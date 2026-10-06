Gỡ rào cản để người dân vùng khó có giấy phép lái xe

Từ xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Văn Bảy cùng hơn 100 người dân vượt 13 hải lý vào đất liền để tham gia kỳ sát hạch giấy phép lái xe hạng A1. Với người dân trên đảo, mỗi lần vào đất liền là thêm một lần phải lo chuyện đi lại, ăn ở. Trong kỳ sát hạch này, những chi phí đó được hỗ trợ, giúp bà con bớt một phần gánh nặng và yên tâm học, thi. Với anh Bảy, sau những giờ ôn luyện và phút hồi hộp trong phòng thi, điều đáng giá hơn cả là những kiến thức về luật giao thông có thể áp dụng ngay trên mỗi cung đường quê đảo.

“Tâm lý lúc đầu có sự hồi hộp nhưng mà cũng quyết tâm thi cho thành công. Sau này khi tham gia giao thông biết đi đúng hướng, đúng làn đường theo quy định của pháp luật”, anh Bảy nói.

Xe chở bà con xã đảo Nhơn Châu đến điểm thi sát hạch lái xe

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở việc giúp người dân có thêm cơ hội được cấp giấy phép lái xe, mà quan trọng hơn là trang bị kiến thức pháp luật giao thông một cách bài bản.

“Bà con rất là tin tưởng vào các chương trình ý nghĩa như thế này, mong muốn rằng bà con đều thi đậu và mỗi bà con là một tuyên truyền viên để nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ trên xã đảo nhằm xây dựng xã đảo ngày một văn minh, hiện đại và nghĩa tình”, ông Hưng nói.

Bà con thi phần thực hành để cấp giấy phép lái xe hạng A1 miễn phí

Nếu ở đảo Nhơn Châu, khoảng cách địa lý là trở ngại thì ở một số vùng dân tộc thiểu số của Gia Lai, khó khăn lại bắt đầu từ việc đọc và hiểu đề thi bằng tiếng phổ thông.

Có những người dân không biết đọc, biết viết tiếng Việt. Nếu áp dụng cách thi lý thuyết thông thường, họ khó thể hiện đầy đủ những kiến thức đã được hướng dẫn, dù vẫn có nhu cầu và khả năng điều khiển phương tiện.

Để tháo gỡ rào cản này, tại một số địa bàn, phần thi lý thuyết được thực hiện bằng hình thức vấn đáp. Sát hạch viên cũng là người dân tộc thiểu số trực tiếp đặt câu hỏi bằng tiếng địa phương, giúp người dự thi hiểu đúng nội dung và trả lời theo khả năng của mình. Chị Rơ Châm Di, ở làng O, xã Ia O, tỉnh Gia Lai, vui mừng cho biết sau khi hoàn thành phần thi: “Hôm nay được thi bằng lái và đỗ phần thi lý thuyết rồi thì bản thân rất vui. Sau này điều khiển xe sẽ an toàn hơn”.

Niềm vui của chị Di cũng là mong muốn của nhiều người dân vùng khó: được học và được công nhận bằng chính khả năng của mình, nhưng theo một cách phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Trung tá Thái Hoàng Nam, Trưởng Công an xã biên giới Ia O, tỉnh Gia Lai, cho biết, là địa bàn có gần 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn, do đó việc được đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe miễn phí giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận pháp luật giao thông.

“Qua đây cũng nâng cao được kiến thức về pháp luật an toàn giao thông. Và khi được cấp các giấy phép thì người dân sẽ có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc chấp hành pháp luật, bảo vệ bản thân mình, gia đình và cộng đồng xã hội”.

Mô hình "giấy phép lái xe yêu thương" tại Gia Lai đã giúp bà con có cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật để tham gia giao thông an toàn

Từ giữa tháng 8/2025 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức 13 kỳ sát hạch giấy phép lái xe hạng A1 miễn phí cho 862 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn. Trong số này, 475 người đạt yêu cầu và được cấp giấy phép lái xe.

Thượng tá Ksor H’bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình giúp nhiều hộ khó khăn có cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật và những điều kiện cần thiết để tham gia giao thông an toàn.

“Chỉ đạo Công an các xã trên toàn tỉnh rà soát tất cả các hộ khó khăn, gia đình chính sách cần được Nhà nước hỗ trợ. Sau đó lên danh sách và thực hiện các bước để giúp cho người dân tại các vùng này thực hiện được việc thi để có được giấy phép lái xe, đảm bảo được việc nhận thức pháp luật khi tham gia giao thông”.

Với những địa bàn còn nhiều khó khăn tại Gia Lai, mô hình “giấy phép lái xe yêu thương” cũng là cách đưa các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đến gần hơn với người dân, từ đó góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông ngay từ cơ sở.