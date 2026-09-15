Học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường sau mưa lũ

Sáng nay, Trường tiểu học và THCS Ba Lòng, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cũ) đã đón học sinh trở lại trường sau 2 ngày nghỉ học do mưa lũ. Trên sân trường vẫn còn những vệt bùn đất, một số nơi còn đọng nước.

Trường tiểu học và THCS Ba Lòng bị ngập lụt trong 2 ngày vừa qua

Hai ngày trước đó, lũ tràn về vùng trũng Ba Lòng, ngôi trường bị ngập sâu, khu tập thể cũ của nhà trường nước ngập gần 2m. Sân trường, lớp học phủ lớp bùn đất. Nhờ chủ động ứng phó, các thiết bị như tivi, quạt điện được giáo viên di chuyển lên vị trí cao; sách vở, đồ dùng học tập của học sinh được bảo quản an toàn.

Giáo viên dọn dẹp trường lớp sau khi nước lũ rút

Nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, hàng trăm người gồm cán bộ, giáo viên nhà trường, các lực lượng Công an, Quân sự xã, phụ huynh và học sinh cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh. Các phòng học, bàn ghế được xịt rửa, vệ sinh để đảm bảo điều kiện cho học sinh trở lại trường.

Bàn ghế được xịt rửa sạch sẽ trước khi đón học sinh trở lại trường sau lũ

Ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Ba Lòng cho biết, trước mắt nhà trường dọn dẹp để đảm bảo các điều kiện đón học sinh: “Những ngày qua mưa lũ vất vả nhưng nhờ lực lượng công an, quân sự, phụ huynh cùng đến dọn dẹp, xịt nước, lau chùi bùn, bàn ghế, làm từ buổi sáng đến gần 6h tối mới xong, đến nay đã đảm bảo đón các học sinh đến trường. Thiệt hại thì không có nhưng chủ yếu là bẩn do bùn bám vào bàn ghế, lớp học”.

Dọn dẹp sau lũ để đảm bảo điều kiện đón học sinh đi học trở lại sau lũ

Đợt mưa lớn vừa qua, xã biên giới Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ) là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều trụ sở, trường học và nhà dân bị ngập nước. Khi nước rút, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung dọn dẹp nhà dân, các trục đường, trường học.

Xử lý nguồn nước sinh hoạt sau lũ

Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, khu vực nào nước xuống, các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai đã nhanh chóng xử lý, dọn dẹp vệ sinh môi trường. “Sáng hôm nay hầu như là tất cả các lực lượng đã tập trung 100% quân số. Dự kiến trong ngày hôm nay cơ bản các tuyến đường bị ngập lụt tại thôn Duy Tân, thôn Triệu Phước các lực lượng đã tập trung quyết liệt để làm sao đó trả lại được môi trường xanh, sạch, đẹp cho bà con, để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trở lại cuộc sống bình thường”.