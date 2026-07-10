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Gỡ “điểm đen” tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội

Thứ Sáu, 14:51, 10/07/2026
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VOV.VN - Nhiều năm qua, nút giao thông Xa lộ Hà Nội và đường D1 (cổng Khu Công nghệ cao TP.HCM, giáp phường Linh Xuân và phường Tăng Nhơn Phú) được xem là “điểm đen” về ùn tắc và tai nạn giao thông.

Việc các phương tiện liên tục chuyển hướng, nhập làn và tách làn khiến nơi này trở thành một trong những điểm giao thông nguy hiểm ở khu vực phía Đông thành phố. 

Ùn tắc kéo dài, xung đột giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn 

go diem den tai nan giao thong tren xa lo ha noi hinh anh 1
Nút giao thông Xa lộ Hà Nội và đường D1 là một trong những nút giao quan trọng ở cửa ngõ phía đông TP.HCM, có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua mỗi ngày

Nút giao thông Xa lộ Hà Nội và đường D1 là một trong những nút giao quan trọng ở cửa ngõ phía đông TP.HCM, kết nối xa lộ Hà Nội với các tuyến đường bên trong Khu công nghệ cao TP.HCM như đường D1, D2, đường Võ Chí Công đi vào cảng Phú Hữu, Cát Lái… Đây cũng là khu vực tập trung nhiều nhà máy, doanh nghiệp công nghệ cao, kho bãi logistics nên mỗi ngày có lượng lớn xe container, xe đầu kéo, xe tải nặng ra vào vận chuyển hàng hóa rất lớn.

Hơn 7h sáng, tại Xa lộ Hà Nội và đường D1, có hàng trăm phương tiện đổ dồn về nút giao thông này. Từ các hướng trên xa lộ Hà Nội, đường song hành, dòng xe chen chúc để chờ đi qua giao lộ. Thường xuyên lưu thông qua nút giao này, anh Phú (tài xế taxi) cho biết, vào giờ cao điểm sáng, lượng xe trên trục Xa lộ Hà Nội và phía phường Linh Xuân đổ vào đường D1 rất lớn, nhất là xe máy của công nhân đi làm tại Khu công nghệ cao. Ngoài ra, việc bố trí giây đèn tín hiệu giao thông tại đây chưa hợp lý, khiến thường xuyên ùn tắc.

"Ngay chỗ trục xa lộ Hà Nội với đường D1 khu công nghệ cao, hiện tại chỗ này là đèn không phù hợp. Buổi tối tầm 10h đêm, các xe trọng tải lớn được phép vô khu công nghệ cao đổ dồn về  trục này rất  lớn để đi ra xa lộ để về các hướng như Đồng Nai, Bình Dương. Nhưng mà cái đèn bên trục xa lộ đi thẳng từ 69-100 giây xanh, trong khi cái đèn bên D1 đi ra có 30 giây, và làm ùn xe rất dài”, anh Phú cho biết thêm.

Ngoài thường xuyên ùn tắc giao thông, việc các phương tiện liên tục chuyển hướng, nhập làn và tách làn khiến nơi này trở thành một trong những điểm giao thông nguy hiểm. Nguyên nhân một phần do xung đột luồng giao thông giữa xe ô tô rẽ phải và xe máy đi thẳng cùng lúc tại nút giao. Cụ thể, khi các xe này rẽ phải từ D1 vào Xa lộ Hà Nội và ngược lại thường xuyên rơi vào điểm mù, đe dọa trực tiếp đến các phương tiện xe máy đi thẳng.

Mới đây nhất vào chiều ngày 19/6, xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi xe tải chạy trên đường D1 rẽ phải vào xa lộ Hà Nội đã va chạm với xe máy, chạy cùng chiều làm một nữ sinh 19 tuổi tử vong tại chỗ. Vụ việc 1 lần nữa khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng.

go diem den tai nan giao thong tren xa lo ha noi hinh anh 2
Chiều ngày 19/6 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi xe tải chạy trên đường D1 rẽ phải vào xa lộ Hà Nội đã va chạm với xe máy, chạy cùng chiều làm một nữ sinh 19 tuổi tử vong

Mở rộng mặt đường, tổ chức lại 3 pha đèn tín hiệu

Liên quan đến vấn đề trên, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thành phố đang hoàn thiện phương án điều chỉnh giao thông tại nút giao đường D1 - xa lộ Hà Nội nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông. Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Đội CSGT Rạch Chiếc và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội tổ chức khảo sát thực tế hiện trường.

Qua khảo sát, các đơn vị thống nhất xén bớt phần vỉa hè trồng cỏ trên đường D1 (phía Khu Công nghệ cao), mở rộng mặt đường thêm 3,5m trên chiều dài khoảng 180m. Sau khi hoàn thành, đoạn đường sẽ được nâng từ 3 lên 4 làn xe, đồng thời tổ chức lại hướng lưu thông của các loại phương tiện. Bên cạnh đó, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao sẽ được chuyển sang chu kỳ 3 pha nhằm giảm xung đột giữa ô tô và xe máy.

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Hiện TP.HCM đang hoàn thiện phương án điều chỉnh giao thông tại nút giao đường D1 - xa lộ Hà Nội nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông

Cụ thể, pha thứ nhất dành cho các phương tiện đi thẳng trên xa lộ Hà Nội; pha thứ hai cho xe rẽ trái từ xa lộ Hà Nội vào Khu Công nghệ cao và ô tô rẽ phải từ đường D1 ra xa lộ Hà Nội; pha thứ ba dành cho các phương tiện đi thẳng trên đường D1 và làn xe máy lưu thông từ Khu Công nghệ cao sang phường Linh Xuân.

Ông Trịnh Quốc Dũng (Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin: “Trên đường D1, phía phường Linh Xuân, khu vực dưới gầm cầu đường sắt đô thị thu hẹp phạm vi trồng cỏ lại để mở rộng mặt đường tại nút giao hai bên, tổ chức cho xe hai bánh lưu thông. Lắp đặt dải phân cách tim đường, ngang chia hai dòng xe lưu thông tại tim đường. Trên đường D1 phía khu công nghệ cao, cải tạo vỉa hè trồng cỏ để mở rộng thêm khoảng 3,5m, chiều dài tăng thêm 180m, tăng phần đường lưu thông cho 3 làn xe, lên 4 làn xe và tổ chức lại hướng lưu thông của từng loại phương tiện. Bố trí lại các pha đèn tín hiệu giao thông theo chu kỳ cho hợp lý”.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng sẽ được điều chỉnh thời gian lưu thông của xe tải trên hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội để hạn chế xung đột giao thông trong giờ cao điểm. Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện phương án và triển khai ngay trong tháng 7 này.

Nhất Hoàng/VOV Giao thông
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