không đồng nghĩa AI có thể đảm nhiệm toàn bộ công việc của giáo viên. Bởi hoạt động giáo dục không đơn thuần là truyền đạt kiến thức hay cung cấp đáp án cho người học. Trong mỗi lớp học, giáo viên còn phải quan sát, đánh giá khả năng tiếp thu, nhận diện những khó khăn về tâm lý, điều chỉnh cách truyền đạt và khơi gợi hứng thú học tập cho từng học sinh.

Thầy Hiếu nhấn mạnh: “AI có thể cung cấp một câu trả lời nhưng không thể thay thế sự tận tâm của người thầy khi phát hiện một học sinh chưa hiểu bài. AI có thể thiết kế một bài giảng nhưng không thể thay thế sự nhạy cảm sư phạm để nhận ra những biến chuyển trong tâm lý học trò. AI có thể đưa ra lời khuyên nhưng không thể thay thế trách nhiệm, tình thương và tấm gương của người giáo viên”.

Điều đó cho thấy, khi công nghệ ngày càng phát triển, lợi thế của người thầy không chỉ là khả năng truyền đạt kiến thức. Năng lực chuyên môn, tư duy độc lập, khả năng định hướng và sự thấu hiểu học sinh mới là những yếu tố giúp giáo viên khẳng định giá trị nghề nghiệp.

Nguy cơ phụ thuộc và tụt hậu

Nếu AI mở ra cơ hội đổi mới phương pháp giảng dạy thì mặt trái của công nghệ cũng là vấn đề không thể xem nhẹ. Khi giáo viên và học sinh quá phụ thuộc vào những câu trả lời có sẵn, quá trình tư duy, phản biện và sáng tạo có nguy cơ bị rút ngắn. Một bài giảng được thiết kế nhanh hơn hay một bài tập có đáp án hoàn chỉnh chưa chắc đồng nghĩa với chất lượng học tập được nâng cao.

Theo bà Nguyễn Phương Linh, chuyên gia về quyền trẻ em và giáo dục, trẻ em hiện nay đang lớn lên trong môi trường rất khác so với các thế hệ trước. Nếu trước đây, khi gặp vấn đề chưa biết, các em thường tìm đến cha mẹ, thầy cô, sách vở hoặc Internet thì nay AI có thể đưa ra câu trả lời gần như ngay lập tức, thậm chí điều chỉnh cách giải thích theo độ tuổi và nhu cầu của người sử dụng.

Trẻ em ngày nay lớn lên trong môi trường khác trước, khi AI có thể cung cấp câu trả lời tức thì, điều chỉnh cách giải thích theo độ tuổi và nhu cầu, thay vì phải tìm đến cha mẹ, thầy cô hay sách vở như trước (Ảnh minh họa)

Ở góc độ tích cực, AI có thể trở thành một công cụ học tập hữu ích, giúp trẻ tiếp cận kiến thức, học ngoại ngữ, tìm kiếm ý tưởng và thử nghiệm những cách tiếp cận mới. Tuy nhiên, sự thuận tiện cũng có thể khiến trẻ hình thành thói quen tìm kiếm câu trả lời trước khi tự suy nghĩ. Đây là thách thức trực tiếp đối với giáo viên trong việc tổ chức dạy học và đánh giá năng lực thực chất của học sinh.

Bà Linh dẫn kết quả nghiên cứu của MSD cho biết, 46,8% thiếu niên trong hơn 2.250 em được khảo sát chưa hiểu rõ các rủi ro của AI hoặc chưa biết cách tự bảo vệ mình. Theo bà, điều này cho thấy trẻ em không chỉ cần biết thao tác với công nghệ mà còn phải được trang bị năng lực hiểu, đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Từ thực tế đó, vai trò của giáo viên càng trở nên quan trọng. Thay vì chỉ kiểm tra sản phẩm cuối cùng, người thầy cần quan tâm nhiều hơn đến quá trình học sinh hình thành câu trả lời, cách các em lập luận và khả năng tự giải quyết vấn đề khi không có sự hỗ trợ của AI.

Bà Nguyễn Phương Linh phân tích: “AI có thể hỗ trợ quá trình tư duy của trẻ, nhưng không nên thay thế quá trình tư duy ấy. Nếu một học sinh gặp bài toán khó, sử dụng AI để lấy đáp án rồi chép lại và nộp bài thì công nghệ đã làm thay phần việc quan trọng nhất của việc học. Nhưng nếu học sinh tự làm trước, sau đó hỏi AI mình sai ở đâu, có cách giải nào khác hay không, thì AI lại trở thành công cụ hỗ trợ rất tốt”.

Theo bà Linh, giá trị của một bài tập không chỉ nằm ở đáp án cuối cùng mà còn ở quá trình học sinh tự hỏi, tự thử nghiệm, mắc lỗi và điều chỉnh cách làm. Vì vậy, điều giáo viên cần quan tâm không chỉ là học sinh tạo ra sản phẩm gì mà còn là các em đã suy nghĩ như thế nào để hoàn thành sản phẩm đó. Một bài làm có thể rất hoàn chỉnh nhờ AI nhưng chưa chắc phản ánh đúng năng lực của người học.

Trước những thay đổi này, giáo viên cũng cần điều chỉnh cách kiểm tra, đánh giá. Những dạng bài chỉ yêu cầu tái hiện kiến thức hoặc tìm kiếm một đáp án có sẵn sẽ ngày càng bộc lộ hạn chế. Thay vào đó, cần tăng cường các hoạt động yêu cầu học sinh giải thích cách làm, trình bày lập luận, phản biện thông tin, vận dụng kiến thức vào tình huống thực tế và thể hiện quan điểm cá nhân.

Ở góc độ năng lực nghề nghiệp, thầy Trần Trung Hiếu cho rằng, giáo viên trước hết phải có nền tảng chuyên môn vững vàng để nhận diện thông tin đúng, sai do AI cung cấp. Mọi tư liệu, số liệu, sự kiện và dẫn chứng đều cần được kiểm chứng với sách giáo khoa, tài liệu chính thống và những nguồn đáng tin cậy. Nếu thiếu kiến thức nền tảng và tư duy độc lập, giáo viên rất dễ trở thành người phụ thuộc vào công nghệ thay vì làm chủ nó.

Ngành giáo dục cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ để giáo viên có thể làm chủ AI. Công nghệ có thể giúp đổi mới cách dạy học, nhưng không thể thay thế năng lực chuyên môn, kinh nghiệm sư phạm và vai trò định hướng của người thầy. Vì vậy, điều quan trọng là tận dụng AI để nâng cao chất lượng giáo dục, thay vì phụ thuộc và đánh mất những giá trị cốt lõi của nghề giáo.

Nói cách khác, AI không làm giảm giá trị của nghề giáo. Ngược lại, công nghệ càng phát triển càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực chuyên môn, tư duy phản biện và những giá trị nhân văn của người thầy. Người giáo viên không cần cạnh tranh với AI bằng tốc độ cung cấp thông tin, mà cần khẳng định vai trò ở những điều công nghệ chưa thể thay thế: sự thấu hiểu, trách nhiệm, khả năng truyền cảm hứng và đồng hành cùng học sinh trên hành trình trưởng thành.