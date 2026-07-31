Người dân vùng lũ Mường Than trở về nhà, từng bước ổn định cuộc sống

Từ nơi sơ tán là các trường học, trạm y tế, bà con đã quay trở về nhà khi tình hình cơ bản ổn định. Tuy nhiên, trước nguy cơ mưa lớn, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra, xã Mường Than đã xây dựng kịch bản sơ tán cụ thể theo từng nhóm hộ, từng khu vực. Các lực lượng được phân công sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển khi có tình huống bất thường. Đối với những hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, không bảo đảm an toàn lâu dài, địa phương đang thực hiện phương án bố trí tái định cư theo chủ trương của tỉnh.

Các đoàn thiện nguyện cũng đã hỗ trợ thiết bị, đồ dùng học tập để các trường học chuẩn bị cho năm học mới

Tại khu tái định cư bản Sân Bay, đến ngày 31/7, 7 trong tổng số 24 căn nhà tái định cư đã được bàn giao cho các hộ dân bị mất nhà do lũ quét. Các lực lượng đang tiếp tục thi công ngày đêm, phấn đấu hoàn thành, bàn giao toàn bộ 24 căn nhà trước ngày 15/8 tới.

Các hộ dân nhận nhà tái định cư được trang bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu và lương thực, nhu yếu phẩm để đảm bảo cuộc sống trước mắt

Không chỉ lo nơi ở, các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng cũng đang được địa phương phân bổ đến người dân. Đến nay, Ủy ban MTTQ xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Người dân sau khi trở về từ nơi sơ tán cũng đã được hỗ trợ về nhu yếu phẩm và các đồ dung thiết yếu để đảm bảo cuộc sống

Cùng với đó là hơn 37 tấn gạo, hơn 3.000 hộp mì tôm, hơn 1.700 thùng sữa và nước lọc, cùng gần 20 nhóm hàng hóa, vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Các nguồn hỗ trợ đã được phân bổ một phần đến những hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là các gia đình vừa trở về nhà, giúp bà con có thêm điều kiện vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đến nay Ủy ban MTTQ xã Mường Than đã nhận được hơn 6,5 tỷ đồng và nhiều đồ dùng sinh hoạt, lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm

Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết:"Ngoài việc chăm lo cho người dân trong việc đảm bảo về nơi ở, đảm bảo về nhu yếu phẩm ban đầu, xã và các cơ quan, ban ngành của tỉnh cũng đã bàn phương án, giải pháp để đảm bảo cho người dân có sinh kế lâu dài, như là khắc phục, xử lý những diện tích đất lúa, đất nông nghiệp đang bị thiệt hại. Đồng thời, xã cũng sẽ đẩy mạnh liên kết, thu hút đầu tư của các tập đoàn lớn như Mavin, Đại Dương để mở các khu công nghiệp nhà máy may hoặc khu sản xuất thức ăn, để góp phần chuyển đổi việc làm cho người dân".

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng việc bàn giao 7 trong 24 căn nhà cho các gia đình bị thiệt hại đã góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống bước đầu

Sau lũ dữ, cuộc sống của người dân vùng lũ Mường Than đang từng bước hồi sinh. Những mái nhà mới được dựng lên, các phương án sinh kế lâu dài được triển khai đang tạo thêm điểm tựa để bà con vượt qua mất mát, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.