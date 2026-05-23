Từ Thông điệp của lãnh đạo: Đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý: giáo dục đại học không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực, mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia.
VOV.VN - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đại học phải trở thành một phần của năng lực quốc gia. Không phải năng lực phụ trợ, mà là năng lực cốt lõi. Một quốc gia có đại học mạnh sẽ có khả năng tạo ra nhân lực tốt hơn, chính sách tốt hơn, công nghệ tốt hơn, doanh nghiệp tốt hơn và năng lực cạnh tranh bền vững hơn.
VOV.VN - Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, một quốc gia khó có thể nói đến tự chủ chiến lược nếu toàn bộ công nghệ nền tảng như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn hay vật liệu mới đều phụ thuộc vào bên ngoài. Đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là vấn đề an ninh quốc gia, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế.
VOV.VN - Theo TS Lê Viết Khuyến, 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ dành riêng cho một trường, mà là thông điệp chiến lược cho toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, với mục tiêu đưa đại học tiến tới mô hình đổi mới sáng tạo, dẫn dắt quốc gia.