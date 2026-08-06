Lai Châu bàn giao 24 căn nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than

Dự lễ có ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó Chính ủy Học viện Hậu cần; cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và 24 hộ dân được nhận nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, việc hoàn thành 24 căn nhà là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Trận lũ quét xảy ra ngày 17/7 tại xã Mường Than gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 17 người bị thương vong; hàng trăm ha lúa, hoa màu, đàn vật nuôi và tài sản của người dân bị cuốn trôi, vùi lấp. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, điện, nước bị hư hỏng. Tổng thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân gần 250 tỷ đồng. Trong đó, 24 hộ dân bị mất hoàn toàn nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cùng các lực lượng thăm hỏi, động viên người dân tại nơi ở mới

Trước tình hình cấp bách, với quyết tâm nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân vùng thiên tai, tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách xã Mường Than; huy động các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai khu tái định cư cho 24 hộ dân.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những căn nhà mới của người dân vùng lũ Mường Than đang giúp người dân dần trở lại với cuộc sống ổn định

Với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Học viện Hậu cần cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh, công trình được thi công liên tục theo phương châm “3 ca, 4 kíp”. Các lực lượng đã khắc phục khó khăn về thời tiết, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình vượt tiến độ 15 ngày, bảo đảm chất lượng và an toàn để bàn giao cho người dân.

Lãnh đạo chính quyền xã Mường Than trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư

Tại buổi lễ, đại diện 24 hộ dân nhận nhà, ông Lò Văn Bun, số nhà 16, bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm. Những căn nhà mới là nguồn động viên lớn để các gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Dịp này, lãnh đạo xã Mường Than trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 hộ dân được bố trí nhà ở tại khu tái định cư.

Sau mất mát, người dân vùng lũ Mường Than đã có nhà mới để ở

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định: Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Toàn bộ 24 căn nhà đều được trang bị các đồ dùng, thiết bị sinh hoạt cần thiết và nhu yếu phẩm để bà con bắt đầu lại cuộc sống

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cho biết, thời gian tới, Lai Châu tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, phấn đấu bố trí đất ở và hỗ trợ ổn định đời sống cho 296 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống.

Toàn bộ 24 căn nhà đều được trang bị các đồ dùng, thiết bị sinh hoạt cần thiết và nhu yếu phẩm để bà con bắt đầu lại cuộc sống

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Học viện Hậu cần; các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng chức năng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, đùm bọc, sẻ chia của đồng bào các dân tộc.

Trước đó, các lực lượng tại địa phương đã trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho khu tái định cư bản Sân Bay

Việc bàn giao 24 căn nhà tái định cư không chỉ giúp người dân Mường Than có nơi ở mới an toàn, mà còn là bước quan trọng trong quá trình khôi phục cuộc sống sau thiên tai. Từ những mái nhà mới, các hộ dân có thêm điểm tựa để vượt qua mất mát, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.