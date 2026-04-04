Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới của Việt Nam đến tận xã, phường

Thứ Bảy, 15:51, 04/04/2026
VOV.VN - Ứng dụng Google Maps đang trong quá trình cập nhật dữ liệu địa giới hành chính tại Việt Nam, bắt đầu hiển thị ranh giới mới đến cấp xã, phường sau sáp nhập, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Bắt đầu từ ngày 18/3, nhiều người dùng phản ánh khi tìm kiếm các địa danh mới, hệ thống đã trả về kết quả theo đơn vị hành chính sau sáp nhập. Đơn cử, khi tra cứu “phường Cửa Nam” tại Hà Nội, bản đồ đã hiển thị phạm vi địa lý mới, đồng thời không còn giữ nguyên cách hiển thị tên phường cũ như trước.

Một ví dụ khác, khi người dùng tìm kiếm địa danh phường Phan Đình Phùng tỉnh Thái Nguyên, ngay lập tức, Google đã khoanh vùng địa giới sau sáp nhập. Đáng chú ý, nhiều địa chỉ cũ như số nhà vẫn được ứng dụng này cập nhật chính xác.

google maps cap nhat dia gioi hanh chinh moi cua viet nam den tan xa, phuong hinh anh 1
Toàn bộ diện tích phường Phan Đình Phùng tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập hiện ranh giới màu đỏ

Đại diện Google tại Việt Nam cho biết, việc cập nhật đang được triển khai dựa trên các điều chỉnh hành chính từ cơ quan chức năng. Quá trình này dự kiến sẽ hoàn tất trong những tháng tới và được hiển thị chính thức trên toàn nền tảng.

Sau hơn 8 tháng kể từ khi Việt Nam tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, Google Maps đã bắt đầu cập nhật tại một số tỉnh, thành. Người dùng ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở cấp tỉnh.

Cụ thể, bản đồ hiển thị tỉnh Phú Thọ với phạm vi mở rộng, bao gồm địa bàn của Hòa Bình và Vĩnh Phúc trước đây. Tương tự, khu vực TP.HCM cũng được thể hiện theo địa giới hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện các thay đổi đã xuất hiện trên cả phiên bản web và ứng dụng di động. Tuy nhiên, việc cập nhật mới chỉ dừng ở cấp tỉnh, thành phố, trong khi cấp huyện và xã vẫn chưa được đồng bộ hoàn toàn.

Việc cập nhật bản đồ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã thực hiện sắp xếp lại hệ thống hành chính, giảm số tỉnh, thành từ 63 xuống còn 34. Đồng thời, số lượng xã, phường cũng giảm mạnh từ khoảng 10.000 xuống còn hơn 3.300 đơn vị.

google maps cap nhat dia gioi hanh chinh moi cua viet nam den tan xa, phuong hinh anh 2
Toàn bộ diện tích TP.HCM thể hiện ranh giới màu đỏ sau sáp nhập với các tỉnh khác

Sự thay đổi này kéo theo nhu cầu đồng bộ dữ liệu trên các nền tảng số, đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến bản đồ, giao hàng và định vị. Trước đó, nhiều dịch vụ đã cập nhật địa danh mới dưới dạng văn bản, song chưa đồng bộ về bản đồ trực quan.

Theo giới chuyên gia, việc thay đổi cấu trúc địa danh sẽ ảnh hưởng đến các dịch vụ sử dụng nền tảng Google Maps Platform như tìm kiếm địa điểm, đặt xe hay giao hàng.

Trong giai đoạn đầu, người dùng có thể gặp tình trạng hiển thị song song địa chỉ cũ và mới, hoặc kết quả tìm kiếm chưa đồng nhất. Đây được xem là bước chuyển tiếp cần thiết trước khi hệ thống dữ liệu được hoàn thiện.

Hiện ngoài Google Maps, các nền tảng khác vẫn chưa cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Học nói ngoại ngữ dễ hơn với nâng cấp mới của Google Translate
Google Maps thay đổi dữ liệu tại Việt Nam sau sáp nhập tỉnh, thành
Google thực hiện màn nâng cấp mạnh nhất từ trước đến nay cho Google Maps
Đi xa bằng xe điện dễ hơn với tính năng dự đoán pin mới từ Google Maps
