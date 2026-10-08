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Xã biên giới sạch ma túy: Dấu ấn từ đợt cao điểm của Bộ đội Biên phòng Lào Cai

Thứ Năm, 06:25, 08/10/2026
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VOV.VN - Trong đợt cao điểm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai triệt phá 2 chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu nạn nhân; đồng thời bắt vụ vận chuyển gần 3kg ma túy đá. Đáng chú ý, 100% xã biên giới của tỉnh đã đạt mục tiêu làm sạch ma túy.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành thắng lợi đợt cao điểm đấu tranh trên cả hai mặt trận: trấn áp tội phạm mua bán người và quyết liệt "cắt nguồn cung" ma túy, giữ vững an ninh trật tự nơi biên cương Tổ quốc.

Trong đợt cao điểm vừa qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tổ chức 35 buổi tuyên truyền cho hơn 720 lượt người dân, triển khai 35 lượt tuần tra khép kín tuyến biên giới. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, lực lượng biên phòng tỉnh đã đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán trẻ em dưới 16 tuổi từ các tỉnh miền núi phía Bắc qua Lào Cai sang Trung Quốc, giải cứu an toàn cho các nạn nhân nhỏ tuổi.

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Bộ đội biên phòng Lào Cai áp giải các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán người qua biên giới

Song song đó, trên mặt trận phòng chống ma túy, đơn vị đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép gần 3 kilôgram ma túy đá tại khu vực biên giới. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 73/99 xã, phường đạt tiêu chí sạch ma túy, đặc biệt 100% xã biên giới (9/9 xã) đã hoàn thành mục tiêu làm sạch ma túy.

Nói về hành trình vượt hàng trăm kilômét truy vết các đối tượng sừng sỏ tại địa bàn cửa khẩu trọng điểm, Trung tá Vũ Trần Minh Đạt - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chia sẻ, trong đợt cao điểm, chúng tôi đã đấu tranh thành công 2 chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi dưới hình thức lợi dụng hôn nhân. Mặc dù sau khi gây án, các đối tượng chủ mưu trốn khỏi địa phương, cách Lào Cai từ 300 đến 500 km, nhưng chúng tôi đã tổ chức lực lượng truy bắt thành công các đối tượng.

“Đối với tội phạm ma túy, đơn vị phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong khu vực biên giới cửa khẩu, thường xuyên rà soát các đối tượng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để kịp thời đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật”, Trung tá Vũ Trần Minh Đạt cho biết.

Những chiến công xuất sắc trong đợt cao điểm đã khẳng định vai trò nòng cốt của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trong công tác chặn bắt tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ bình yên cho nhân dân và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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