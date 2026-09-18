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Giúp thầy, cô giáo vượt lũ vào bản người Rục dạy học

Thứ Sáu, 15:36, 18/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn khiến đường vào bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) ngập sâu, có nơi ngập đến 2m, chia cắt bản làng. Để không gián đoạn việc dạy và học, các thầy, cô giáo phải lên thuyền vượt lũ, mang theo sách vở, tư trang và nhu yếu phẩm vào trường cắm bản.

 

Đường vào bản Yên Hợp bị ngập lụt sâu đến 2m, dài khoảng 2km. Hiện nay, hơn 300 hộ gia đình đồng bào Rục sống tại bản Yên Hợp bị chia cắt, việc đi lại, sinh hoạt và thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương gặp nhiều khó khăn.

Giúp thầy, cô giáo vượt lũ vào bản người Rục dạy học

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa nằm tại bản Yên Hợp (trước đây là 3 bản: Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ). Con đường từ trung tâm xã vào tới trường phải vượt qua thung lũng Hung Trâu. Đợt mưa lũ vừa qua, thung lũng này biến thành hồ nước rộng mênh mông, đường vào bản làng bị ngập rất sâu. Ngập lụt tại Hung Trâu có khi phải mất hơn nửa tháng nước mới rút. Vì vậy, các thầy, cô giáo phải vượt lũ để vào trường dạy học, tránh làm gián đoạn chương trình học của học sinh.

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Vượt qua khu vực ngập lụt ở thung lũng Hung Trâu

Trước tình hình đó, Bộ đội biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự, chính quyền xã Kim Phú đã chủ động huy động cán bộ, chiến sĩ tổ chức thuyền vận chuyển giáo viên vào bản Yên Hợp. Thầy Phan Thế Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hoá cho biết, thời tiết miền núi vẫn có mưa nặng hạt, các thầy, cô giáo mang áo mưa, bao bọc sách vở, đồ dùng cẩn thận rồi lên thuyền vượt lũ để vào cắm bản.

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Miền núi Quảng Trị có mưa nặng hạt, việc di chuyển của thầy cô giáo gặp khó khăn

“Chỉ cần mưa to kéo dài vài ba ngày thì thung lũng Hung Trâu sẽ bị lụt ngay. Khi đó chúng tôi muốn vào trường thì phải đi thuyền. Chúng tôi liên hệ UBND xã huy động thuyền của xã chở giáo viên thứ 2 đầu tuần vào trường và cuối tuần thì chở giáo viên trở về nhà. Những ngày mưa lũ chia cắt như vậy, chúng tôi chuẩn bị tư trang, hành lý, thức ăn, nhu yếu phẩm để vào trường cắm bản”, thầy Phan Thế Dũng chia sẻ.

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Lực lượng quân sự, biên phòng hỗ trợ đưa phương tiện, hành lý của giáo viên lên thuyền

Thung lũng Hung Trâu khi ngập thì nước dường như không chảy nhưng rất sâu. Mỗi lần như vậy, chính quyền xã Kim Phú, lực lượng Quân sự xã huy động từ 1- 2 chiếc thuyền túc trực chủ động phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ nhân dân đi lại. 

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Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa

Trước đó, để chủ động ứng phó với mưa lũ chia cắt dài ngày, xã Kim Phú đã xuất cấp 1 tấn gạo hỗ trợ bà con đồng bào Rục tại bản Yên Hợp, cũng như hỗ trợ thầy, cô giáo cắm bản. Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã cử lực lượng trực tại các vị trí ngập lụt, trang bị áo phao, ghe thuyền để hỗ trợ giáo viên vào bản, đồng thời giúp người dân từ bản ra trung tâm xã khi có tình huống xảy ra như có người ốm đau, tai nạn, sản phụ cần đi bệnh viện.

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Thầy cô giáo chuẩn bị vượt lũ để vào cắm bản

“Bản Yên Hợp thường xuyên bị chia cắt bởi lũ lụt, các thầy cô phải đi thuyền vào. Xã cũng bố trí thuyền để chở thầy cô vào và chở ra. Đối với thầy cô vào dạy ở bản, điều kiện ăn ở rất khó khăn nếu như ngập lụt chia cắt 1-2 tuần, có khi lên tới cả tháng. Điều đó thấy được sự tích cực, tâm huyết của thầy cô trong việc đưa con chữ đến học sinh và xóa mù chữ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số”, ông Hoàng Tự Quốc Hùng cho hay.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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