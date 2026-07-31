Người dân vùng lũ Mường Than trở về nhà, từng bước ổn định cuộc sống
VOV.VN - Sau những ngày sơ tán tránh lũ quét, sạt lở, người dân vùng lũ Mường Than (Lai Châu) đã trở về nhà, từng bước ổn định cuộc sống. Cùng với việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, địa phương đang khẩn trương xây dựng khu tái định cư, phục hồi sinh kế, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Từ nơi sơ tán là các trường học, trạm y tế, bà con đã quay trở về nhà khi tình hình cơ bản ổn định. Tuy nhiên, trước nguy cơ mưa lớn, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra, xã Mường Than đã xây dựng kịch bản sơ tán cụ thể theo từng nhóm hộ, từng khu vực. Các lực lượng được phân công sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển khi có tình huống bất thường. Đối với những hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, không bảo đảm an toàn lâu dài, địa phương đang thực hiện phương án bố trí tái định cư theo chủ trương của tỉnh.
Tại khu tái định cư bản Sân Bay, đến ngày 31/7, 7 trong tổng số 24 căn nhà tái định cư đã được bàn giao cho các hộ dân bị mất nhà do lũ quét. Các lực lượng đang tiếp tục thi công ngày đêm, phấn đấu hoàn thành, bàn giao toàn bộ 24 căn nhà trước ngày 15/8 tới.
Không chỉ lo nơi ở, các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng cũng đang được địa phương phân bổ đến người dân. Đến nay, Ủy ban MTTQ xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.
Cùng với đó là hơn 37 tấn gạo, hơn 3.000 hộp mì tôm, hơn 1.700 thùng sữa và nước lọc, cùng gần 20 nhóm hàng hóa, vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Các nguồn hỗ trợ đã được phân bổ một phần đến những hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là các gia đình vừa trở về nhà, giúp bà con có thêm điều kiện vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết:"Ngoài việc chăm lo cho người dân trong việc đảm bảo về nơi ở, đảm bảo về nhu yếu phẩm ban đầu, xã và các cơ quan, ban ngành của tỉnh cũng đã bàn phương án, giải pháp để đảm bảo cho người dân có sinh kế lâu dài, như là khắc phục, xử lý những diện tích đất lúa, đất nông nghiệp đang bị thiệt hại. Đồng thời, xã cũng sẽ đẩy mạnh liên kết, thu hút đầu tư của các tập đoàn lớn như Mavin, Đại Dương để mở các khu công nghiệp nhà máy may hoặc khu sản xuất thức ăn, để góp phần chuyển đổi việc làm cho người dân".
Sau lũ dữ, cuộc sống của người dân vùng lũ Mường Than đang từng bước hồi sinh. Những mái nhà mới được dựng lên, các phương án sinh kế lâu dài được triển khai đang tạo thêm điểm tựa để bà con vượt qua mất mát, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.