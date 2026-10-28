Giữ vững biên cương, ấm no cuộc sống vùng biên Gia Lai

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo khu vực biên giới” được triển khai với 52 đảng viên phụ trách 132 hộ dân, phần lớn là hộ nghèo. Bộ đội hỗ trợ ngày công, hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, cải tạo vườn tược, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chị Hi Kri, dân tộc H’rê, hộ nghèo ở làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, là một trong những người được bộ đội biên phòng hỗ trợ. Sự đồng hành, hướng dẫn tận tình của những người lính giúp gia đình chị Hi Kri có thêm điều kiện cải thiện sản xuất và đời sống.

Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai giúp người dân khu vực biên giới chăm sóc rẫy vườn.

Không chỉ đồng hành cùng người dân trong lao động, sản xuất, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Hằng tháng, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Những việc làm nghĩa tình góp phần chăm lo đời sống, thể hiện trách nhiệm của người lính đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thương binh 4/4 Rơ Chăm Nich, ở thôn Moóc Đen, xã Ia Dom, cảm nhận rõ sự gắn bó ấy qua những lần được bộ đội thăm hỏi, hỗ trợ khi đau ốm và vào các dịp lễ, Tết.

“Đau ốm nếu mà không kịp đi viện thì sang bệnh viện tôi có thể sang chỗ làng Bi của biên phòng. Ngày lễ, ngày tết các chiến sĩ biên phòng thường xuyên đến thăm gia đình, tặng quà. Anh em ở địa bàn vậy thôi, ai cũng thương, cũng quý hết”, thương binh Rơ Chăm Nich nói.

Từ những việc làm cụ thể trong chăm lo đời sống, công tác dân vận còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân với lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Đại úy Trần Tuấn Linh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cho biết, đơn vị triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ vốn và kỹ thuật phát triển kinh tế. Qua đó, người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Bộ đội biên phòng khám bệnh cho thương binh 4/4 Rơ Chăm Nich, ở thôn Moóc Đen, xã Ia Dom

Dọc tuyến biên giới tỉnh Gia Lai, công tác chăm lo đời sống nhân dân luôn gắn với nhiệm vụ vận động quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Tại Đồn Biên phòng Ia Puch, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và những người có uy tín tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Trung tá Nguyễn Đăng Dũng, Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Puch, chia sẻ: “Công việc hằng ngày là thường xuyên nắm bắt, ba bám bốn cùng cùng với nhân dân, tham mưu cho già làng, thôn trưởng. Mong bà con cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó thì cũng vận động, tuyên truyền bà con chăm lo sản xuất”.

Cùng với việc bám dân, nắm địa bàn, các chương trình như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mái ấm biên cương” và hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người dân dịp lễ, Tết tiếp tục góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo thế hệ trẻ và những gia đình còn khó khăn.

Bà Siu H’Ler, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Puch, khẳng định, mối quan hệ giữa bộ đội với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ngày càng được củng cố, tạo sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ biên giới.

“Các đồng chí trong lực lượng biên phòng thường xuyên chủ động phối hợp cùng những tham mưu cho cấp ủy, triển khai các nhiệm vụ liên quan tới đảm bảo quốc phòng ngoại biên giới. Đồng thời, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ an ninh biên giới quốc gia” - bà Siu H’Ler nói.

Thực tiễn tại các địa bàn biên giới cho thấy, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia không chỉ dựa vào hoạt động tuần tra, kiểm soát mà còn cần sự đồng lòng, chung sức của nhân dân. Khi người dân tin tưởng, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố từ cơ sở.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đây là nền tảng để các địa phương vùng biên giữ vững ổn định, tạo điều kiện phát triển sản xuất và nâng cao đời sống bà con các buôn làng.

Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và chăm lo đời sống nhân dân là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ. Từ những ngày công giúp dân sản xuất, sự sẻ chia với các gia đình chính sách đến việc vận động đồng bào tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng vùng biên bình yên, ổn định. Khi cuộc sống ngày càng được chăm lo, niềm tin và trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới cũng được bồi đắp, tạo nền tảng để vùng biên Gia Lai phát triển bền vững.