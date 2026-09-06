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Hà Nội bố trí tái định cư thế nào khi thực hiện dự án Trục đại lộ sông Hồng?

Chủ Nhật, 14:20, 06/09/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có phương án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp phải di dời GPMB để thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, để đáp ứng nguyện vọng của đa số cộng đồng dân cư, giải quyết nhu cầu tái định cư theo phương án đa dạng hóa địa điểm và loại hình nhà, đất tái định cư; ưu tiên tối đa việc duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân, đồng thời bảo đảm các khu tái định cư phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

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Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City dự kiến bố trí tái định cư khi di dời dân để thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thứ tự ưu tiên bố trí tái định cư được xác định theo các nguyên tắc: Bố trí tái định cư ngay trên cùng địa bàn phường, xã, ưu tiên chuyển người dân từ khu vực ngoài bãi sông vào khu vực phía trong đê hoặc khu vực an toàn hơn trên chính địa bàn, nếu có quỹ đất, phù hợp quy hoạch và đáp ứng điều kiện triển khai dự án đầu tư.

Trường hợp quỹ đất trên địa bàn không đủ đáp ứng, nghiên cứu bố trí tại khu vực lân cận với khoảng cách hợp lý, thuận lợi cho người dân tiếp tục làm việc, sản xuất, kinh doanh, học tập, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và duy trì các quan hệ cộng đồng hiện có.

Bố trí tại các khu định cư tập trung đã hoặc có khả năng hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm đầy đủ giao thông kết nối, trường học, cơ sở y tế, chợ dân sinh, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại - dịch vụ và các điều kiện tạo sinh kế.

Bố trí tái định cư tại các khu đô thị đa mục tiêu được xác định là quỹ bổ sung, đáp ứng nhu cầu tái định cư còn thiếu, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người dân về đất ở thấp tầng, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội và các điều kiện dịch vụ đô thị đồng bộ.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, trên cơ sở rà soát của các sở, ngành Thành phố, ý kiến của các xã, phường có liên quan, quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến được bố trí tại khu vực cùng địa bàn xã, phường hoặc khu vực lân cận với quy mô dự kiến khoảng 265 ha tại các xã Mê Linh: 72 ha; xã Vĩnh Thanh và Đông Anh: 30 ha; xã Bát Tràng 35 ha; xã Ô Diên: 11 ha; phường Thượng Cát và Đông Ngạc: 12 ha; Phường Yên Sở : 10ha ;  xã Nam Phù: 72 ha; xã Hồng Vân: 23 ha (sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh số lượng, quy mô để đáp ứng tối đa nhu cầu).

Đối với các xã, phường: Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, không có quỹ đất tái định cư phía bên trong đê cho người dân, khi bố trí tái định cư dự kiến sắp xếp vào khu đô thị đa mục tiêu, khu định cư tập trung của Thành phố. Đây đồng thời là quỹ bổ sung chung của Dự án, phục vụ các địa bàn khác khi quỹ tái định cư tại chỗ hoặc lân cận không đáp ứng đủ nhu cầu, đồng thời tạo thêm lựa chọn về loại hình tái định cư cho người dân. Các khu dự kiến gồm:

Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm – Đông Anh (với quy mô khoảng 736,84 ha tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh), phục vụ nhu cầu tái định cư bằng đất và chung cư, dự kiến bố trí khoảng 9.000 lô đất thấp tầng và khoảng 23.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội; dự kiến chậm nhất Quý II/2027 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện bàn giao đất tái định cư thấp tầng; chậm nhất Quý IV/2029 bàn giao các công trình nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội cao tầng; hoàn thành toàn bộ dự án năm 2030, bố trí tái định cư cho người dân thuộc các phường Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Thượng Cát, Phú Thượng, xã Đông Anh và các khu vực lân cận.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long (Urban City, với quy mô khoảng 474 ha tại xã Phúc Thịnh và xã Thiên Lộc): phục vụ nhu cầu tái định cư bằng đất và chung cư, dự kiến bố trí khoảng 5.000 lô đất thấp tầng và khoảng 5.000- 10.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội, dự kiến chậm nhất Quý II/2028 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện bàn giao đất tái định cư, hoàn thành thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư cao tầng vào năm 2030, bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận.

Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam (với quy mô khoảng 169,5 ha), dự kiến bố trí khoảng 20.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội; dự kiến hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư cao tầng chậm nhất vào quý I/2030, bố trí tái định cư cho người dân thuộc các phường Hồng Hà, Lĩnh Nam, Phú Thượng, xã Thanh Trì, Nam Phù và các khu vực lân cận.

Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng (với quy mô khoảng 270,68 ha), dự kiến bố trí khoảng 10.500 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2030; bố trí tái định cư cho người dân thuộc các phường Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Thượng Cát, Phú Thượng và các khu vực lân cận.

Khu định cư Long Biên - Bồ Đề (với quy mô khoảng 201 ha), dự kiến bố trí khoảng 25.000 căn hộ chung cư; hoàn thành thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư cao tầng chậm nhất vào quý I/2030 bố trí tái định cho người dân thuộc các khu vực các phường Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Phú Thượng và các khu vực lân cận.

Khu định cư Lĩnh Nam (với quy mô khoảng 101 ha), dự kiến khoảng 20.500 căn hộ chung cư; dự kiến hoàn thành thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư cao tầng chậm nhất vào quý I/2030), bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực phường Hồng Hà, Lĩnh Nam, Phú Thượng, xã Thanh Trì, Nam Phù và các khu vực lân cận.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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