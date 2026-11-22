Gió mùa Đông Bắc (không khí lạnh) đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió mùa Đông Bắc kèm không khí lạnh đang di chuyển phía Nam.

Trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, Bắc Bộ ngày 22/11 trời nắng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 22-25°C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C; vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C.

Tại Hà Nội, đêm 23/11 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24/11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16°C.

Bắc Biển Đông có gió mạnh, sóng cao 5m

Trên biển, từ sáng 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Gió mạnh và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Cảnh báo mưa dông, lốc sét và nguy cơ sạt lở đất

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23-24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.