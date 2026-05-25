GS.TS Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

Thứ Hai, 16:31, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định số 1288/ QĐ-BGDDT về việc bổ nhiệm GS.TS.NGƯT Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Quyết định này được thực hiện nhằm kiện toàn nhân sự cho các cơ sở giáo dục đại học phát triển trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời bảo đảm yêu cầu ổn định, kế thừa và phát triển của các cơ sở đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025 có nhiều thay đổi quan trọng về mô hình quản trị đại học công lập.

GS. Lê Anh Tuấn trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên quốc tế học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: HUST)

GS.TS.NGƯT Lê Anh Tuấn sinh năm 1975, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông là cựu sinh viên khóa 37 ngành Cơ khí động lực tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Trường Cơ khí từ năm 1997. Ông hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo trong giai đoạn 2002-2005.

GS.TS.NGƯT Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2009 và Giáo sư vào năm 2017.

Các chức vụ ông từng giữ, gồm: Trưởng Bộ môn, Giám đốc Phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực.

Giai đoạn 2016 - 2025 ông là Thư ký Hội đồng trường, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng Đại học.

Hiện nay, ông đang đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tân Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội là nhà khoa học có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực, ô tô và phương tiện tự hành, năng lượng tái tạo cùng nhiên liệu thay thế. Thành tựu khoa học của ông thể hiện qua việc chủ biên và đồng tác giả 7 quyển sách, sở hữu 2 bằng sở hữu trí tuệ và công bố trên 150 bài báo tại các tạp chí uy tín. Chỉ số H-Index của ông đạt 32 trên Google Scholar và 29 trên Scopus.

Đại học Bách khoa Hà Nội tìm cách bảo tồn gìn giữ biểu tượng cổng Parabol

VOV.VN - Những ngày qua, thông tin cổng Parabol – biểu tượng gắn liền với Đại học Bách khoa Hà Nội  có thể nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng đã khiến nhiều sinh viên, cựu sinh viên bày tỏ sự tiếc nuối. Theo phương án quy hoạch, phần đất của nhà trường có thể bị thu hẹp đến sát nhà C9.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: đại học bách khoa hà nội gs lê anh tuấn giám đốc đại học bách khoa hà nôi
