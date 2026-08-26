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Góp yêu thương cho ngày tựu trường ở vùng lũ Mường Than (Lai Châu)

Thứ Tư, 06:00, 26/08/2026
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VOV.VN - Mường Than, Lai Châu khẩn trương sửa chữa điểm trường Bản Chít sau lũ quét, huy động hơn 4 tỷ đồng để kịp đón học sinh trở lại trường năm học 2026-2027.

Sau trận lũ quét lịch sử ngày 17/7 vừa qua, điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu ngập trong bùn đất, cơ sở vật chất hư hỏng nặng nề. Công việc dọn dẹp càng vất vả bội phần hơn mọi năm, bùn đất, đá hộc vùi lấp làm nhiều hạng mục không còn đảm bảo an toàn để tiếp tục dạy học. 

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Các cô giáo Trường Mầm non Mường Than chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh đến lớp học

Những ngày qua, nhờ bàn tay chung sức của các thầy cô giáo, phụ huynh và chính quyền địa phương, các phòng học được sơn sửa, vệ sinh, hoàn thiện từng phần. Điểm trường đã được "khoác tấm áo mới" trong không khí rộn ràng, ấm áp để kịp đón hơn 100 trẻ mầm non chuẩn bị năm học mới.

Những ngày cuối tháng 8, việc dọn dẹp, sửa chữa nhà lớp học ở điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu diễn ra hết sức khẩn trương. Hơn 30 giáo viên, phụ huynh và công nhân nhà thầu, mỗi người một việc. Người lau nền phòng học, người lắp điện, người kê bàn ghế... Các cô giáo cặm cụi trang trí lớp học, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong năm học mới.

Bản Chít là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử xảy ra tại Mường Than. Tại điểm trường Bản Chít, dòng nước dữ đã cuốn phăng toàn bộ hàng rào. Hai dãy phòng học còn lại thì ngổn ngang bùn đất, đá hộc, không còn đảm bảo cho việc học tập của học sinh. Chính vì vậy, toàn bộ 113 trẻ đang theo học tại đây sẽ được bố trí về học tại điểm trường bản Chít cũ. 

Ông Lò Văn Bàn, người dân ở bản Chít chia sẻ: "Sau lũ, bà con rất lo lắng là sau này không có trường học, nhưng cấp trên đã chỉ đạo chuyển đến đây, làm trường mầm non ở đây. Rất là cảm ơn cấp trên đã kịp thời tạo điều kiện cho các cháu có nơi học yên tâm, ổn định. Các thầy, cô giáo cũng nhiệt tình, vận động cả phụ huynh tập trung đông đủ đến đây để lao động, chuẩn bị đón con em đến lớp, đến trường khi vào năm học mới. Muốn đề nghị cấp trên tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, thi công, để sớm có trường lớp để cho con cháu học ổn định như trước đây".

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Việc trang trí các lớp học cũng đang được thực hiện khẩn trương

Điểm trường bản Chít cũ vốn đã bỏ không sử dụng từ nhiều năm nay. Do đó, công tác sửa chữa cần phải triển khai ngay để đáp ứng việc học tập của hơn 100 trẻ. Ông Bùi Văn Khải, đại diện đơn vị thi công công trình cho biết, những ngày qua, hai máy xúc, năm xe ô tô được huy động liên tục. Công nhân tranh thủ làm ngày, làm đêm để việc cải tạo, sửa chữa được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

"Mặt bằng ở đây rất là hoang sơ nên đơn vị phải đào đắp, phải huy động 2 máy xúc, với 5 xe ô tô để tập trung san lấp mặt bằng, đổ bê tông. Để được như hôm nay đơn vị đã làm ngày, làm đêm mất 15 ngày và cơ bản đến nay đã đạt được khoảng 90% khối lượng. Bây giờ các hạng mục như tường thì phải đợi khô để tiến hành sơn nữa là sẽ hoàn thành", ông Khải nói.

Với các thầy cô giáo, khi mỗi phòng học đều có đủ bàn ghế, đồ chơi, góc học tập và những sắc màu thân thuộc... thì lúc đó, công việc mới thực sự gọi là hoàn thành. Cô giáo Kiều Thị Hồng cùng đồng nghiệp chính thức bắt tay vào việc trang trí từng lớp học.

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Đông đảo phụ huynh cũng chung tay hỗ trợ cải tạo nhà lớp học

"Những ngày đầu lên khi mọi thứ còn đang ngổn ngang thì chúng tôi cùng với các bậc phụ huynh của nhà trường lao động dọn dẹp mất mấy ngày đầu. Sau đó khi cơ sở vật chất bên trong hoàn thiện rồi thì chúng tôi tiến hành trang trí lớp, để đảm bảo cho khuôn viên mầm non trong lớp thu hút được trẻ. Những việc cơ bản chúng tôi làm được thì đều cố gắng hết mình, để đảm bảo cho trẻ khi đến lớp", cô Hương cho biết.

Sau nhiều nỗ lực, các công tác chuẩn bị đến nay cũng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón toàn bộ các em học sinh trở lại trường.

Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Than cho biết: "Điểm trường Bản Chít do từ năm 2018 đã không được sử dụng, vì vậy cơ sở vật chất cũng xuống cấp và trang thiết bị cũng cần phải được đầu tư. Do đó, để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cho kịp năm học 2026 – 2027, nhà trường đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương cấp kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất. Bên cạnh đó chúng tôi cũng chủ động trong công tác huy động xã hội hóa giáo dục, để cùng với địa phương sang sửa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dành cho các lớp học".

Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Mường Than có 13 điểm trường, với 32 lớp và gần 850 học sinh. Riêng tại Bản Chít, điểm trường mới chỉ có 3 phòng học. Ba lớp học ghép theo nhóm tuổi sẽ chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của 78 học sinh; 35 em còn lại sẽ được bố trí về trường trung tâm để học. 

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Điểm trường bản Chít, xã Mường Than đang khẩn trương được quét dọn, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới

Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại điểm trường bản Chít, ngay sau lũ, UBND xã đã bố trí hơn 4 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để khắc phục, sửa chữa nhà lớp học tại điểm trường.

"Để đáp ứng được yêu cầu cấp bách, giúp cho các em học sinh được đến trường, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã dành nguồn lực, đồng thời kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ. Xã đã tiến hành sửa chữa và đầu tư các trang thiết bị và cơ sở vật chất cho điểm trường Bản Chít, để đảm bảo cho nhu cầu dạy và học trong năm học mới", ông Hùng nói.

Trận lũ dữ đi qua đã để lại những mất mát không thể bù đắp ở Mường Than. Giữa những dấu vết khắc nghiệt của thiên tai, một hành trình khác cũng đang được bắt đầu – hành trình dựng lại cuộc sống từ những điều bình dị nhất.

Một ngôi trường, một lớp học, một cánh cửa được mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là những ánh mắt trẻ thơ đang chờ ngày trở lại năm học mới. Ở Bản Chít, người lớn đang chạy đua với thời gian để khi tiếng trống ngày khai giảng vang lên, tiếng cười, tiếng nói và những bước chân con trẻ lại ríu rít trên sân trường.

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Mường Than: Khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa trường lớp đón học sinh sau lũ

VOV.VN - Trận lũ lịch sử tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu trung tuần tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với nhiều trường học, nhất là điểm trường mầm non Bản Chít. Sau lũ, chính quyền địa phương cùng thầy cô giáo và người dân đã hoàn thiện cơ sở vật chất đón học sinh trước ngày khai giảng năm học mới.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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